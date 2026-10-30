Filme și seriale de neratat în luna noiembrie 2026 pe SkyShowtime

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Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna noiembrie 2026.

Yellowjackets – Sezonul 4

Yellowjackets este un serial care îmbină drama de supraviețuire, horrorul psihologic și povestea maturizării. Acesta urmărește o echipă de liceene extrem de talentate, jucătoare de fotbal, care devin supraviețuitoarele (ne)norocoase ale unui accident aviatic în sălbăticia izolată din nord. Serialul surprinde transformarea lor dintr-o echipă complexă, dar unită și de succes, în clanuri sălbatice, explorând totodată viețile pe care încearcă să și le reconstruiască aproape 25 de ani mai târziu. Povestea demonstrează că trecutul nu rămâne niciodată cu adevărat în urmă și că ceea ce a început în sălbăticie este departe de a se fi încheiat. Din distribuție mai fac parte Ella Purnell (Sweetbitter), Sammi Hanratty (Shameless), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélisse (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals) și Jasmin Savoy Brown (The Leftovers).

Primul episod va fi disponibil din 23 noiembrie, urmând ca celelalte să fie lansate săptămânal.

Disponibile și: Yellowjackets S1 – 3

The Paper – Sezonul 2

The Paper urmărește echipa care a realizat documentarul ce a făcut celebră filiala Dunder Mifflin din Scranton, care își găsește un nou subiect odată ce descoperă un ziar istoric din Midwest și pe editorul care încearcă să-l readucă la viață. În sezonul al doilea, după ce domină Ohio Journalism Awards, Ned (Domhnall Gleeson) pornește în căutarea unei noi cauze jurnalistice și ajunge să investigheze un club privat local, punând astfel în pericol viitorul ziarului. În același timp, el și Mare (Chelsea Frei) încearcă să înțeleagă atracția care se dezvoltă între ei, Esmeralda (Sabrina Impacciatore) se străduiește să își găsească locul, iar membrii redacției se maturizează treptat ca jurnaliști.

Primele patru episoade vor fi disponibile din 6 noiembrie, urmând ca celelalte să fie lansate săptămânal.

Disponibil și: The Paper S1

Un show cu Patrick Stea – Sezonul 5a

Un show cu Patrick Stea îl prezintă pe eroul nostru, Patrick Star, care locuiește alături de tatăl său, Cecil, mama sa, Bunny, sora sa, Squidina, și bunicul morocănos, GrandPat. Patrick își prezintă propriul său spectacol de divertisment în fața unui singur spectator (ariciul său de mare, Ouchie), iar totul ia o turnură haotică, în cel mai bun mod posibil! Poate începe cu o rubrică de gătit care se transformă într-o poveste din Vestul Sălbatic, apoi într-o lecție de golf și, de acolo, în orice altceva! Când nu lucrează la emisiunea sa TV, Patrick își găsește inspirația în familie, prieteni și în tot ceea ce se întâmplă în Bikini Bottom. Lucrurile pe care Patrick le vede sau le trăiește în viața de zi cu zi – mama sa care îi spală costumele, tatăl care îl ia cu el la serviciu, SpongeBob aflat în căutarea unui loc de muncă – ajung în emisiunea lui, cu inconfundabila energie a lui Patrick!

Toate episoadele vor fi disponibile din 7 noiembrie.

Disponibile și: Un show cu Patrick Stea S1 – 4

Nu rata și aceste seriale, cu doar 4 episoade, care au povești memorabile și te vor ține cu sufletul la gură.

Michael

Scenaristul nominalizat de trei ori la Oscar, John Logan (Skyfall), își unește forțele cu regizorul Antoine Fuqua (The Equalizer) pentru a aduce pe ecran o portretizare intimă, fără precedent, a Regelui Muzicii Pop, Michael Jackson. În rolul principal îl regăsim pe Jaafar Jackson, nepotul artistului în viața reală, alături de o distribuție din care fac parte nominalizatul la Oscar Colman Domingo, Miles Teller și Kat Graham.

