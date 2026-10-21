Ianca, fiica lui Răzvan Simion, dezvăluiri despre relația cu fratele ei mai mic, Tudor, și schimbările din familie: „E singurul care…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Ianca Simion, fiica prezentatorului TV Răzvan Simion, a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu fratele său mai mic, Tudor, dar și despre lucrurile pe care le-a moștenit de la părinții săi. Tânăra a oferit detalii mai puțin cunoscute despre viața de familie și despre legătura specială pe care a construit-o cu fratele ei de-a lungul anilor.

Ianca Simion, dezvăluiri despre fratele ei

Ianca este fiica pe care Răzvan Simion o are alături de fosta lui soție, Diana. Cei doi s-au despărțit în 2015 și mai au împreună un băiat, pe nume Tudor. Prezentatorul TV formează un cuplu alături de Daliana Răducan, cu care trăiește o poveste de dragoste de lungă durată. În 2023, prezentatorul TV a făcut pasul cel mare și și-a cerut partenera, arhitectă și designer de interior, în căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Spre deosebire de Ianca, care este activă pe rețelele sociale, Tudor preferă să își păstreze viața personală departe de atenția publicului. Cu toate acestea, cei doi petrec timp împreună și au devenit tot mai apropiați pe măsură ce au crescut.

Ianca a povestit că fratele ei s-a schimbat mult în ultimii ani, atât fizic, cât și în privința pasiunilor. Tudor este atras de motoare și de sporturile extreme, iar sora lui îi admiră personalitatea și încrederea în sine, trăsături pe care consideră că le-a moștenit de la tatăl lor.

„Acum este mai înalt decât mine, cu două capete mai exact, e pasionat de motoare și sporturi extreme. Are o încredere în sine rară și o minte sclipitoare; recunosc că îi invidiez puțin carisma și simțul umorului. Sunt sigură că acestea le-a moștenit de la tata. Mă bucur că acum ne înțelegem atât de bine: povestim mult, vine pe furiș la mine să mâncăm burgeri și e extrem de protector cu mine, deși e fratele mai mic. E singurul din familie care îmi are mereu locația pe telefon, știu că mă pot baza pe el indiferent de situație și îi sunt cea mai recunoscătoare pentru că e mereu acolo pentru mine.”, a spus ea pentru Viva.ro.

Ce spune Ianca Simion despre părinții ei

Ianca și Tudor provin din căsnicia lui Răzvan Simion cu Diana, prima soție a prezentatorului. După divorț, ambii părinți și-au refăcut viața, iar cei doi copii au fost nevoiți să se adapteze schimbărilor din familie. În ciuda separării părinților, Ianca vorbește cu apreciere despre influența pe care aceștia au avut-o asupra dezvoltării sale. Tânăra consideră că a preluat de la fiecare calități care au contribuit la formarea personalității sale.

Aceasta a avut cuvinte de apreciere în special pentru mama ei, Diana, despre care spune că este o persoană deosebită. Totodată, Ianca recunoaște că asemănările cu părinții săi nu se limitează la aspectul fizic.

„Da, mama mea e un suflet cu adevărat special. Mulți îmi spun că semăn cu ambii părinți, mai ales fizic, dar pe lângă aspectele fizice cred că am luat de la fiecare ce e mai bun: sensibilitatea și bunătatea, dragostea pentru frumos, poezia și jazz-ul, simțul umorului și dorința de a visa cât mai departe…”, a mai spus tânăra.

Cum o afectează pe Ianca Simion faima tatălui ei, Răzvan Simion

Recent, Ianca Simion a dezvăluit cum se raportează la notorietatea tatălui ei, dar și dacă până acum au existat presiuni de a demonstra mult mai mult.

„Da, tatăl meu este o persoană publică foarte cunoscută și importantă în peisajul televiziunii din România. Am simțit adesea că trebuie să demonstrez mai mult, să fiu atentă să nu greșesc, lucru pe care nu mi l-au insuflat părinții mei, ci mai degrabă l-am adoptat eu, pentru că am vrut mereu să îi fac mândri. Sunt recunoscătoare pentru educația și grija de care am avut parte, pentru absolut tot ce mi-au oferit”, a spus Ianca Simion pentru VIVA!

Citește și:

Knox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, schimbare neașteptată de look la doar 17 ani. Cum arată acum adolescentul

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro