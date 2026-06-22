Andreea Bănică, anunț emoționant pe internet. Ce a povestit artista despre relația cu soțul ei, după 18 ani de căsătorie: „Iubirea adevărată nu stă în promisiuni mari, ci în…”

Andreea Bănică a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării a 18 ani de căsătorie.

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  de  Andreea Ilie
Andreea Bănică și soțul ei (1)
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Andreea Bănică și soțul ei, Lucian Mitrea, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul autohton. Artista și partenerul ei s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, pe Sofia și pe Noah.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au sărbătorit 18 ani de căsătorie

Andreea Bănică și Lucian Mitrea au sărbătorit 18 ani de căsătorie, iar cu această ocazie, artista a dezvăluit imagini de colecție surprinse pe durata relației cu soțul ei.

Artista a transmis și un mesaj emoționant, care a fost apreciat în număr mare de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. Andreea Bănică a avut și un dublu motiv de sărbătoare, ea aniversând și împlinirea a 48 de ani.

„Sunt iubiri care încep cu fluturi… și iubiri care, după ani, încă se simt ca acasă.
Nu știu ce e mai emoționant astăzi:
faptul că e ziua în care m-am născut…
sau faptul că tot astăzi, acum 18 ani, mi-am unit viața cu omul pe care îl iubesc.

Pozele astea sunt ani.
Ani din noi.
Ani în care ne-am schimbat, am crescut, am obosit, am râs, ne-am ridicat, ne-am ținut unul pe altul, am construit o familie, o viață, o poveste adevărată.
Nu una perfectă. Una reală. Și poate tocmai de asta atât de frumoasă.

Cred că iubirile care rezistă nu sunt cele care nu trec prin nimic.
Sunt cele care trec prin multe și, cu toate astea, aleg să rămână.
Să nu se piardă.
Să nu uite de unde au plecat.
Să se privească și după ani cu aceeași recunoștință, chiar dacă viața a pus peste ele responsabilități, copii, griji, oboseală, încercări și tot ce vine odată cu timpul.

Soțule, îți mulțumesc pentru acești 18 ani.
Pentru că ai fost acolo în toate versiunile mele.
Pentru că m-ai iubit și când mi-a fost ușor, și când nu mi-a fost.
Pentru că dincolo de iubire, de la 16 ani am rămas prieteni, parteneri, familie, acasă.

Și dacă m-a învățat ceva timpul, e că iubirea adevărată nu stă în promisiuni mari, ci în alegerea de a rămâne aproape, an după an, chiar și atunci când viața nu arată mereu ca în poze.

La mulți ani mie.
La mulți ani nouă.
Și la mulți ani tuturor iubirilor care nu doar încep frumos… ci rezistă frumos.
TE IUBESC infinit ultima poza este cea cu pantalonii scurti portocalii”, a scris ea pe internet.

De ce Andreea Bănică a refuzat postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

„Am fost ofertată pentru emisiunea „Vorbește lumea” de la Pro TV, unde era Adela Popescu. De câteva ori mi-au făcut oferta, dar nu m-am înțeles cu ei la bani, la salariu. Banii erau foarte puțini pentru mine, pentru timpul petrecut acolo pentru că trebuia să filmez de luni până joi sau până vineri, în condițiile în care eu aveam și concerte în weekend.”, a dezvăluit Andreea Bănică în cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV.

Andreea Bănică a povestit într-un interviu acordat recent că i s-a propus să preia postul de prezentatoare a emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV, însă a refuzat.

Cântăreața a ținut să sublinieze faptul că se concentrează pe cariera muzicală, iar concertele au fost mult mai importante pentru ea.

„Pentru mine au fost mai importante concertele pentru că, până la urmă, asta este meseria mea de bază, de pe urma căreia eu trăiesc și astăzi și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru talent. Nu aveam cum să-mi las concertele antamate deja, cu contracte, unele cu avansuri luate, să merg la o emisiune de luni până vineri”, a continuat ea.

Andreea Bănică, despre cei care o judecă pentru cum se îmbracă

Andreea Bănică a primit, cu diverse ocazii, reacții nu tocmai pozitive despre stilul ei vestimentar. Artista le-a transmis un mesaj celor care au judecat-o pentru cum alege să se îmbrace la apariții publice sau în concerte.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a spus Andreea Bănică într-un interviu pentru Libertatea.

Acum ceva timp, Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică. 

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Foto: Instagram

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