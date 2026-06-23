Cine este Andreea Ramona, noua parteneră a lui Florin Ristei. Cu ce se ocupă tânăra

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Florin Ristei pare să trăiască din nou o perioadă frumoasă pe plan sentimental. La mai bine de doi ani de la despărțirea de Naomi Hedman, artistul este tot mai des văzut în compania Andreei Ramona, iar imaginile publicate recent din vacanța lor au atras imediat atenția fanilor.

Cine este Andreea Ramona

Deși la început au ales să fie discreți, cei doi nu mai par preocupați să își ascundă relația. Fotografiile postate pe rețelele sociale și ipostazele apropiate în care au fost surprinși au fost interpretate drept semne clare că povestea lor de dragoste devine tot mai serioasă.

Andreea Ramona activează în domeniul fitnessului și promovează un stil de viață sănătos. Este instructoare de fitness și foarte activă în mediul online, unde publică frecvent imagini de la antrenamente și sfaturi dedicate celor pasionați de sport. Totodată, Andreea este mama unui băiețel și reușește să îmbine viața de familie cu cea profesională.

Numele ei a mai apărut în atenția publicului în trecut, datorită relației pe care a avut-o cu omul de afaceri Vincenzo Castellano. Primele speculații privind apropierea dintre ea și Florin Ristei au apărut după o fotografie distribuită de Andreea Ramona pe Instagram. În imagine, realizată dintr-o mașină, se putea observa mâna șoferului așezată pe piciorul ei. Chiar dacă bărbatul nu apărea în cadru, internauții au remarcat imediat tatuajele și au concluzionat că este vorba despre artist.

La scurt timp, Florin Ristei a publicat și el o fotografie alb-negru dintr-o vacanță, în care apare alături de Andreea Ramona într-o ipostază tandră. Pentru mulți dintre admiratorii săi, imaginea a reprezentat confirmarea relației.

Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit toamna trecută

Înainte de actuala relație, Florin Ristei a trăit o scurtă poveste de dragoste cu Yasmin Awad, make-up artistă și creatoare de conținut. Cei doi și-au făcut relația publică în vara anului trecut, după ce au fost surprinși împreună la mai multe evenimente și au împărtășit cu fanii imagini din vacanțe și momente petrecute în doi.

Deși au preferat discreția, aparițiile lor din social media au confirmat apropierea dintre ei, iar în august au petrecut împreună o vacanță în Tenerife. Relația nu a durat însă foarte mult. În toamna anului trecut au apărut primele speculații privind despărțirea, după ce Yasmin Awad a publicat pe TikTok mai multe mesaje interpretate de urmăritori ca aluzii la probleme în cuplu. Printre acestea s-au numărat și: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare” și „Când îl văd după ce a dat-o de gard de 2-3 ori”.

Nici Florin Ristei, nici Yasmin Awad nu au comentat public zvonurile la acel moment, însă relația lor s-a încheiat după doar câteva luni.

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Foto: Instagram

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