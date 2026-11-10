Meghan Markle, prima apariție publică după arestarea tatălui său, Thomas Markle. Detaliul care se poate observa în imagini

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Meghan Markle a avut prima apariție publică după ce tatăl său, Thomas Markle, a fost arestat și pus sub acuzare pentru deținerea unor materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor. Ducesa de Sussex l-a însoțit pe Prințul Harry la Bruxelles, unde acesta a susținut un discurs în Parlamentul European despre siguranța minorilor în mediul online.

Vizibil serioasă, Meghan a sosit la eveniment ținându-și strâns soțul de mână. A purtat un palton lung, închis la culoare, și și-a prins părul, alegând o apariție discretă. Cei doi au traversat holul clădirii în jurul orei locale 9:00, fără să se oprească pentru declarații.

Este prima dată când Ducesa apare în public de la izbucnirea scandalului în care este implicat tatăl său, luna trecută. Jurnaliștii prezenți au încercat să obțină o reacție, întrebând-o: „Meghan, cum te simți? Cum faci față situației?”. Aceasta nu a răspuns și și-a continuat drumul. Un alt reporter i-a întrebat pe cei doi: „Meghan, Harry, aveți vreun comentariu despre această situație?”, însă niciunul nu a reacționat.

Meghan Markle a renunțat la discursul programat în Parlamentul European

Inițial, Meghan și Harry urmau să susțină împreună un discurs despre protejarea copiilor în spațiul digital. Ducesa a decis însă să nu mai ia cuvântul, după ce tatăl său a apărut vineri în fața instanței.

„Pur și simplu nu este suficient de puternică din punct de vedere emoțional pentru a vorbi în public în acest moment”, a declarat o sursă pentru The Telegraph.

Un reprezentant al Ducesei a confirmat schimbarea programului: „Ducesa călătorește împreună cu Ducele la Bruxelles și îl va însoți la eveniment, dar nu va susține un discurs”.

Meghan a rămas alături de Harry în timpul ceremoniei de deschidere a expoziției comemorative Lost Screen Memorial, dedicată copiilor care și-au pierdut viața în urma experiențelor traumatizante din mediul online. Un moment emoționant a avut loc după intervenția Sandrei Spitaels, al cărei fiu, Glenn, în vârstă de 15 ani, s-a sinucis în 2017, după ce o imagine intimă cu el a fost publicată pe internet.

Ducesa a îmbrățișat-o și a încercat să o consoleze, ținându-și mâna pe spatele acesteia. Harry a părut să o întrebe: „Ești bine?”.

foto: Getty Images

Prințul Harry, discurs despre siguranța copiilor în mediul online

Deși nu a făcut nicio referire directă la situația socrului său, Prințul Harry a insistat asupra responsabilității de a proteja copiii de pericolele internetului.

„Nu sunt aici în calitate de expert sau politician. Sunt aici ca tată. Soția mea, ca mamă. Și împreună, ca un cuplu care este alături de părinți precum Sandra, Megan și Sewell, la New York, Los Angeles, Geneva și acum la Bruxelles”, a declarat Ducele.

Harry a subliniat că tehnologia trebuie să ofere oportunități copiilor, fără să le pună în pericol siguranța.

„Nu cer o lume fără tehnologie. Nu este posibil, nu este ceea ce își doresc tinerii și, cu siguranță, nu este ceea ce îmi doresc pentru propriii copii. Toți copiii ar trebui să poată intra pe internet și să descopere ceva minunat. Un prieten. Un interes care devine o pasiune. Un loc în care se simt înțeleși. Merită să se simtă în siguranță oriunde s-ar afla. Într-o sală de clasă. Pe un teren de joacă. În orice moment, indiferent unde sunt. Nu le puneți copiilor noștri în față nimic din ceea ce nu le-ați pune propriilor copii.”

Ulterior, în cadrul unei dezbateri, Harry a criticat companiile de tehnologie pentru modul în care gestionează siguranța utilizatorilor minori. Ducesa de Sussex nu a participat la această dezbatere.

Tatăl lui Meghan Markle, arestat și pus sub acuzare

Thomas Markle, în vârstă de 82 de ani, a fost arestat de agenții FBI, după ce autoritățile au confiscat materiale din două spații de depozitare închiriate de acesta în Los Angeles. El este acuzat de deținerea unor materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra minorilor. După înfățișarea de vineri, a fost eliberat pe cauțiune, fiind plasat în arest la domiciliu și obligat să poarte un dispozitiv electronic de monitorizare.

Ancheta ar fi început după ce fiul său, Thomas Markle Jr., a sesizat luna trecută autoritățile din Filipine și FBI, susținând că descoperise imagini ilegale printre bunurile tatălui său, în Cebu City.

Meghan Markle, care nu mai are o relație apropiată cu tatăl său încă din perioada premergătoare nunții sale din 2018, a declarat că este „profund tulburată” de acuzațiile formulate împotriva acestuia.

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foto: Profimedia

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