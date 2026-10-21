Florin Ristei, gest romantic pentru iubita sa, Andreea Ramona. Ce a publicat artistul

Florin Ristei a făcut un gest romantic pentru iubita sa, Andreea Ramona, care nu a trecut neobservat de fani.

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  de  ELLE.ro
Florin Ristei, gest romantic pentru iubita sa, Andreea Ramona. Ce a publicat artistul

Florin Ristei a atras atenția urmăritorilor săi după ce a distribuit pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de iubita sa, Andreea Ramona. Artistul a ales să însoțească imaginile cu una dintre propriile melodii, gest interpretat de fani drept o posibilă declarație de dragoste.

Florin Ristei, dedicație emoționantă pentru partenera lui

Cântărețul și partenera sa au participat recent la un eveniment, ocazie cu care au realizat mai multe fotografii împreună. Ulterior, Florin Ristei a publicat imaginile pe Instagram, folosind ca fundal muzical piesa sa „Beluga”, ale cărei versuri vorbesc despre atracție și sentimente romantice.

„Dar tu emani în jurul tău acel ceva și jur că

Jur că… Îmi dă de furcă

Părul ăla al tău care se tot încurcă

Vocea ta mă-mbată, sângele la cap mi-l urcă

Și mintea mi-o inundă”, sunt versurile melodiei.

Alegerea melodiei a stârnit interesul celor care îi urmăresc activitatea online, mai ales că artistul preferă, în general, să păstreze discreția în privința relației sale. Andreea Ramona a redistribuit fotografiile pe propriul cont, confirmând astfel că a apreciat postarea partenerului său.

Într-o apariție recentă în podcastul Sold Out Media, Florin Ristei a discutat și despre felul în care relația actuală i-a influențat comportamentul pe rețelele de socializare.

Întrebat despre obiceiul de a urmări numeroase femei pe Instagram, cântărețul a mărturisit că a renunțat la acest lucru.

„Nu mai dau, nu dau, n-am voie, nu dau follow”, a declarat artistul.

Chiar dacă Speak a încercat să obțină mai multe detalii despre noua relație a lui Ristei, artistul a fost zgârcit în dezvăluiri.

Nu toate relațiile merită să îmbunătățești, adică nu vrei să îmbunătățești în toate, decât în alea în care chiar vrei să investești. Sau pe care le vezi pe termen lung. Că nu vrei să îmbunătățești o dată (…) Nu știu la ce te referi (n.red. dacă noua lui relație e pe termen lung sau nu)”, a spus Florin Ristei.

Răspunsul său a venit în cadrul unei conversații relaxate, în care a făcut referire la limitele și compromisurile care pot apărea într-o relație.

Cine este Andreea Ramona, partenera artistului

Andreea Ramona activează în domeniul fitnessului și promovează un stil de viață sănătos. Este instructoare de fitness și foarte activă în mediul online, unde publică frecvent imagini de la antrenamente și sfaturi dedicate celor pasionați de sport. Totodată, Andreea este mama unui băiețel și reușește să îmbine viața de familie cu cea profesională.

Numele ei a mai apărut în atenția publicului în trecut, datorită relației pe care a avut-o cu omul de afaceri Vincenzo Castellano. Primele speculații privind apropierea dintre ea și Florin Ristei au apărut după o fotografie distribuită de Andreea Ramona pe Instagram.

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Foto: Arhiva ELLE

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