Puloverul perfect: 10 lucruri de știut despre calitate, alegere și întreținere

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Un pulover bun este una dintre cele mai inspirate investiții vestimentare pentru sezonul rece. Îl porți cu jeanși, peste o cămașă, alături de o fustă elegantă sau sub un sacou, iar în FW26 designerii ne reamintesc cât de interesantă poate deveni această piesă aparent banală. De la suprapunerile de la Celine la jocurile de texturi de la Marni, tricotajele sunt în prim-plan. Dar cum recunoști un pulover care merită cumpărat? Și cum îl păstrezi în stare bună ani la rând?

Citește eticheta, nu doar prețul

Primul lucru de verificat este compoziția. Lâna merinos este apreciată pentru finețe, elasticitate și capacitatea de a regla temperatura corpului, cașmirul pentru delicatețe, iar mohairul și alpaca pentru textura pufoasă și proprietățile termoizolante. Un pulover din 100% lână poate fi o alegere excelentă, dar și amestecurile cu puțină poliamidă pot oferi rezistență suplimentară. Dacă însă un model prezentat drept „din lână' conține doar 10% lână, iar restul este acrilic sau poliester, verifică dacă prețul este justificat.

Mai moale nu înseamnă neapărat mai bun

Cel mai pufos pulover de pe raft nu este automat și cel mai calitativ. Unele tricotaje sunt periate intens pentru a obține un aspect bogat, ceea ce poate favoriza scămoșarea. În cazul cașmirului, contează și lungimea fibrelor: cele mai lungi, bine prelucrate, tind să fie mai rezistente. Așadar, nu te lăsa convinsă doar de prima impresie.

Verifică densitatea tricotajului

Un truc simplu: ține puloverul în dreptul luminii și observă cât de compact este materialul. La un model gros, ochiurile foarte rare sau neuniforme pot indica o construcție mai puțin rezistentă. Desigur, nu vorbim despre tricotajele fine sau ajurate. Întinde apoi ușor materialul și verifică dacă revine la forma inițială. Este un test rapid pentru elasticitate și stabilitate.

Uită-te la cusături și finisaje

Întoarce puloverul pe dos. Da, chiar în magazin. Verifică îmbinările de la umeri, laterale și mâneci, dar și finisajele gulerului și manșetelor. Cusăturile trebuie să fie regulate, fără fire desprinse sau zone tensionate. Dacă tivul este deja deformat înainte de prima purtare, probabil nu va arăta mai bine după spălare.

Alege grosimea potrivită

Un pulover gros nu este automat mai călduros decât unul subțire, din fibre de calitate. Pentru suprapuneri, un model fin, cu guler rotund sau în V, este extrem de versatil: îl poți purta sub un sacou sau peste o cămașă. În schimb, un pulover oversized, cu textură pronunțată, poate deveni piesa centrală a ținutei. Alege în funcție de cum intenționezi să-l porți.

Nu ignora scămoșarea

Micile bile de pe suprafața puloverelor apar din cauza frecării fibrelor, mai ales la subraț, pe mâneci sau în laterale. Fenomenul, numit pilling, poate afecta inclusiv tricotajele scumpe și depinde de lungimea fibrelor și structura materialului. Îndepărtează scamele cu un pieptene special sau un aparat dedicat, folosit delicat, fără să tragi de ele cu degetele.

Nu-l spăla după fiecare purtare

Lâna are o rezistență naturală la acumularea mirosurilor, așa că nu necesită spălări foarte frecvente. De multe ori, este suficient să aerisești puloverul câteva ore între purtări. O zi de pauză ajută și fibrele să-și recapete forma datorită elasticității naturale. Evident, dacă materialul este murdar sau pătat, trebuie curățat.

Spală-l corect

Verifică întotdeauna instrucțiunile de întreținere. Unele pulovere pot fi spălate la mașină, pe programul pentru lână, altele necesită spălare manuală sau curățare profesională. Dacă eticheta permite, folosește detergent special, apă rece sau călduță și evită frecarea ori stoarcerea agresivă. Întoarce puloverul pe dos și evită balsamul de rufe dacă nu este recomandat de producător.

Usucă-l întins

Puloverele se usucă întinse, pe o suprafață plană, de preferat pe un prosop curat. Greutatea apei poate deforma materialul dacă îl agăți pe umeraș. Elimină excesul de umezeală fără să răsucești tricotajul, așază-l în forma inițială și lasă-l să se usuce natural, departe de calorifer și de soarele direct.

Depozitează-l cu grijă

Oricât de frumos ar arăta pe umeraș, un pulover este mai bine păstrat împăturit. Greutatea materialului poate deforma zona umerilor, mai ales la modelele groase. La finalul sezonului, curăță tricotajele înainte să le depozitezi, deoarece petele pot atrage moliile. Alege un spațiu uscat și evită să le înghesui în sertare.

Un ultim lucru de reținut: un pulover bun nu trebuie să fie cel mai scump din magazin, după cum nici o etichetă de designer nu garantează automat calitatea. Compoziția, construcția, confortul și felul în care îl îngrijești contează mult mai mult. Iar o piesă bine aleasă poate rămâne printre favoritele tale multe ierni de acum înainte.

Foto: Profimedia

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