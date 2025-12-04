George Clooney, declarații rare despre viața de familie și rolul de tată: „Pentru mine e mai ușor”

George Clooney a oferit recent un rar moment de sinceritate despre viața de familie, dezvăluind că „a făcut copii târziu ca să poată petrece timp cu ei”.

Actorul în vârstă de 64 de ani a vorbit într-un interviu pentru The Times despre provocările de a echilibra cariera cu timpul petrecut alături de cei dragi, mai ales la început de drum profesional. George Clooney și soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, în vârstă de 47 de ani, îi au pe gemenii Ella și Alexander, născuți în iunie 2017.

„Majoritatea oamenilor își sacrifică timpul cu familia ca să câștige bani la începutul carierei”, a explicat Clooney. „Dar pentru mine e mai ușor. Am făcut copii foarte târziu și astfel pot să petrec mai mult timp cu ei. Dar atunci când ești tânăr, e greu.”

Actorul a mai adăugat că acum, fiind mai experimentat și stabilizat financiar, poate fi mai selectiv cu proiectele pe care le acceptă, spre deosebire de începutul carierei, când „nu ai niciun control”. El a rememorat și începuturile sale:

„Îmi amintesc când am primit rolul din Batman & Robin în 1997 – am sunat prietenii și am țipat de bucurie, pentru că până atunci făcusem doar un singur film de studio, deci pentru mine era o mare oportunitate. Desigur, nu realizam că filmul va fi un dezastru.”

În ciuda statutului său de star internațional, George Clooney a dezvăluit recent că familia sa a renunțat la strălucirea și agitația din Los Angeles pentru o fermă din Franța. „Copiii noștri au o viață mult mai bună aici, crescând departe de lumina reflectoarelor”, a spus el pentru revista Esquire. „Eram îngrijorat să-i cresc în Los Angeles, în cultura Hollywood-ului. Simțeam că nu vor avea o șansă corectă în viață.”

Actorul a explicat că în Franța cultura este complet diferită și că oamenii „nu dau doi bani pe faimă”.

„Nu vreau să fie comparați cu copiii altor celebrități”, a adăugat Clooney. Deși evită rețelele sociale precum Instagram și Facebook, actorul și soția sa sunt preocupați de momentul în care gemenii lor își vor crea conturi. „Riscurile sunt mult mai mari și consecințele te urmăresc mult mai mult timp”, a spus el luna trecută pentru 72 Magazine. „Ne ținem copiii cât mai departe de internet, dar, știi, o parte din temele lor se fac tot pe calculator.”

Chiar dacă George și Amal Clooney duc o viață extrem de luxoasă, cu o avere estimată la 550 milioane de dolari, actorul insistă că duce o viață „normală”, în ciuda multiplelor case deținute în întreaga lume.

După succesul piesei sale de pe Broadway, Good Night, and Good Luck, următorul film al lui Clooney este Jay Kelly, în care joacă rolul unui „actor celebru de film”. La premiera filmului, în cadrul Festivalului de Film de la New York, actorul a recunoscut că își dorește normalitate în viața sa, la fel ca personajul său. „Am normalitate. Știi, îmi duc copiii la școală în fiecare dimineață”, a spus el. „Am normalitate – în afară de asta!”

În același timp, George a recunoscut că are parte de o viață oarecum „răsfățată”, pe care încearcă să o protejeze de gemenii săi de opt ani. „Nu au venit prea des pe platou. Au venit de câteva ori. Încerc să-i țin departe de această experiență acum. Nu sunt sigur ce ar crede despre asta. Nu vreau să creadă că suntem prea răsfățați.”

Foto: Profimedia

