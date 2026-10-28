Cele 4 semne zodiacale care își asumă riscuri în numele dragostei

Acestea sunt zodiile care preferă să lupte până la capăt pentru dragoste și să știe că au făcut tot ceea ce le-a stat în putință ca să fie fericite, inclusiv să riște.

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  de  ELLE.ro
Cele 4 semne zodiacale care își asumă riscuri în numele dragostei

Nu toată lumea este dispusă să își asume riscuri când vine vorba de dragoste, dar unele semne zodiacale vor să facă acest sacrificiu pentru a-și întâlni sufletul pereche. 

1. Berbec

Nativii Berbec chiar sunt statornici, iar atunci când spun că își asumă un angajament pe termen lung, își asumă până la capăt promisiunea. Riscul apare în momentul în care se îndrăgostesc extrem de tare de o persoană cu un stil de atașament evitant, care nu își comunică la timp sentimentele și nevoile și are tendința de a dispărea, fără prea multe excepții. În acea situație, vor prefera să încerce o relație cu acea persoană, chiar dacă, în adâncul lor, știu că nu e una de viitor și că în final inima lor va fi frântă.

2. Gemeni

Gemenii au tendința de a fi capricioși într-o relație și de a nu rezona chiar nu oricine. Însă, tocmai această provocare îi îndeamnă și mai mult să cunoască oameni noi, să meargă la întâlniri și să își asume riscuri sentimentale. Chiar dacă au parte și de eșecuri amoroase și se întâmplă să sufere, consideră că din fiecare experiență au câte ceva de învățat.

3. Rac

Racii trăiesc cu teama că poate au ratat anumite șanse amoroase din cauza faptului că s-au preocupat mult prea mult de carieră. Dar sunt hotărâți să schimbe asta și să nu își mai irosească timpul cu persoane cu care nu merită. Simt că trece viața pe lângă ei și că este tot mai greu să își găsească persoana potrivită. Cert este că încă își păstrează încrederea și speră să ofere o șansă la iubire unui om care chiar să merite sentimentele lor puternice.

4. Vărsător

Nativii Vărsător sunt primii care își asumă riscuri în numele dragostei. Vor să își întâlnească sufletul pereche, alături de care să își întemeieze o familie. Sunt în stare să renunțe la familie și la prieteni pentru persoana iubită, pe care o vor pune tot timpul pe primul-plan. Nu exclud posibilitatea de a face o schimbare radicală în viața lor, cum ar fi să se mute definitiv într-o altă țară, doar pentru a fi în compania omului pe care îl iubesc.

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Foto: PR

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