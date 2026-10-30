Cristina Ciobănașu, despre planurile de nuntă alături de Alexandru Mureșan. Ce provocări au în organizarea evenimentului: „Mi se pare dificil”

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Cristina Ciobănașu a avut o relație de nouă ani cu Vlad Gherman, care în prezent este căsătorit cu Oana Moșneagu. După despărțirea de actor, actrița și-a refăcut viața sentimentală alături de Alexandru Mureșan, un medic stomatolog.

Cristina Ciobănașu, despre nunta cu partenerul ei, Alexandru Mureșan

Cu toate că sunt logodiți, Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan nu resimt o presiune să se grăbească să se căsătorească.

„O să ajungem și la nuntă, la un moment dat. Există în plan să facem și nunta, dar, sincer îți spun, având în vedere că evenimentul ăsta este mai mult pentru mireasă decât pentru mire, eu nu găsesc energia să mă pun și să organizez. Mi se pare dificil, fiindcă trebuie să împaci pe toată lumea”, a spus Cristina Ciobănașu, la Spynews TV Live, citată de spynews.ro.

Cristina Ciobănașu a fost cerută în căsătorie de patru ori de către iubitul ei, Alexandru Mureșan. Una dintre cereri a avut loc chiar în Zanzibar.

„Apreciez că a pus întrebarea exact atunci când a simțit el, însă am simțit că nu este așa romantic. Am zis că „da, dar nu așa” și i-am explicat cum ar trebui să arate o cerere în căsătorie. Prima cerere a venit ca o lecție, iar a doua a fost în aceeași seară cu cheița de la o sticlă de bere, când desigur că i-am spus da, dar „poate mai încerci o dată, ca să rămân și cu un inel.” Prima oară a fost cu inelul de pe degetul lui. A treia cerere…eram în Zanzibar și ne-am împrietenit cu un cuplu de străini, iar ea a auzit povestea cu cererea noastră și ne-a oferit inelul ei de logodnă ca să mă mai ceară o dată. S-a întâmplat și a patra oară, am zis „da.” Lui îi place mult să mă ceară de soție.”

Cristina Ciobănașu, despre provocările de la începutul relației cu Alexandru Mureșan

Cristina Ciobănașu a dezvăluit prin ce provocări a trecut atunci când a început povestea de dragoste cu actualul ei partener.

„Totul s-a întâmplat treptat, și mă bucur că a fost așa. La început, nu credeam că relația noastră va rezista în timp. Suntem destul de diferiți, iar găsirea unui echilibru între noi a fost un proces. Nu ne-am pus presiune unul pe celălalt, dar, pe măsură ce lunile treceau, am început să simțim că ceea ce trăim devine din ce în ce mai serios și că sentimentele noastre creșteau tot mai mult. Așa au evoluat lucrurile, iar acum, la patru ani distanță, suntem amândoi conștienți de cât de mult ne dorim să îmbătrânim împreună”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru VIVA!

Cristina Ciobănașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan, au luat decizia de a se muta împreună după câteva luni de relație, atunci când au simțit că este momentul potrivit pentru acest pas.

„Și mutatul împreună s-a întâmplat treptat, după câteva luni bune, tocmai ca să nu simțim că există vreo presiune. Încercam să ne lăsăm unul altuia loc să respirăm. Aveam multe discuții în contradictoriu și ne-am străduit mult amândoi să înțelegem felul de a fi al celuilal. Nu a fost o perioadă tipică de început de relație plină de norișori roz și curcubeie și asta cred că ne-a ajutat să construim o bază solidă.”

Cu toate că fac parte din vieți profesionale diferite, acesta nu este un obstacol pentru ei.

„Chiar dacă aparținem unor lumi diferite, consider că printr-o bună comunicare putem ajunge la un consens, chiar dacă discuțiile sunt în contradictoriu. Suntem două firi pasionale și câteodată mai lăsăm orgoliul să iasă la iveală, dar astea sunt lucruri care mențin relația vie.”

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Foto: Arhiva ELLE

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