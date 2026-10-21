Christina Applegate a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, după cinci ani. Dezvăluirile emoționante ale actriței

Christina Applegate a trecut printr-un nou șoc după ce medicii i-au spus că diagnosticul de scleroză multiplă primit în 2021 a fost greșit.

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  de  ELLE.ro
Christina Applegate a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, după cinci ani. Dezvăluirile emoționante ale actriței

Christina Applegate a făcut o dezvăluire neașteptată despre starea sa de sănătate. Actrița în vârstă de 54 de ani, care anunța în 2021 că suferă de scleroză multiplă, a aflat recent că diagnosticul primit în urmă cu cinci ani a fost greșit. Cu toate acestea, simptomele severe cu care se confruntă nu au dispărut, iar medicii încearcă acum să stabilească adevărata cauză a problemelor sale.

Marți, 20 octombrie, Christina Applegate a revenit în podcastul „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de Jamie Lynn Sigler, pentru a vorbi despre vestea primită de la medicul său. Vizibil emoționată, actrița din „Dead to Me” a mărturisit că nu a simțit bucurie atunci când i s-a spus că nu suferă de scleroză multiplă.

„A intrat în camera mea și mi-a spus: ‘Felicitări, nu ai scleroză multiplă’. Eu nu m-am bucurat deloc. Toți ceilalți erau atât de fericiți”, a povestit Christina Applegate, în lacrimi.

Deși noua evaluare medicală a exclus diagnosticul inițial, actrița continuă să se confrunte cu aceleași probleme de sănătate, care i-au afectat profund viața personală și profesională.

„Faptul că ai fost diagnosticată greșit nu înseamnă că, dintr-odată, te faci bine. Nu mă simt mai bine, Jamie! Dimpotrivă, dacă e ceva, starea mea s-a înrăutățit. Așa că am ajuns din nou la punctul de plecare, în care nu știu ce se întâmplă cu mine”, a explicat ea.

Christina Applegate a precizat că medicii urmează să efectueze investigații suplimentare pentru a înțelege ce i-a provocat simptomele începând din 2021. În cea de-a doua parte a podcastului, actrița a vorbit și despre impactul emoțional al acestei descoperiri.

„Am trecut printr-o depresie profundă din cauza asta. Am pierdut totul. Mi-am pierdut locul de muncă. Am pierdut… Îmi pare rău. Ce îi spui cuiva care a trăit cu asta timp de șase ani? Pentru că mi-a oprit viața”, a mărturisit ea.

Actrița a explicat că are în continuare nevoie de un scaun cu rotile atunci când merge la medic, deoarece nu poate parcurge pe jos nici măcar distanța dintre mașină și cabinet.

„Sunt în continuare în aceeași situație. Nu s-a întâmplat nimic miraculos când mi-a spus: ‘Nu ai scleroză multiplă’. Nu s-a întâmplat nimic miraculos.”

Christina Applegate a recunoscut că vestea a fost cu atât mai dificil de acceptat cu cât, în ultimii ani, devenise una dintre cele mai cunoscute voci ale comunității persoanelor diagnosticate cu scleroză multiplă.

„Este ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți. Tu și cu mine deveniserăm imaginea sclerozei multiple. Tot ceea ce făceam avea o explicație. Aveam un motiv pentru care fiecare zi era atât de grea. Iar acum nu mai am acel motiv și este foarte tulburător și derutant pentru mine”, i-a spus actrița lui Jamie Lynn Sigler.

În podcast a intervenit și medicul neurolog Marwa Kaisey, profesor asociat la Cedars-Sinai Medical Center, care a explicat că diagnosticarea greșită a sclerozei multiple nu este un fenomen neobișnuit.

Potrivit specialistei, nu există un singur test care să confirme sau să infirme boala, diagnosticul fiind stabilit pe baza mai multor criterii medicale.

Kaisey a precizat că aproape 20% dintre persoanele diagnosticate cu scleroză multiplă în cadrul unui studiu de specialitate s-au dovedit a nu avea această afecțiune, unele dintre ele urmând tratamente timp de mai mulți ani.

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Foto: Profimedia

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