Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În fiecare sezon, atenția noastră se îndreaptă către marile tendințe dictate de podiumuri: siluete, proporții, palete cromatice sau referințe la anumite decade. Însă, dacă analizezi cu atenție ținutele celor mai stylish femei din industria modei, vei observa că elementele care le individualizează sunt adesea mult mai subtile.

Aici intervin microtrend-urile, acele tendințe de nișă care se conturează în jurul unui accesoriu, al unei texturi, al unui imprimeu sau al unui mic artificiu de styling. Partea bună este că le poți integra cu ușurință în garderoba pe care o ai deja, fără să investești în prea multe piese noi.

Iarna aceasta, merită să acorzi mai multă atenție următoarelor șapte tendințe.

1. Bentițele tricotate

Inspirate de estetica après-ski, bentițele tricotate din lână sau cașmir devin în această iarnă o alternativă la clasicele căciuli. De la modelele late, cu influențe sportive, până la bonetele tricotate care se leagă sub bărbie, aceste accesorii se integrează cu ușurință în garderoba de sezon. Pentru un contrast interesant, poartă-le cu un palton cu o croială masculină, o jachetă din piele sau un sacou supradimensionat.

2. Jachetele cu imprimeu Bambi

După câteva sezoane în care imprimeurile de leopard și zebră au dominat scena modei, un nou tip de animal print își revendică locul în garderoba noastră. Inspirat de blana puilor de căprioară, imprimeul Bambi se remarcă prin petele albe neregulate, dispuse pe un fond maroniu. Cromatica sa îl face surprinzător de ușor de integrat în ținutele de iarnă. Alege o jachetă cu acest imprimeu și asociaz-o cu jeanși indigo, pantaloni negri sau piese în nuanțe de ciocolatiu.

3. Șalurile supradimensionate

Dacă până de curând eșarfele înguste se numărau printre accesoriile preferate ale fashionistelor, iarna aceasta asistăm la revenirea șalurilor ample, cu imprimeuri ornamentale și franjuri, care amintesc de estetica anilor 2000. Poartă-le lejer peste umeri, asimetric sau prinse cu o broșă vintage. Un astfel de accesoriu poate schimba radical aspectul unui palton minimalist, mai ales dacă alegi un model cu motive florale.

4. Catifeaua ciocolatie

Maroul rămâne una dintre culorile relevante ale sezonului, însă de această dată textura este cea care face diferența. Catifeaua în nuanțe de ciocolată amăruie capătă un aer sofisticat și se desprinde de estetica festivă cu care este asociată în mod tradițional. Încearcă o pereche de pantaloni din catifea, purtată cu un pulover negru din cașmir, o geantă XL și mocasini din piele. Contrastul dintre texturi va da profunzime unei ținute aparent simple.

5. Paltoanele fără guler

După popularitatea paltoanelor cu gulere sculpturale și revere supradimensionate, o siluetă mult mai discretă își face loc în tendințele iernii 2026. Paltonul fără guler, cu linii fluide și o croială alungită, are avantajul de a oferi mai multă libertate în materie de layering. Îl poți purta cu o maletă, o cămașă cu guler elaborat sau cu unul dintre șalurile supradimensionate despre care vorbeam anterior.

Totuși, înainte de a investi o sumă considerabilă, ar fi bine să știi cum recunoști o haină de calitate? 6 detalii pe care să le verifici înainte să o cumperi.

6. Colierele statement

Bijuteriile pe care obișnuiam să le rezervăm pentru petreceri își găsesc locul și în vestimentația de zi. Colierele voluminoase din mărgele, modelele cu cristale și chokerele metalice cu forme sculpturale sunt ideale pentru a crea un contrast cu piesele casual. Poartă un colier extravagant peste un pulover simplu, cu un tricou alb și un sacou masculin sau chiar cu o cămașă din denim. Secretul constă tocmai în asocierea unor piese cu registre estetice diferite.

Dacă te pregătești pentru o sesiune de shopping dedicată sezonului rece, ține cont și de aceste microtrend-uri atunci când îți alcătuiești lista de cumpărături. Un accesoriu bine ales sau o piesă cu un imprimeu inedit îți pot actualiza întreaga garderobă. Investește în acele detalii care se potrivesc stilului tău personal și pe care știi că le vei purta o perioadă mai lungă.

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro