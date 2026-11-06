Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna noiembrie 2026

Ce nu trebuie să ratezi luna aceasta pe HBO Max. Ai la dispoziție numeroase seriale noi, documentare de neratat, filme care te vor fascina și competiții sportive importante.

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  de  Madalina Frasineanu
Epoca de Aur (The Gilded Age) (1)
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Ce au în comun o familie înstărită din New York, un cartier din Rio de Janeiro și o grădină zoologică din Danemarca? Toate au povești de spus în noiembrie, pe HBO Max. „Epoca de Aur” (The Gilded Age) revine cu sezonul patru, iar lupta pentru putere continuă în „Orașul zeilor: Lupta continuă” (City of God: The Fight Rages On). Jim Jarmusch vine cu antologia „Tată, mamă, soră, frate” (Father, Mother, Sister, Brother), iar „Grădina zoologică condamnată” (The Cursed Zoo) spune povestea reală a unui parc în care tigrii, motocicliștii și iubirea au dus la tragedie.

SERIALE

Luna începe în forță pentru fanii dramelor de epocă: pe 2 noiembrie, „Epoca de Aur” (The Gilded Age) revine cu sezonul patru. Bertha Russell a schimbat regulile în înalta societate, dar cu un preț. Acum, familia sa trebuie să facă față consecințelor, în timp ce Agnes van Rhijn profită de o oportunitate pentru a-și recâștiga poziția. Marian își croiește propriul drum, iar Peggy face eforturi pentru a fi acceptată de viitorii săi socri. În această nouă eră, trebuie să fii atent la ceea ce îți dorești.

O poveste reală care a schimbat Italia ajunge pe HBO Max pe 6 noiembrie. „Melania Rea” reconstituie unul dintre cele mai dezbătute cazuri din istoria infracțională a țării: uciderea unei tinere mame, care a șocat o întreagă națiune. Ancheta privind dispariția ei și descoperirea ulterioară a cadavrului țin Italia în priză, iar cercul se strânge încet în jurul soțului ei, caporalul Salvatore Parolisi. Din această poveste se conturează portretul intim al unei relații consumate de minciuni și manipulare, un caz care a schimbat pentru totdeauna modul în care Italia privește violența împotriva femeilor.

Pe 8 noiembrie se lansează un nou sezon din „Orașul zeilor: Lupta continuă” (City of God: The Fight Rages On). Filmat în Rio de Janeiro și São Paulo, sezonul urmărește un nou capitol din povestea comunității „Orașul zeilor”. După moartea baronului drogurilor Curió, izbucnește o luptă violentă pentru controlul teritoriului. În mijlocul luptei pentru putere, consiliera proaspăt aleasă Berenice (Roberta Rodrigues) se luptă cu corupția politică și cu influența tot mai mare a miliției, în timp ce Jerusa (Andréia Horta), o avocată bântuită de trecutul ei, caută să se răzbune pe cei responsabili de distrugerea familiei sale. Între timp, Leka (Luellem de Castro) apelează la cultură, la muzica funk și la petrecerile de dans pentru a inspira unitate, rezistență și speranță în rândul locuitorilor din zonă.

Ce faci când trecutul de care ai fugit 28 de ani te ajunge din urmă? Surorile Charlotte (Meghann Fahy) și Samantha Quinn (Rose Byrne) și-au petrecut aproape toată viața încercând să treacă peste o singură noapte de violență, trăită când erau adolescente. În „Fiica cea bună” (The Good Daughter), disponibil din 12 noiembrie, un atac armat la școala din orășelul Pikeville le aduce din nou împreună. Charlotte, acum avocată la fel ca tatăl ei, Rusty (Brendan Gleeson), este primul martor la fața locului. Miniseria cu șase episoade este un thriller plin de suspans, dar și o poveste emoționantă despre iubire, familie, putere și legătura complicată dintre două surori.

Serialul documentar „Clangold”, disponibil din 13 noiembrie, revine asupra unuia dintre cele mai spectaculoase cazuri infracționale din istoria Germaniei: furtul de la Muzeul Bode din Berlin.

SPORT

Sezonul sporturilor de iarnă începe pe HBO Max. Cupa Mondială de Schi Alpin continuă cu primele probe de slalom din sezon, la Levi (14–15 noiembrie) și Gurgl (21–22 noiembrie), iar apoi se mută în SUA, la Copper Mountain și Killington. La final de lună încep Cupele Mondiale de biatlon (Kontiolahti, 26–29 noiembrie), schi fond și combinată nordică (Ruka, 27–29 noiembrie). Tot în noiembrie revin săriturile cu schiurile, cu prima etapă la Lillehammer (20–22 noiembrie), și continuă Marele Premiu de patinaj artistic.

Fanii snookerului au parte de primul turneu din „Triple Crown”: UK Championship începe pe 28 noiembrie la York. Mark Selby își apără titlul, după ce l-a învins anul trecut în finală pe Judd Trump. Înainte, între 19 și 21 noiembrie, are loc turneul Riyadh Season Championship, cu premii totale de £785,000.

FILME

Jim Jarmusch semnează scenariul și regia filmului „Tată, mamă, soră, frate” (Father, Mother, Sister, Brother), o antologie din 2025 care îmbină comedia și drama, disponibilă din 6 noiembrie.

Pe 20 noiembrie, liniștea unui orășel din Minnesota se destramă în „Normal”. După un jaf bancar eșuat, șeriful interimar descoperă o conspirație în care este implicat un sindicat infracțional internațional. Nu rata și aceste filme de acțiune pe care merită să le urmărești dacă până acum le-ai trecut cu vederea.