Disponibil din 24 noiembrie.

Savage Mountain

Documentarul Savage Mountain surprinde atât momentele de glorie, cât și dificultățile parcursului lui Kristin, de la statutul de alpinistă relativ necunoscută la deținătoarea mai multor recorduri mondiale, în timp ce își asumă una dintre cele mai ambițioase provocări din istoria alpinismului. Deși expediția către fiecare dintre cele 14 vârfuri durează, de regulă, aproximativ două luni, Kristin a reușit performanța extraordinară de a ajunge pe toate în doar 92 de zile, reducând la jumătate recordul deținut anterior de Nims Purja. În mod unic, ea a fost singura alpinistă care a împărțit un astfel de record cu partenerul său de expediție, alpinistul nepalez Tenjen Lama Sherpa.

Însă povestea nu s-a încheiat aici. Chiar în momentul în care realizarea lui Kristin și a lui Lama făcea înconjurul lumii, au apărut imagini de pe K2 care arătau un șir de alpiniști trecând pe lângă Mohammad Hassan, un cărăuș pakistanez rănit. Dintr-odată, Kristin a ajuns în centrul unei controverse internaționale, fiind acuzată că a trecut pe lângă un om aflat în pericol de moarte în graba sa de a doborî recordul. Relatările au declanșat un val de reacții la nivel global și o dezbatere intensă despre ambiție, etică și despre cine controla narațiunea construită în jurul evenimentelor.

Disponibil din 5 noiembrie.

Super Mario Galaxia Filmul

Super Mario Galaxia Filmul îi surprinde pe Mario și Luigi rezolvând problemele de zi cu zi din Regatul Ciupercilor, cu binecunoscuta lor atitudine optimistă „let’s-a-go”. Cei doi își fac un nou prieten, pe Yoshi, încearcă să îl aducă pe calea cea bună pe Bowser după ce acesta a fost micșorat și așteaptă cu nerăbdare petrecerea aniversară a prințesei Peach. Însă un apel de urgență îi poartă într-o aventură prin galaxie, unde se confruntă cu lumi noi, amenințări neașteptate și personaje emblematice precum Rosalina și Bowser Jr.

Disponibil din 14 noiembrie.

King Ivory

De la oameni obișnuiți și infractori, la persoane dependente și reprezentanți ai forțelor de ordine, destine din toate mediile se intersectează în această incursiune în realitatea epidemiei de fentanil, cunoscut pe stradă sub numele de „King Ivory”. Pentru polițistul antidrog Layne West din Tulsa, lupta împotriva rețelelor infracționale locale face parte din rutina zilnică, până când fenomenul îl afectează direct: fiul său, Jack, dezvoltă o dependență de fentanil. Alături de partenerul său, Ty, și de agentul FBI Beatty, West își transformă misiunea într-un scop personal, acela de a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili.

Disponibil din 14 noiembrie.

Where the Sun Always Shines – Sezonul 2

Serialul SkyShowtime Original, creat și regizat de Felix Herngren (Sunny Side, Bonus Family), îi readuce în prim-plan pe Per Lasson, Lisa Linnertorp, Erik „Jerka” Johansson și Rakel Wärmländer. Noul sezon continuă povestea celor doi frați și a familiilor lor în încercarea de a-și construi o nouă viață sub soarele Spaniei, în timp ce încearcă să lase în urmă tensiunile și problemele care continuă să le influențeze relațiile de familie.

Primele două episoade vor fi disponibile din 16 noiembrie, urmând ca celelalte să fie lansate săptămânal.

