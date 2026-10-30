Premieră exclusivă F-SIDES: Teenage Sex and Death at Camp Miasma în cinemauri

Organizația feministă de cinema F-SIDES va distribui filmul Teenage Sex and Death at Camp Miasma cu Hannah Einbinder și Gillian Anderson în rolurile principale.

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  de  ELLE.ro
Premieră exclusivă F-SIDES: Teenage Sex and Death at Camp Miasma în cinemauri

După We’re All Going to the World’s Fair (2021) și I Saw the TV Glow (2024), Jane Schoenbrun se întoarce pe marile ecrane cu un film transgresiv care sparge tiparele de gen: Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Lansarea filmului în cinematografe din 6 noiembrie reprezintă primul pas și un pilot pentru organizația feministă F-SIDES în distribuția de film, direcție pe care o vom dezvolta în următorii ani cu intenția de a aduce pe ecrane filme importante și originale care nu intră în circuitul mainstream de distribuție din România.

Avanpremierele au loc pe 3 noiembrie la Muzeul Țăranului Român din București și pe 5 noiembrie la Apollo111 Cinema și la Cinema Arta din Cluj.

Programul proiecțiilor din țară se poate consulta aici.

Combinație de queer slasher, thriller & romance, Teenage Sex and Death at Camp Miasma le are în rolurile principale pe Hannah Einbinder (din Hacks) și pe Gillian Anderson, și a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale datorită modului în care explorează dorința și sexualitatea, în special în comunitatea queer, și a scenelor memorabile și memabile.

Regizoarea queer Kris Williams (jucată de Hannah) e angajată să readucă la viață controversata franciză-cult slasher Camp Miasma. Dorindu-și să dea o notă personală noului film, Kris pleacă pe urmele lui Bill Presley, actrița principală (jucată de Gillian), care trăiește de decenii în completă izolare. Pe măsură ce se cunosc, relația lor alunecă spre o obsesie psihosexuală halucinatorie. Dinamica lor intensă șterge granițele dintre ficțiune și realitate și le aruncă într-un delir stropit cu sânge, unde dorința, (re)descoperirea plăcerii și a identității de gen și răzbunarea criminalului, Little Death, se întrepătrund într-un omagiu adus esteticii filmelor horror din anii ‘80-90.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma e un exercițiu de metacinema care flirtează cu nostalgia și cu distracția voaioristă a filmelor de groază, dar care e în mod perpetuu critic și atent la resorturile și dinamicile acestora.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma a deschis prestigioasa secțiune Un Certain Regard de la Cannes 2026 și a câștigat Queer Palm-ul, precum și Open Cinema Award la San Sebastián International Film Festival anul acesta.

„Gillian Anderson este superbă într-un queer slasher spectaculos” – The Guardian

„Un amestec fierbinte de sex, moarte, casete video și junk food. Jane Schoenbrun folosește alegorii trans, teoriile voyeurismului, feminismul kink-pozitiv, roleplay cu note fantasy transgresive, totul strâns ca într-un ambalaj de bomboane într- un film despre remake-ul altui film despre un psihopat care omoară oameni și poartă o cutie peste față.” – Variety

„O meta-satiră extrem de ambițioasă: plină de referințe la The Shining, Psycho și Vineri 13.” Screen Daily

F-SIDES este o organizație feministă de cinema care aduce în fața publicului filme realizate de femei și persoane non-binare, susține educația despre egalitate de gen și film pentru tineri prin programe și platforme dedicate, deschide spații de dezbatere pentru problematici din industria de film locală, susține tinerii curatori prin medierea de oportunități profesionale și organizează evenimente transdisciplinare care îmbogățesc experiența vizionării unui film în sala de cinema prin performance-uri conexe.

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