Tendințe modă: Back to black

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Diferența față de alte sezoane este că negrul are acum forme sau croieli mai spectaculoase ca oricând.

Casual

Cine spune că negrul nu este potrivit pentru zi? Blazy de la Chanel sau Gvasalia de la Gucci îți demonstrează contrariul și îți propun cele mai cool ținute all black pentru zilele de toamnă în care vrei să fii cât mai stylish. Și nu uita că nu vei da niciodată greș cu negrul și că te salvează din orice situație!

Evening

Rochii, texturi shiny sau smoking-uri, toate în cea mai întunecată nuanță de negru, te introduc într-o atmosferă „grea”, dar extrem de elegantă. Inspiră-te de la Victoria Beckham sau Alaïa.

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Foto: Profimedia

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