Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au dat-o din nou în judecată pe Candace Owens, care susține că Brigitte ar fi transgender

Emmanuel și Brigitte Macron au deschis un nou proces împotriva creatoarei de conținut Candace Owens, pe care o acuză că răspândește informații false despre identitatea de gen a Primei Doamne a Franței.

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  de  Anca Stratulat
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, au dat-o din nou în judecată pe Candace Owens, care susține că Brigitte ar fi transgender

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, au intentat un al doilea proces împotriva realizatoarei americane de podcasturi conservatoare Candace Owens, din cauza afirmațiilor false referitoare la identitatea de gen a Primei Doamne. Cei doi o acuză că a continuat să răspândească aceste informații și să obțină profit de pe urma lor, în ciuda acțiunilor în justiție inițiate anterior.

Emmanuel și Brigitte Macron au depus săptămâna trecută o nouă acțiune în instanță pentru defăimare, în Statele Unite, împotriva creatoarei de conținut conservatoare Candace Owens, care susține că soția președintelui francez ar fi o femeie transgender.

Soții Macron au deschis procesul la o instanță federală din statul Tennessee, unde locuiește Owens, argumentând că realizatoarea de podcasturi a „folosit această afirmație falsă pentru a-și promova propria platformă, pentru a câștiga notorietate și pentru a face bani”.

Owens a confirmat luni existența noului proces, scriind pe platforma X că „soții Macron au formulat, într-adevăr, un NOU set de acuzații împotriva mea”.

Noua acțiune în justiție vine după ce, la sfârșitul lunii octombrie, un judecător a restrâns obiectul plângerii anterioare, depuse în statul Delaware în 2025.

În dosarul din Delaware, judecătorul a respins acțiunea împotriva lui Candace Owens ca persoană fizică, din motive legate de competența teritorială a instanței, dar a permis continuarea procedurilor judiciare împotriva companiilor acesteia.

În noul proces, soții Macron o acuză pe Owens că, după depunerea primei plângeri, nu doar că nu a renunțat la afirmațiile sale, ci a continuat să le susțină în mod categoric.

„Ea a continuat să își folosească podcastul pentru a răspândi și mai multe minciuni despre soții Macron, pentru a vinde produse care îi ridiculizează și pentru a strânge donații pe baza ‘investigațiilor’ sale despre aceștia”, se arată în plângerea de 411 pagini.

Deși soții Macron au descris materialele publicate de Owens drept „minciuni demonstrabil false și devastatoare”, aceștia au subliniat că „nu este nimic rușinos sau defăimător în a fi bărbat, transgender sau homosexual. Afirmațiile lui Owens sunt defăimătoare deoarece îi acuză pe soții Macron că au mințit Franța și întreaga lume, timp de decenii, în privința identității doamnei Macron și că au comis infracțiuni pentru a ascunde această presupusă minciună”.

Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, a apelat și la instanțele din Franța pentru a combate afirmațiile potrivit cărora s-ar fi născut bărbat.

În septembrie 2024, două femei au fost condamnate pentru răspândirea unor informații false, după ce, în decembrie 2021, publicaseră pe YouTube un videoclip în care susțineau că Brigitte Macron ar fi fost în trecut un bărbat pe nume Jean-Michel Trogneux, nume care îi aparține, în realitate, fratelui său.

Informațiile false despre Brigitte Macron au reapărut periodic pe rețelele sociale din Franța încă de la prima alegere a soțului său în funcția de președinte, în 2017. Ulterior, aceste teorii au început să circule tot mai mult și în afara Franței, în special în Statele Unite, după ce Candace Owens le-a preluat în martie 2024. Aceasta a realizat mai multe materiale pentru rețelele sociale și o serie video intitulată „Becoming Brigitte”.

„Aceste afirmații sunt în mod demonstrabil false, iar Owens știa că sunt false în momentul în care le-a publicat. Aceste minciuni le-au provocat soților Macron prejudicii enorme. Pârâta i-a supus unei campanii de umilire la nivel mondial”, se arată în documentele depuse în instanță.

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foto: profimedia 

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