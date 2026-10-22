Zodiile care au cele mai mari șanse să se retragă o perioadă pentru a fi singure

Sunt câteva zodii cărora le place să petreacă timpul singure și vor folosi această perioadă ca pe o manieră de a deveni mai conștiente de ele și de viața lor.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care au cele mai mari șanse să se retragă o perioadă pentru a fi singure

Următoarele zodii știu când anume este cazul să se retragă o perioadă și să își îndrepte mai mult atenția spre propria persoană. Drept urmare, vor petrece mai mult timp singure, gândindu-se la ce alegeri au făcut, ce pot schimba pe viitor și care sunt greșelile pe care nu ar vrea să le mai repete. 

1. Taur

Taurii au impresia că nu pot evolua și nu pot ajunge la statutul dorit dacă se complac în zona de confort. Iar pentru a face asta, au nevoie de o perioadă în care să se detașeze complet de orice din jur, să stea cu gândurile lor și să își dea seama ce anume vor de la viață. Poate fi o modalitate dură de a face asta, dar preferă ca pentru un timp să fie singuri și să își dea seama ce anume le aduce valoare și împlinire sufletească.

2. Capricorn

Nativii Capricorn se izolează complet de ceilalți în momentul în care se simt copleșiți și epuizați de tot ceea ce se petrece în jurul lor. Fac asta din dorința de a avea grijă de sănătatea lor mintală. Pentru ei, tăcerea devine un răspuns mult mai bun și o ocazie de a reflecta asupra unor alegeri care i-au adus în acest punct al vieții. Fie că vor întrerupe pentru o perioadă contactul cu persoanele apropiate sau vor pleca într-un loc îndepărtat, cert este că vor învăța să se bucure mai mult de propria companie și să aibă, pe viitor, interacțiuni sănătoase.

3. Vărsător

Vărsătorii se numără printre zodiile care au cele mai mari șanse să traverseze o lungă perioadă de singurătate. Acest lucru se întâmplă mai cu seamă pentru că vor să se pună pe primul plan, să nu mai acorde atenție persoanelor toxice și să elimine, ușor-ușor, ceea ce le produce nefericire în viața lor. Nu este un proces tocmai simplu, dar consideră că prin felul acesta vor putea să se concentreze mai mult pe ceea ce contează cu adevărat pentru ei și să nu persiste în greșelile care le-au adus suferință.

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Foto: PR

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