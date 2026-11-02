11 filme de neratat în luna noiembrie 2026 în cinematografe

Care sunt noutățile cinematografice pe care abia așteptăm să le vedem luna aceasta la cinema? Ți-am pregătit o mică selecție. Poți alege între comedii, filme de animație, de acțiune, chiar și drame emoționante.

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  de  Madalina Frasineanu
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping
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Iată ce filme poți vedea în luna noiembrie 2026 în cinematografe.

1. The Hunger Games: Sunrise on the Reaping

Filmul va explora Panem cu 24 de ani înainte de saga lui Katniss, începând cu dimineața secerișului pentru a 50-a ediție a Jocurilor Foamei, la care participă un tânăr Haymitch Abernathy. Joseph Zada, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace, Maya Hawke interpretează rolurile principale.

Premiera: 20 noiembrie 2026

2. Teenage Sex and Death at Camp Miasma

Regizoarea queer Kris Williams e angajată să readucă la viață controversata franciză-cult slasher Camp Miasma. Dorindu-și să dea o notă personală noului film, Kris pleacă pe urmele lui Bill Presley, actrița principală, care trăiește de decenii în completă izolare. Pe măsură ce se cunosc, relația lor alunecă spre o obsesie psihosexuală halucinatorie. Dinamica intensă șterge granițele dintre ficțiune și realitate și le aruncă într-un delir stropit cu sânge, unde dorința, (re)descoperirea plăcerii și a identității de gen și răzbunarea criminalului, Little Death, se întrepătrund într-un omagiu adus esteticii filmelor horror din anii ’80-’90. Gillian Anderson, Patrick Fischler, Eva Victor, Zach Cherry, Jasmin Savoy Brown interpretează rolurile principale. Descoperă și alte filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic.

Premiera: 6 noiembrie 2026

3. I Play Rocky

„I Play Rocky” dezvăluie traiectoria adevărată și electrizantă a unui actor care a ieşit din anonimat datorită unei credințe de nezdruncinat: aceea că nu trebuia doar să scrie scenariul Rocky, ci trebuia să devină Rocky Balboa. Refuzat la fiecare pas, tânărul Sylvester Stallone pariază totul pe el însuși și rămâne ferm în decizia de a juca rolul principal în filmul scris de el, în ciuda unor șanse aparent imposibile. Rezultatul este filmul „Rocky”, un clasic devenit celebru care a cucerit și a rămas în inimile cinefililor din întreaga lume de mai bine de 50 de ani. Toby Kebbell, AnnaSophia Robb, Matt Dillon, Stephan James, Anthony Ippolito fac parte din distribuție. Nu rata și aceste documentare fascinante despre viețile celebrităților.

Premiera: 20 noiembrie 2026

4. Focker-in-Law

Tânărul Henry, fiul lui Greg și Pam Focker, se confruntă cu haosul familial când decide să se căsătorească cu o femeie cu voință puternică, care pare să fie complet nepotrivită pentru el. Robert De Niro, Owen Wilson, Ben Stiller, Ariana Grande, Teri Polo fac parte din distribuția acestei comedii.

Premiera: 27 noiembrie 2026

5. Nu e locul tău aici

Filmul are ca temă relația dintre un părinte și copilul său, derulată pe fundalul unui oraș de provincie, unde un grup de tineri care vandalizează mașini parcate ilegal ajung să ucidă un cetățean de etnie romă care îi admonestează. Personajul principal, chirurgul Marius Călimănescu, interpretat de Adrian Văncică, este pus în situația de a căuta, în limitele legii, o soluție pentru a ajuta rudele celui decedat, neștiind că fiul său e rănit sau că ar avea vreo legătură cu crima. Parcursul anchetei se surprapune cu investigație interioară a celor doi despre propriile alegeri, așteptări, principii și dezamăgiri.

Premiera: 27 noiembrie 2026

6. Wild Horse Nine

Cu puțin timp înainte de lovitura de stat din Chile din 1973, agenții CIA Chris (John Malkovich) și Lee (Sam Rockwell) sunt trimiși din Santiago pe Insula Paștelui de superiorul lor, MJ (Steve Buscemi). În mijlocul celebrelor statui Moai, cei doi parteneri de lungă durată sunt nevoiți să înfrunte umbrele trecutului și o serie de conspirații care le amenință misiunea. În același timp, legătura neașteptată pe care Chris o dezvoltă cu două studente rebele (Mariana Di Girolamo și Ailín Salas) riscă să schimbe complet cursul călătoriei lor în acest paradis izolat. Tensiuni politice, secrete periculoase și conflicte personale.

Premiera: 6 noiembrie 2026

7. Hexed

Billie, o adolescentă impulsivă și nonconformistă, descoperă că posedă puteri magice secrete, iar momentul în care acestea sunt dezlănțuite îi schimbă complet viața. Aruncată într-o aventură spectaculoasă dincolo de limitele vieții obișnuite din suburbii, ea ajunge în Hexe, un tărâm vast și fascinant al vrăjitoarelor, unde magia ascunde secrete vechi de generații. Nevoită să facă echipă cu mama sa prudentă, Alice, Billie pornește într-o călătorie plină de provocări și descoperiri, în timpul căreia cele două dezvăluie mistere de familie cu puterea de a schimba pentru totdeauna lumea vrăjitoarelor. Un film de animație adorabil, vocile aparținându-le lui Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Stephen Fry, Tracey Ullman, CeeLo Green.

Premiera: 27 noiembrie 2026

8. Club Kid

O dramedie scrisă și regizată de Jordan Firstman, care interpretează și rolul principal, Club Kid spune povestea unui pierde-vară readus cu picioarele pe pământ când află că are un fiu de zece ani pe nume Arlo. Obligat să aibă grijă de băiat, eroul își dă seama că viața are mult mai mult de oferit decât credea până atunci și că fiecare acțiune a sa arată cu totul altfel când este privită prin ochii inocenți ai unui copil. Colleen Camp, Cara Delevingne, Jordan Firstman, Diego Calva, Frank Bourke fac parte din distribuție.

Premiera: 20 noiembrie 2026

9. Ebenezer: A Christmas Carol

O poveste palpitantă cu fantome, plasată în Londra lui Dickens, care urmărește călătoria supranaturală a unui om în fața trecutului, prezentului și viitorului său, în timp ce luptă pentru o a doua șansă la mântuire. Johnny Depp, Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Sam Claflin fac parte din distribuție. Vezi imagini inedite cu Johnny Depp de la filmările acestei pelicule.

Premiera: 13 noiembrie 2026

10. How to Rob a Bank

Povestea unor spărgători de bănci care hotărăsc să-și transforme jafurile în conținut pentru rețelele sociale și care pun autoritățile pe jar, forțându-le să apeleze la metode neortodoxe pentru a-i prinde. Nicholas Hoult, Anna Sawai, Christian Slater, Zoë Kravitz, John C. Reilly fac parte din distribuția acestui film de acțiune.

Premiera: 13 noiembrie 2026

11. Queen at Sea

Pe măsură ce demența îi erodează unei femei capacitatea de a-și exprima viața interioară, soțul și fiica ei se străduiesc să acționeze în interesul ei, căutând echilibrul între iubire și granițele fragile dintre îngrijire, protecție și autonomie. Juliette Binoche, Anna Calder-Marshall, Tom Courtenay, Florence Hunt fac parte din distribuția acestei drame impresionante.

Premiera: 6 noiembrie 2026

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Foto: PR

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