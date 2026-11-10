CRBL, gest neașteptat pentru fiica lui, după ce Alessia și mama ei s-au mutat din țară pe fondul divorțului: „Chiar dacă nu sunt mereu lângă tine, să nu uiți…”

CRBL a surprins pe toată lumea cu gestul făcut acum pentru fiica lui, Alessia, mai ales că mama fetiței povestise în mai multe interviuri că relația dintre Alessia și artist a devenit aproape inexistentă.

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  de  Andreea Ilie
CRBL, Elena Vîșcu și fiica lor, Alessia
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În urmă cu doi ani, CRBL și soția lui, Elena Vîșcu, au anunțat divorțul după 16 ani de căsnicie, dezvăluind acest lucru pe rețelele de socializare. Cuplul nu a dezvăluit motivele care au condus la separare, dar artistul și soția lui au afirmat că au analizat profund situația înainte de a lua această decizie importantă.

CRBL a lansat o melodie dedicată fiicei lui

După divorțul de CRBL, Elena Vîșcu a luat decizia de a se muta din România împreună cu fiica ei și părea a avea o viață fericită, recent dezvăluind că are și o nouă relație.

După ce s-a despărțit de soția lui, Elena Vîșcu, CRBL a început o relație cu Olga Guțanu. Întâlnirea lor a avut loc la scurt timp după ce artistul a anunțat oficial divorțul. Cei doi s-au cunoscut într-un cadru relaxat, în timpul unei ieșiri în oraș, iar conexiunea dintre ei s-a construit treptat.

CRBL a surprins pe toată lumea cu gestul făcut acum pentru fiica lui, Alessia, mai ales că mama fetiței povestise în mai multe interviuri că relația dintre Alessia și artist a devenit aproape inexistentă.

Mai exact, CRBL a lansat o melodie dedicată fiicei sale, piesă care se numește „Necondiționat”, iar versurile sunt cu adevărat emoționante.

„Te iubesc ca-n prima zi. Necondiționat. Când ești departe de mine, mă simt sărac. (…) Voi fi mereu aici, orice ce se va întâmpla, indiferent de cum se scrie povestea ta. Să fii părinte nu e ușor, dar e frumos și pentru ce ai ajuns sunt mândru și norocos. Au trecut anii, au trecut peste mine. Tot ce am făcut a fost pentru tine și chiar dacă nu sunt mereu lângă tine să nu uiți niciodată de mine. Te iubesc ca în prima zi. Necondiționat. Iubirea pentru tine mă face un om bogat. Te-am iubit, te voi iubi necondiționat. (…) Mi-am ascuns lacrimi în tăcere zi de zi ca orice tată, te-am învățat să mergi mereu cu fruntea ridicată, să crezi în tine, să faci ce simți și când greșești să recunoști, să nu te minți”, povestește artistul prin versuri.

Elena Vîșcu, despre divorțul de CRBL

Elena Vîșcu a devenit o prezență activă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de un număr mare de fani. Ea dezvăluie adesea imagini din viața ei profesională, din vacanțe sau fotografii cu fiica ei.

Elena Vîșcu a vorbit într-un interviu despre modul în care divorțul de CRBL a afectat-o pe fiica lor, Alessia.

„Rău a fost. A fost rău. (n.r. – cum a făcut fiica ei față la divorț) A fost rău, și mutatul în Chișinău a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut. Nu știu ce să zic. Sunt niște relații. Sunt cea care: ‘Hai că e tata, hai că te vezi, hai că-i bine.’ Așa am fost mereu. Mie nu-mi place cearta, nu-mi place să mă cert și tot timpul există, știi cum, găsești partea aia la amândoi să fie bine”, a declarat ea într-un podcast.

Coregrafa a recunoscut că faptul că a avut parte de multă activitate în viața profesională a ajutat-o să depășească mai ușor momentul divorțului.

„Eu nu, eu nu m-am gândit prea mult. Eu am avut de treabă. Eu am fost pusă pe acțiune și asta m-a salvat. Și să știi că atunci când ești mai puțin bine începi să descoperi. Uite, la mine așa a fost cu spiritualitatea, cu tot felul de descoperiri pe care le-am învățat, cursuri pe care le-am făcut”, a mai povestit ea.

CRBL răspunde criticilor legate de divorțul de Elena Vîșcu

CRBL, care are în prezent o relație cu Olga Gușanu, a ales să pună punct speculațiilor care continuă să apară în jurul divorțului său de Elena Vîșcu. Artistul a transmis un mesaj clar, fără echivoc, dorind să închidă odată pentru totdeauna discuțiile nefondate despre viața sa personală.

Timp de aproape două decenii, CRBL și Elena Vîșcu au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz-ul românesc, având împreună o fiică, Alessia Ecaterina. În luna aprilie a anului 2024, cei doi au anunțat că cea mai bună cale este să își continue drumurile separat, păstrând însă o relație amiabilă pentru binele familiei.

Recent, artistul a simțit nevoia să clarifice public toate interpretările greșite care au circulat despre despărțirea lor. CRBL a dorit să le transmită celor care continuă să discute despre viața sa personală că multe dintre afirmațiile apărute în media nu reflectă realitatea.

„Mamă, în continuare voi vorbiți despre că am lăsat eu o femeie, că am lăsat eu o familie, că am lăsat eu, că am făcut eu, că am dres eu… Bă, nu ați fost mă lângă noi! Nu mai ascultați tot, că nu e așa. Eu nu îmi permit să vin să dau explicații sau să mă justific față de voi despre ce și cum a fost. Gata, subiectul s-a dus. Timpul vă va răspunde la multe întrebări.”, a fost mesajul tranșant transmis de CRBL.

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Foto: Instagram

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