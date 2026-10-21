George Clooney, în centrul unei dispute cu un om de afaceri libian. Ce acuzații îi sunt aduse actorului

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George Clooney este vizat de acuzații de ipocrizie în contextul unui proces intentat organizației The Sentry, pe care a cofondat-o pentru a investiga încălcări ale drepturilor omului. Potrivit The Telegraph, omul de afaceri libian Ahmed Gadalla susține că organizația a difuzat informații false despre el, fără să le verifice și fără să îi publice răspunsul.

Magnatul din industria siderurgică în vârstă de 46 de ani îl acuză pe George Clooney de defăimare și de faptul că nu respectă standardele pe care le solicită instituțiilor de presă americane atunci când acestea relatează despre viața sa personală, scrie The Telegraph.

Litigiul privește un raport amplu în care The Sentry îl acuză pe Gadalla că ar fi obținut în mod fraudulos un împrumut de 300 de milioane de dolari de la o bancă din Abu Dhabi, prin intermediul unor companii din Emiratele Arabe Unite. Omul de afaceri califică informațiile drept „false” și contestă inclusiv acuzațiile de finanțare a unor mercenari ruși și de spălare de bani.

Documentele depuse în instanță susțin că organizația „a afirmat în mod fals, în fața întregii lumi, că domnul Gadalla a finanțat atacul unui lider militar asupra capitalei propriei țări cu bani publici furați, că i-a plătit pe mercenarii grupului rus Wagner, că deține în secret controlul asupra a trei bănci libiene și le folosește pentru a comite fraude și a spăla bani, că a supravegheat tipărirea de monedă falsă în Rusia și că introduce ilegal drone de luptă și echipamente militare, încălcând un embargo asupra armelor impus de Organizația Națiunilor Unite”, potrivit The Telegraph.

Conform aceleiași publicații, The Sentry a cerut și ca Uniunea Europeană să impună sancțiuni împotriva lui Gadalla, pentru ca acesta să poată fi pus sub acuzare în Libia.

În argumentația sa, omul de afaceri invocă reacțiile publice ale lui George Clooney la articolele despre propria familie. Potrivit Page Six, actorul în vârstă de 65 de ani a criticat în trecut presa pentru relatări „periculoase” și „iresponsabile”, precum și pentru publicarea unor informații neverificate.

„Când informația falsă era despre propria familie, cofondatorul The Sentry a aplicat un standard foarte diferit”, se arată în documentele citate de The Telegraph. Acestea fac referire la un articol publicat de Daily Mail în 2024 și eliminat ulterior.

Potrivit documentelor prezentate de The Telegraph, tabloidul britanic a șters articolul de pe site după două zile și i-a prezentat scuze actorului, care le-a respins.

„Există o constantă atunci când o persoană sau o companie este prinsă făcând ceva greșit”, a declarat atunci starul din Michael Clayton. „Mușamalizarea este întotdeauna mai gravă.”

Actorul din „Up in the Air” a înființat The Sentry în 2016, împreună cu John Prendergast. Potrivit Page Six, organizația investighează crime de război și încălcări ale drepturilor omului, inclusiv operațiuni de spălare a banilor proveniți din zone de conflict. Pe site-ul său, The Sentry își descrie misiunea ca fiind aceea de „a-i trage la răspundere pe autorii și complicii actelor de violență și corupție”.

Tot în 2016, George și Amal Clooney au fondat Clooney Foundation for Justice, care oferă, potrivit site-ului citat de Page Six, „asistență juridică gratuită în apărarea libertății de exprimare și a drepturilor femeilor în peste 40 de țări”.

Căsătoriți din 2014, actorul și avocata preferă să își păstreze viața personală departe de atenția publică și să îi protejeze de expunere pe gemenii lor, Alexander și Ella, inclusiv din considerente legate de activitatea lor umanitară.

Relația lui Clooney cu presa a fost marcată și de alte dispute. Potrivit The Guardian, în 2009, actorul din „Ticket to Paradise” a criticat, la Festivalul de Film de la Londra, felul în care informațiile false sunt preluate de numeroase publicații.

„Problema este că se mai face atât de puțin jurnalism: cineva scrie o știre, iar aceasta ajunge în 1.800 de publicații diferite și nu ai nicio cale de a te apăra”, a spus el.

„Informația este falsă, iar tu spui: ‘Nu este adevărat’, și ei răspund: ‘Nu noi spunem asta, noi spunem că un tabloid londonez a afirmat-o’. Așa că nu fac decât să republice, iar și iar, lucruri care nu sunt neapărat adevărate”, a adăugat actorul, potrivit The Guardian.

Foto: Getty

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