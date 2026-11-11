Matteo Tamburini pleacă de la Tod’s după trei ani la conducerea creativă a casei italiene

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Se pare că seria schimbărilor de directori de creație din industria modei este departe de a se fi încheiat. Tod’s a anunțat marți, 10 noiembrie, despărțirea de Matteo Tamburini, designer-ul care a coordonat colecțiile feminine și masculine ale casei italiene din decembrie 2023. Decizia vine la doar câteva săptămâni după prezentarea colecției SS27 la Milan Fashion Week, care devine astfel ultima semnată de acesta pentru brand.

Potrivit comunicatului oficial, schimbarea face parte din strategia companiei de a pune și mai mult accent pe valorile sale fundamentale, pe identitatea distinctivă a produselor, pe calitatea execuției artizanale și pe stilul de viață italian. Numele unui succesor nu a fost încă anunțat.

Venit de la Bottega Veneta, unde și-a perfecționat abordarea materialelor și a lucrului cu pielea sub îndrumarea lui Tomas Maier, Tamburini l-a înlocuit pe Walter Chiapponi și a debutat la Tods cu colecția FW24. Într-o perioadă în care multe case de modă mizau pe transformări spectaculoase, designer-ul a preferat o evoluție subtilă, concentrată pe proporții, texturi și calitatea construcției.

Paltoanele impecabil croite, trenciurile din piele, materialele prețioase și siluetele relaxate au devenit elemente recognoscibile ale universului său creativ. Tamburini a reinterpretat inclusiv piese emblematice ale casei, precum mocasinii Gommino și geanta Wave, demonstrând că tradiția poate fi actualizată fără să-și piardă identitatea.

„Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună”, a transmis designer-ul, mulțumind familiei Della Valle și echipelor cu care a colaborat. La rândul său, Diego Della Valle, președintele și CEO-ul Tod’s, i-a apreciat contribuția creativă și profesională, urându-i succes în proiectele viitoare.

Despărțirea se înscrie într-un val mai amplu de schimbări la conducerea creativă a marilor case de modă. Pentru Tods, următoarea etapă va însemna găsirea unei viziuni capabile să continue dialogul dintre tradiția artizanală italiană și garderoba contemporană. Rămâne de văzut cine va prelua această misiune.

Foto: Profimedia

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