Francisca și TJ Miles au împlinit un an de căsnicie. Mesajul special transmis de artistă: „Sărbătorim familia pe care am construit-o”

Francisca și TJ Miles au celebrat un an de căsnicie, iar artista a împărtășit cu fanii ei imagini inedite de la nunta lor de vis.

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  de  ELLE.ro
1. Francisca Dulceanu și TJ Miles
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Francisca Dulceanu și TJ Miles au dezvăluit în luna octombrie a anului 2025 că s-au căsătorit civil. Cei doi au decis să facă pasul acesta înainte de nașterea primului lor copil. În luna noiembrie a anului 2025, Francisca și TJ Miles și-au anunțat fanii că s-au căsătorit religios. Cu ocazia asta, au dezvăluit că nașii lor sunt sportivul Cătălin Moroșanu și soția lui, Georgiana. În februarie 2026, Francisca și soțul ei, TJ Miles, au devenit părinți pentru prima dată.

Francisca, mesaj după un an de căsnicie cu TJ Miles

Francisca a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare mai multe imagini de la nunta ei cu TJ Miles. De asemenea, a transmis un mesaj înduioșător în care a vorbit, desigur, și despre rolul de părinți și despre cum s-au schimbat cei doi de când a venit pe lume fiica lor, Clara Lia. 

„9 noiembrie. O zi care va avea mereu o însemnătate aparte pentru noi.
Acum un an, în aceeași zi, ne uneam destinele în fața lui Dumnezeu și trăiam una dintre cele mai mari emoții ale vieții noastre: aflam că vom avea o fetiță.
Îmi amintesc și acum bucuria imensă, lacrimile și toate visele pe care începeam să ni le facem despre viața în trei.
Astăzi, la un an distanță, Clara noastră împlinește 9 luni. Fetița pe care atunci abia începeam să ne-o imaginăm este acum în brațele noastre și ne-a schimbat lumea în cel mai frumos mod posibil.
Și, culmea, nu credeam că o să spun vreodată asta, dar privind fotografiile de anul trecut, m-a cuprins o nostalgie incredibilă. Mi-e dor de burtică, de emoția așteptării, de perioada aceea atât de specială. Oare să fie un semn?
Ce incredibil cât de mult se poate schimba viața într-un singur an!
Anul trecut sărbătoream iubirea noastră și vestea că vom avea o fetiță. Anul acesta sărbătorim familia pe care am construit-o.
Și dacă atunci credeam că trăim una dintre cele mai frumoase zile din viața noastră, astăzi înțeleg că era doar începutul celei mai frumoase povești.
La mulți ani nouă, iubirea mea @tjaymilez !
La multe luni fericite, iubirea noastră, Clara Lia!”

Francisca, despre numele ales pentru fiica ei

Francisca și Tj Miles au decis ca pe fiica lor să o cheme Clara Lia, o alegere pe care părinții au ținut-o secret până la naștere.

„Am numit-o Clara Lia, eu o strig Clara, dar mi-a plăcut foarte mult combinația Clara-Lia. Noi ne-am decis demult asupra acestui nume, dar nu l-am dezvăluit pentru că am vrut să-l văd cum arată copilul și dacă îi se potrivește. Am vrut să văd cum e vibe-ul când o să nasc și mi s-a părut numele perfect pentru ea. E un nume puternic, e un nume care sună bine în orice limbă. Tatăl are rezidență și cetățenie canadiană, deci nimic în viața asta nu e de exclus, sună bine Clara-Lia Iodaș. Dacă tatăl e rezident în Canada, el nici acum nu are buletin românesc, el e rezident în Canada, deci ne gândim că s-ar putea să aibă și rezidență canadiană micuța în viitor”, a declarat artista.

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Foto: Instagram

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