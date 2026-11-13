Mic ghid pentru stiliști vestimentari sau ce nu te învață nimeni despre această meserie

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Dacă vrei să devii stilist vestimentar sau ai ales să lucrezi în domeniul modei pentru că îți plac hainele, probabil ai descoperit destul de repede că pasiunea pentru shopping nu este suficientă pentru a deveni un bun stilist. Indiferent că lucrezi la reclame, videoclipuri muzicale, editoriale de modă, emisiuni TV sau direct cu celebrități, cu siguranță cunoști deja provocările acestei meserii.

De la ținute care nu ajung la timp până la schimbări de ultim moment, bugete imposibile și ore întregi petrecute în picioare, realitatea din culise este considerabil mai puțin strălucitoare decât ar putea părea din exterior.

Dacă ești la început de drum în acest domeniu, iată câteva reguli nescrise care îți pot face viața mai ușoară.

1. Cel mai bine este să ajungi pe set cu treizeci de minute înainte de ora de începere

Dacă pe call sheet scrie că shooting-ul începe la 9:00, asta nu înseamnă că la 9:00 ar trebui să intri pe ușă cu trei genți și un cappuccino în mână. Hainele trebuie despachetate, aranjate pe stander, pregătite și călcate înainte ca modelul sau clientul să ajungă la locație.

Un stilist organizat își calculează întotdeauna timpul necesar pregătirii, inclusiv pentru situațiile neprevăzute.

2. Pregătește întotdeauna mai multe opțiuni decât ți se cer

Poți avea un moodboard impecabil și zece ținute perfect construite, dar asta nu garantează că toate vor funcționa în fața camerei. O piesă poate avea o croială nepotrivită, o culoare poate arăta diferit în lumina de pe platou, iar clientul se poate răzgândi în ultimul moment.

De aceea, este important să ai întotdeauna alternative. De asemenea, încearcă să anticipezi problemele: ia mereu mai multe mărimi, pentru că măsurile hainelor nu corespund întotdeauna; ia nuanțe diferite din culoarea cerută de client etc.

Flexibilitatea este la fel de importantă ca viziunea creativă.

3. Un steamer bun îți poate salva viața. Sau măcar shooting-ul

O haină spectaculoasă își pierde rapid farmecul dacă este șifonată sau neîngrijită. Verifică fiecare piesă înainte să ajungă pe model, chiar dacă la prima vedere pare impecabilă.

Un kit de styling bine echipat ar trebui să includă un steamer, ace de siguranță, bandă dublu adezivă pentru haine, cleme, ață, ace de cusut și produse pentru îndepărtarea petelor.

Creativitatea este esențială, dar atenția la detalii face diferența dintre o idee bună și o imagine reușită.

4. Nu toate hainele împrumutate vor ajunge în fotografii

Într-o filmare sau într-o ședință foto, selecția finală se poate schimba de mai multe ori. Unele piese nu se potrivesc conceptului, altele nu avantajează modelul sau pur și simplu nu funcționează împreună.

Important este să gestionezi profesionist relația cu showroom-urile și designerii. Nu promite apariții pe care nu le poți garanta, respectă termenele de retur și asigură-te că toate piesele sunt returnate în aceeași stare în care au fost primite.

Într-o industrie în care reputația circulă repede, felul în care tratezi hainele și oamenii care ți le împrumută contează enorm.

5. Trebuie să știi să lucrezi cu oamenii, nu doar cu hainele

Poți avea un simț estetic extraordinar, dar dacă nu știi să comunici cu fotograful, modelul, make-up artistul și mai ales cu clientul, rezultatul va avea de suferit.

Un shooting este un efort colectiv, iar cele mai bune idei apar adesea din colaborare. Ascultă propunerile celorlalți, explică-ți alegerile fără să devii defensiv și învață să faci compromisuri atunci când situația o cere.

De asemenea, nu subestima niciodată rolul asistenților. O persoană care anticipează nevoile echipei, păstrează ordinea și observă problemele înainte ca ele să devină urgente este mult mai valoroasă decât cineva preocupat exclusiv să își demonstreze creativitatea.

6. Expunerea nu îți plătește facturile

Poate una dintre cele mai importante lecții ale industriei: faptul că numele tău apare în creditele unui editorial sau că lucrezi cu o persoană cunoscută nu înseamnă automat că proiectul este avantajos profesional.

Colaborările creative neremunerate pot avea sens în anumite etape ale carierei, mai ales când îți construiești portofoliul, dar este important să faci diferența dintre un proiect personal, în care toată echipa investește voluntar, și o campanie comercială care beneficiază de munca ta.

Discută onorariul, bugetul pentru haine, transportul, retururile și eventualele costuri suplimentare înainte de a accepta un proiect. Iar atunci când este posibil, stabilește condițiile în scris.

În industria modei, talentul îți poate deschide multe uși, dar reputația se construiește în culise, prin fiecare deadline respectat, fiecare problemă rezolvată și fiecare colaborare dusă la bun sfârșit. Gustul te poate face remarcat, însă profesionalismul este cel care îi va determina pe oameni să lucreze din nou cu tine.

Foto: Profimedia

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