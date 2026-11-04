Spui că vrei să îți menții echilibrul și liniștea interioară? Cum, fără să-ți dai seama, poți aluneca spre egoism

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Îți dorești să ai mai multă liniște, să nu te mai consumi pentru orice, să nu mai preiei problemele celor din jur și să îți protejezi echilibrul interior. Sunt intenții bune, mai ales dacă ai avut perioade în care te-ai neglijat, ai făcut prea multe compromisuri sau ai pus constant nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi. Dar ce se întâmplă când dorința de a-ți proteja liniștea devine o justificare pentru rigiditate, lipsa efortului, ba chiar pentru izolare? Uneori, fără să-ți dai seama, poți trece de la grija de sine la egoism, iar ceea ce numești limite sănătoase să fie o formă de evitare a responsabilității.

Zero disconfort

Spui că nu mai vrei dramă, conflicte sau conversații care îți consumă energia. Este firesc să nu îți dorești relații tensionate, însă există o diferență între a evita dinamici toxice și a refuza orice situație inconfortabilă. În cuplu, prietenie sau chiar în familie, apar momente în care cineva este nemulțumit de tine, e necesar să inițieze o discuție dificilă sau îți spune direct că l-ai rănit. Când te retragi imediat pentru că vrei să îți păstrezi liniștea, nu mai protejezi neapărat un echilibru interior, ci eviți disconfortul de a-ți asuma partea de responsabilitate în dinamica respectivă.

Ignorarea celorlalți

Ai învățat că este important să spui nu, să nu te suprasoliciți, să nu mai răspunzi prezent de fiecare dată. Dar limitele sănătoase nu înseamnă că nevoile celorlalți devin irelevante. Poți să refuzi o invitație, să nu fi disponibilă într-un anumit moment sau să ceri timp pentru tine fără să îi tratezi pe ceilalți ca și cum ar avea pretenții exagerate, nerezonabile. Egoismul apare atunci când consideri că numai nevoile tale sunt legitime, iar orice compromis (desigur, cel sănătos) devine o amenințare la adresa libertății tale.

Definiția greșită

În trecut ai lăsat foarte mult de la tine, practic te-ai pierdut în relațiile tale, așa că acum nu vrei să repeți experiența. Și există riscul să te îndrepți spre extrema opusă, adică să nu mai negociezi, să nu mai adaptezi nimic, să consideri că orice schimbare a planurilor tale reprezintă o concesie nedreaptă. Reciprocitatea presupune flexibilitate din ambele direcții. Nu e sănătos să te abandonezi sau să te sacrifici, dar nici să te aștepți ca relațiile să funcționeze exclusiv în jurul preferințelor tale.

Lipsa reciprocității

Dorești să-ți fie înțeleasă nevoia de spațiu, să fii lăsată în pace când nu ai energie, să-ți fie respectată prioritizarea. Dar cum reacționezi când partenerul tău are aceleași nevoi? Dezechilibrul apare atunci când ceri înțelegere, dar nu o oferi, când îți revendici dreptul la autonomie, dar etichetezi autonomia celuilalt drept dezinteres sau respingere. Relațiile nu implică privilegii unilaterale.

Dozarea corectă

Poți să asculți o prietenă care trece printr-o situație grea, fără să-i preiei problema. Să oferi sprijin fără să te simți obligată să găsești soluții. Să fii empatică cu partenerul, fără să te sacrifici în cuplu. Dacă orice vulnerabilitate te irită sau o interpretezi ca pe o încercare de a-ți perturba liniștea, oare ai confundat autonomia emoțională cu detașarea emoțională? În același timp, ai responsabilități pe care nu le poți abandona doar pentru că sunt inconfortabile. Să îți ceri scuze, să repari o greșeală, să fii prezentă, să porți o conversație pe care ai tot amânat-o nu înseamnă că îți sacrifici liniștea, ci că accepți că relațiile presupun efort și implicare.

Foto: PR

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