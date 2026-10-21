Smiley, dezvăluiri despre relația cu Gina Pistol. Ce spune despre deciziile și cheltuielile din familie

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Smiley a vorbit despre relația cu Gina Pistol, creșterea fiicei lor și proiectele pe care le au împreună. Artistul a recunoscut că soția sa este cea care coordonează amenajarea casei de la munte și a dezvăluit, cu umor, cine cheltuiește mai mulți bani în familie.

Smiley, despre responsabilitățile de părinte

Smiley, în vârstă de 43 de ani, traversează o perioadă aglomerată, împărțindu-și timpul între filmările pentru „Românii au talent”, activitatea muzicală și promovarea filmului „Vacanță all inclusive”, în care joacă alături de Pavel Bartoș. Într-un interviu acordat recent, artistul a oferit și câteva detalii despre viața personală, explicând cum reușește să își organizeze programul astfel încât să petreacă timp cu familia.

Cântărețul și Gina Pistol încearcă să împartă cât mai echilibrat responsabilitățile legate de creșterea fiicei lor, Josephine. Smiley a povestit că obișnuiește să o ducă dimineața la grădiniță, însă programul de filmări nu îi permite întotdeauna să respecte această rutină.

„Eu o duc, da, dimineața (la grădiniță n.red.). Facem cu rândul. Bine, acum, când am filmări la ‘Românii au talent’, e mai complicat. Cade pe Gina.”, a spus Smiley publicației Click!

Întrebat dacă fiica sa manifestă deja interes pentru o carieră artistică, Smiley a explicat că, momentan, micuța preferă să își demonstreze talentul acasă.

„Deocamdată nu și-a exprimat dorința de a fi pe scenă (fiica lui n.red.). Deocamdată își face numerele acasă și, când se va hotărî, dacă se va hotărî vreodată…”, a mai spus el.

Gina Pistol se ocupă de proiectul casei de la munte

Un alt subiect abordat de artist a fost construcția locuinței pe care el și Gina Pistol o pregătesc la munte. Deși cei doi nu au întotdeauna aceleași preferințe, Smiley a mărturisit că soția sa are principalul cuvânt de spus în privința proiectului.

„Avem opinii diferite, dar ea e șefă de proiect. I-am zis că am încredere în ea.”

Artistul a precizat că anumite decizii sunt luate împreună, mai ales atunci când este vorba despre aspectele tehnice ale construcției.

„Nu are mână liberă în tot, pentru că trebuie să ne sfătuim în chestiile tehnice. Dar am încredere că face alegerile care trebuie, că ține cu casa.”

În ceea ce privește gestionarea banilor, Smiley a recunoscut că el este cel care obișnuiește să cheltuiască mai mult, motiv pentru care preferă să îi lase soției responsabilitatea principală a proiectului.

„Eu! De-aia am lăsat-o pe mâna ei. Eu sunt ceva rău!”, a spus artistul, amuzat.

Smiley, confesiuni despre viața de familie

Smiley a vorbit recent despre cum reușește să păstreze un echilibru între viața de familie și cariera lui artistică. Artistul este în etapa în care se bucură de fiecare realizare a sa și împarte fericirea cu soția lui, Gina Pistol, și fiica lor, Josephine.

„Săptămânile, lunile, anii, orele, secundele din viața mea sunt pline și superbe. Nu reușesc mereu să separ rolurile și să le trăiesc pe rând, dar toate sunt situații pe care mi le-am dorit, pentru care am muncit, la care am visat și care mă compun pe mine ca om. Mereu mi-am propus să nu uit să mă bucur de tot ceea ce mi se întâmplă, din plin, cu tot sufletul, pentru că este mai mult decât am visat. Baza, culoarea, lumina și echilibrul vieții le reprezintă familia mea, Gina, fiica noastră, Josephine, un zâmbet și o îmbrățișare din partea lor îmi pun toate piesele rătăcite de puzzle la locul lor. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce trăiesc profesional și personal și le și vă mulțumesc pentru asta”, a povestit Smiley pentru Libertatea.

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Foto: Instagram

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