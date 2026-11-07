Tendințe modă: Back to black

Acest articol este dedicat tuturor celor care evită mereu negrul. Designerii îți demonstrează încă o dată importanța negrului în modă, dar și versatilitatea și eleganța sa.
Diferența față de alte sezoane este că negrul are acum forme sau croieli mai spectaculoase ca oricând.
Cine spune că negrul nu este potrivit pentru zi? Blazy de la Chanel sau Gvasalia de la Gucci îți demonstrează contrariul și îți propun cele mai cool ținute all black pentru zilele de toamnă în care vrei să fii cât mai stylish. Și nu uita că nu vei da niciodată greș cu negrul și că te salvează din orice situație!
Rochii, texturi shiny sau smoking-uri, toate în cea mai întunecată nuanță de negru, te introduc într-o atmosferă „grea”, dar extrem de elegantă. Inspiră-te de la Victoria Beckham sau Alaïa.
Foto: Profimedia
Ce se întâmplă atunci când moda, machiajul și fotografia se întâlnesc pentru a crea identități care nu au existat niciodată? UNFAMILIAR, expoziția găzduită de Strata Modul până pe 20 noiembrie, propune o incursiune într-un univers vizual în care granițele dintre realitate și ficțiune devin aproape imposibil de distins.+ Mai multe
Cine spune că stilul și confortul nu pot face casă bună? În primul an de viață, garderoba unui bebeluș trebuie să țină pasul cu schimbările de scutec, primele încercări de a merge de-a bușilea și inevitabilele accidente culinare. De la combinații cromatice neașteptate la croieli și materiale potrivite, iată cum să construiești ținute cu personalitate, fără să sacrifici confortul.+ Mai multe
L-am iubit, apoi l-am uitat, iar acum pare că avem toate motivele să-l reconsiderăm. Mai sculptural, mai relaxat și surprinzător de versatil, unul dintre cele mai controversate detalii vestimentare își găsește din nou locul în garderobă.+ Mai multe