Luna se încheie cu „După vânătoare” (After the Hunt), disponibil din 28 noiembrie. Vestea explozivă adusă de un student o obligă pe o profesoară să-și înfrunte cel mai întunecat secret, iar adevăruri ascunse multă vreme încep să iasă la suprafață.

Alte filme care intră pe HBO Max în noiembrie: „Jur” (I Swear), „Merv”, „Când tata rămâne acasă” (Breadwinner), „Întâlnire de joacă” (Playdate), „Flavia de Luce', „Tortul președintelui' (The President’s Cake), „Gran Torino”, „Blackberry”, „Batman” (The Batman), „Total Recall. Memorie programată” (Total Recall), „Dulcele bar” (The Tender Bar), „Rocky I-V”, „Rocky Balboa”, „Terminatorul” (The Terminator), „Terminator: Genisys”, „Cum să (nu) ascunzi o crimă” (How to Make a Killing), „Death Wish – Răzbunarea” (Death Wish), „Respect” și „Ce vrăji mai fac fetele” (Practical Magic). Merită să vezi și aceste comedii romantice de neratat, care au devenit clasice.

Și pentru că sărbătorile se apropie, apar și primele filme de Crăciun: „Ah, ce bucurie” (Oh. What. Fun), „Un secret regal de Crăciun” (A Royal Christmas Secret), „Ne-am întâlnit de Crăciun?” (Have We Met This Christmas?) și „Un Crăciun de 8 biți” (8-Bit Christmas).

DOCUMENTARE & REALITY

În 2006, îndrăgitul muzician Valentín Elizalde, cunoscut drept „Cocoșul de aur”, era la un pas de marele succes în SUA când a fost ucis într-un atac armat violent, după un spectacol privat. Moartea lui a dat naștere mai multor teorii, iar mulți suspectează că membrii unui cartel local sunt responsabili. La 20 de ani de la tragedie, „Uciderea ‘Cocoșului de aur'” (The Killing of the Golden Rooster), disponibil din 12 noiembrie, privește cazul în profunzime și explorează moștenirea pe care artistul a lăsat-o în urmă.

Produs de scriitorul Ta-Nehisi Coates și bazat pe articolul cu același nume din The New Yorker, „Când un martor își retrage mărturia” (When a Witness Recants) spune povestea a trei băieți nevinovați, condamnați pe nedrept pentru crimă în 1983, și a martorului de doar 14 ani care a fost constrâns să depună mărturie împotriva lor. Documentarul este disponibil din 18 noiembrie.

Un ton complet diferit vine pe 23 noiembrie cu „Oobah: Escrocherii pentru un viitor mai bun” (OOBAH: Scams for a Better Tomorrow), serialul documentar de comedie semnat de autorul, realizatorul de filme și prezentatorul TV Oobah Butler, cunoscut pentru „The Great Amazon Heist” și „Catfish UK”.
Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Psihopații încearcă adesea să treacă drept oameni obișnuiți, dar ajung să se dea de gol prin propriile cuvinte și impulsuri criminale. „Portretul unui psihopat” (Signs of a Psychopath) revine cu sezonul 11 pe 24 noiembrie, iar două zile mai târziu, pe 26 noiembrie, sosește și „Cea mai ușoară atingere” (The Slightest Touch).

Pe 27 noiembrie, „Arta înșelăciunii” (The Art of Deception) încheie luna cu povestea Joannei și a lui Mikael Segelstrom. Mama și fiul, proprietari ai unei galerii de artă, au pus la cale o schemă piramidală de milioane de dolari, ascunsă în spatele unui presupus imperiu de galerii cu activități în Polonia, Suedia, Spania și Statele Unite. Serialul documentar are trei părți.

Tigri, motocicliști și iubire: „Grădina zoologică condamnată” (The Cursed Zoo) are premiera pe 27 noiembrie. În 2007, o mică grădină zoologică se deschide în orașul danez de provincie Næstved. Patru ani mai târziu, trei oameni își pierd viața în urma unor evenimente legate de parc.

KIDS & FAMILY

Pe 14 noiembrie, cei mici fac cunoștință cu Rozzum 7134 în „Roboțica roz: Gardiana insulei” (The Wild Robot). Ajunsă pe o insulă părăsită, Rozzum 7134 devine protectoarea neașteptată a unui boboc de gâscă orfan, pe care îl numește Brightbill. Cei doi se luptă să supraviețuiască în mediul aspru al insulei, dar reușesc doar cu ajutorul unui grup de animale. Mai întâi devin prieteni, apoi o adevărată familie.

În aceeași zi sosește și „Berzele” (Storks). Berzele livrau cândva bebeluși, dar acum livrează doar pachete. Asta până când apare o comandă pentru un copil, iar cea mai bună barză trebuie să rezolve problema.

Aventura continuă pe 28 noiembrie cu „Jack și uriașii” (Jack the Giant Slayer). Un conflict străvechi dintre oameni și o rasă înfricoșătoare de uriași se reaprinde când Jack (Nicholas Hoult), un tânăr care muncește la o fermă, deschide fără să vrea un portal între cele două lumi. Ajunși pe Pământ pentru prima dată după secole, uriașii vor să-și recupereze teritoriile pierdute. Luptând pentru regat, pentru oamenii lui și pentru dragostea unei prințese, Jack se confruntă cu războinici despre care credea că există doar în legende și are șansa să devină el însuși o legendă.

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Foto: PR

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