Disponibil și: Where the Sun Always Shines S1

Star Trek: Short Treks – Sezonul 2

Rainn Wilson revine în rolul lui Harry Mudd într-un scurtmetraj pe care îl și regizează, iar Aldis Hodge joacă într-un alt episod rolul lui Craft, un bărbat care descoperă că este singurul om aflat la bordul unei nave abandonate. Alte episoade explorează povestea lui Saru (Doug Jones), primul Kelpian care s-a alăturat Flotei Stelare, precum și călătoria lui Tilly (Mary Wiseman) la bordul navei U.S.S. Discovery și prietenia ei cu un partener neașteptat.

Toate episoadele vor fi disponibile din 18 noiembrie.

Disponibil și: Star Trek: Short Treks S1 din 18 noiembrie

Trebuie să vezi și aceste seriale SF considerate capodopere absolute.

Echipa Căprioarelor – Sezonul 4b

Echipa Căprioarelor este un serial de animație plin de aventură, despre patru tineri cerbi adorabili, entuziaști și curajoși, Kai, Lola, Rammy și Bobbi, care protejează animalele din Pădurea Centrală și locuitorii orașului Platinum City, o metropolă futuristă construită în jurul căminului lor din pădure. Cei patru cerbi sunt încă în etapa descoperirii lumii din jurul lor și a rolului pe care trebuie să îl joace în aceasta. Însă, ori de câte ori apare un pericol, își activează Puterile Planetei și se transformă într-o echipă capabilă să rezolve orice problemă și să salveze ziua. Fiecare dintre ei dispune de o putere specială: apa (Kai), lemnul (Lola), soarele (Rammy) și pământul (Bobbi).

Toate episoadele vor fi disponibile din 28 noiembrie.

Disponibile și: Echipa Căprioarelor S1 – 4a

Night Patrol

Un agent de patrulare al Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD) este nevoit să își lase deoparte conflictele cu bandele stradale locale atunci când descoperă că unitatea specială a poliției din zonă este, în realitate, un clan de vampiri însetați de sânge, care se hrănesc cu locuitorii cartierelor sociale în care a crescut.

Disponibil din 16 noiembrie.

Pasagerul

După ce un cuplu tânăr este martorul unui accident rutier terifiant petrecut pe autostradă, cei doi descoperă curând că nu au părăsit locul tragediei singuri. O prezență demonică, cunoscută sub numele de „Passenger”, îi urmărește necontenit și este hotărâtă să le ia viețile amândurora. Astfel, aventura lor pe drum, trăită într-o autorulotă, se transformă într-un adevărat coșmar.

Disponibil din 20 noiembrie.

In Cold Light

Ava încearcă să își refacă viața după ieșirea din închisoare, însă situația ia o turnură dramatică atunci când sora ei geamănă este ucisă. Martoră la crimă, Ava devine la rândul ei o țintă și este nevoită să fugă pentru a-și salva viața.

Disponibil din 23 noiembrie.

Continuări seriale în luna noiembrie:

Avatar: Seven Havens (Avatar: Cele Șapte Refugii)

Sezon: 1

Episoade noi: în fiecare sâmbătă

Finalul sezonului: 7 noiembrie

MobLand (Imperiul Mafiei)

Sezon: 2

Episoade noi: în fiecare luni

Finalul sezonului: 23 noiembrie

În distribuție: Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren

The Five Star Weekend

Sezon: 1

Episoade noi: în fiecare vineri

Finalul sezonului: 27 noiembrie

În distribuție: Jennifer Garner, Regina Hall și Gemma Chan

Tulsa King

Sezon: 4

Episoade noi: în fiecare joi

Finalul sezonului: 24 decembrie

În distribuție: Sylvester Stallone, Martin Starr și Jay Will

Dexter: Resurrection (Dexter: Renașterea)

Sezon: 2

Episoade noi: în fiecare sâmbătă

Finalul sezonului: 2 ianuarie

În distribuție: Michael C. Hall, Jack Alcott, Uma Thurman și Brian Cox

Marshals

Sezon: 2

Episoade noi: în fiecare vineri

Finalul sezonului: 5 martie

În distribuție: Luke Grimes, Logan Marshall-Green și Arielle Kebbel

Foto: PR

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