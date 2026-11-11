Matteo Tamburini pleacă de la Tod’s după trei ani la conducerea creativă a casei italiene

Încă o schimbare importantă pe scena modei internaționale. Designer-ul italian își încheie colaborarea cu Tod’s, după aproape trei ani în care a reinterpretat codurile casei printr-o viziune contemporană asupra luxului discret, a măiestriei artizanale și a eleganței italiene. Cine îi va lua locul rămâne, deocamdată, o întrebare deschisă.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Matteo Tamburini pleacă de la Tod's după trei ani la conducerea creativă a casei italiene

Se pare că seria schimbărilor de directori de creație din industria modei este departe de a se fi încheiat. Tod’s a anunțat marți, 10 noiembrie, despărțirea de Matteo Tamburini, designer-ul care a coordonat colecțiile feminine și masculine ale casei italiene din decembrie 2023. Decizia vine la doar câteva săptămâni după prezentarea colecției SS27 la Milan Fashion Week, care devine astfel ultima semnată de acesta pentru brand.

Potrivit comunicatului oficial, schimbarea face parte din strategia companiei de a pune și mai mult accent pe valorile sale fundamentale, pe identitatea distinctivă a produselor, pe calitatea execuției artizanale și pe stilul de viață italian. Numele unui succesor nu a fost încă anunțat.

Venit de la Bottega Veneta, unde și-a perfecționat abordarea materialelor și a lucrului cu pielea sub îndrumarea lui Tomas Maier, Tamburini l-a înlocuit pe Walter Chiapponi și a debutat la Tods cu colecția FW24. Într-o perioadă în care multe case de modă mizau pe transformări spectaculoase, designer-ul a preferat o evoluție subtilă, concentrată pe proporții, texturi și calitatea construcției.

Paltoanele impecabil croite, trenciurile din piele, materialele prețioase și siluetele relaxate au devenit elemente recognoscibile ale universului său creativ. Tamburini a reinterpretat inclusiv piese emblematice ale casei, precum mocasinii Gommino și geanta Wave, demonstrând că tradiția poate fi actualizată fără să-și piardă identitatea.

„Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună”, a transmis designer-ul, mulțumind familiei Della Valle și echipelor cu care a colaborat. La rândul său, Diego Della Valle, președintele și CEO-ul Tod’s, i-a apreciat contribuția creativă și profesională, urându-i succes în proiectele viitoare.

Despărțirea se înscrie într-un val mai amplu de schimbări la conducerea creativă a marilor case de modă. Pentru Tods, următoarea etapă va însemna găsirea unei viziuni capabile să continue dialogul dintre tradiția artizanală italiană și garderoba contemporană. Rămâne de văzut cine va prelua această misiune.

Citește și:
Cinci plecări în șapte săptămâni. Câtă răbdare mai are moda cu designerii ei?

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Copenhagen Calling
Fashion
Copenhagen Calling
Fenomenul Disney sau de ce marile case de modă vor să ne întoarcă în copilărie?
Fashion
Fenomenul Disney sau de ce marile case de modă vor să ne întoarcă în copilărie?
Cinci plecări în șapte săptămâni. Câtă răbdare mai are moda cu designerii ei?
Fashion
Cinci plecări în șapte săptămâni. Câtă răbdare mai are moda cu designerii ei?
Dresuri cu personalitate: idei de styling de pe podiumurile de modă
Fashion
Dresuri cu personalitate: idei de styling de pe podiumurile de modă
LACMA Art+Film Gala 2026: Gucci, glamour și apariții spectaculoase
Fashion
LACMA Art+Film Gala 2026: Gucci, glamour și apariții spectaculoase
Chanel Cruise 26/27: Matthieu Blazy aduce un aer nou eleganței franțuzești
Fashion
Chanel Cruise 26/27: Matthieu Blazy aduce un aer nou eleganței franțuzești
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre planurile de a deveni părinți. Ce decizie au luat în privința unui copil
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre planurile de a deveni părinți. Ce decizie au luat în privința unui copil
Cum a început, de fapt, povestea de iubire dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre începutul relației
Cum a început, de fapt, povestea de iubire dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre începutul relației
Ce avere are Andrei Beleuț de la Mireasa! Ce a răspuns concurentul, atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă
Ce avere are Andrei Beleuț de la Mireasa! Ce a răspuns concurentul, atunci când a fost întrebat cu ce se ocupă
De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite
De la campioană a României la nopți dormite în Gara de Nord. Povestea grea a Lilianei Petrișor, concurentă la Chefi la cuțite
Unica.ro
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Vestea care zguduie showbizul românesc! Medicii i-au găsit un chist cranian uriaș! „Încă nu vreau să cred, eu încă sper că e doar un vis”. Anunțul i-a lăsat muți de uimire pe toți
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Tendințe modă: Back to black
Tendințe modă: Back to black
Fashion

Acest articol este dedicat tuturor celor care evită mereu negrul. Designerii îți demonstrează încă o dată importanța negrului în modă, dar și versatilitatea și eleganța sa.

+ Mai multe
Chanel a adus Hollywood-ul la Sydney: Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue, în primul rând la prezentarea Cruise 2026/27
Chanel a adus Hollywood-ul la Sydney: Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue, în primul rând la prezentarea Cruise 2026/27
Fashion

Chanel a ales Sydney pentru un eveniment istoric: prima sa prezentare de modă organizată în Australia. Nicole Kidman, Margot Robbie și Kylie Minogue s-au numărat printre invitatele unui spectacol care a adus eleganța franțuzească pe malul Oceanului Pacific.

+ Mai multe
Martine Rose preia conducerea creativă Balenciaga. O revenire care spune multe despre viitorul brand-ului
Martine Rose preia conducerea creativă Balenciaga. O revenire care spune multe despre viitorul brand-ului
Fashion

La doar o zi după anunțul plecării lui Pierpaolo Piccioli, Balenciaga confirmă numirea lui Martine Rose. Designer-ul britanic, cunoscut pentru estetica sa neconvențională și influența asupra modei masculine contemporane, revine la casa unde a colaborat cu Demna, de această dată la conducerea întregii direcții creative.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC