Cristina Ciobănașu, apariție rară la TV alături de mama ei. Actrița, declarații emoționante despre relația lor: „Nu a fost ușor să stau departe de familie”

Cristina Ciobănașu și mama ei au fost invitate într-o emisiune TV și au vorbit cu emoție despre relația lor deosebită.

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  de  ELLE.ro
Cristina Ciobănașu și mama ei la TV
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Cristina Ciobănașu a apărut într-o emisiune TV împreună cu mama ei. Actrița a vorbit despre cât de greu i-a fost să plece de acasă, după ce s-a mutat la București împreună cu Ruxandra Ion. 

Cristina Ciobănașu și mama ei, apariție împreună la TV

În anul 2008, Cristina Ciobănașu a participat la emisiunea-concurs „Dansez pentru tine', în care echipa formată din Alex Velea și Cristina Stoicescu au încercat să îi împlinească visul de a studia la o școală de muzică din București și de a-și ajuta familia, care avea dificultăți financiare. Cunoscuta producătoare Ruxandra Ion a remarcat-o pe Cristina Ciobănașu și i-a propus să se mute în capitală și să trăiască, ca membră a familiei, în casa sa.

Cristina Ciobănașu și mama ei au apărut împreună în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1. Actrița a vorbit cu sinceritate despre cum a fost să plece de lângă familie de la o vârstă fragedă, dar și despre cum a perceput distanța față de părinții ei.

„Pentru mine nu a fost ușor să stau departe de familie în toți anii aceștia. Chiar dacă familia Ruxandrei a făcut toate eforturile ca eu să mă simt parte din familia lor, mai ales primul an, mi-a fost foarte dificil. Erau niște străini pentru mine. Duminicile ei iau masa în familie, sărbătoare din care făceam și eu parte. Țin minte că seara, după ce pleca toată lumea, se dădea stingerea, eu eram singură în pat și plângeam că mi-ar fi plăcut ca și familia mea să fie așa. Ani la rând mi-am dorit ca atunci când o să fiu mare să pot să-i aduc și pe ai mei în București, să reîntregesc familia și m-am ținut de cuvânt.”

Mama actriței, care o perioadă lungă a muncit în Italia și a stat departe de fiica ei, a vorbit cu emoție despre legătura lor specială. 

„M-am bucurat foarte mult, dar m-am întristat că eram departe de ea. Mă suna, stăteam seara la telefon. (…) Plângeam seara că îmi era dor, întotdeauna m-am lăsat pe locul doi ca mamă, pentru că doamna Ruxandra a făcut foarte mult. Când veneam după trei, patru, cinci luni din Italia, întotdeauna veneam la București, stăteam la doamna Ruxandra.”

Motivul pentru care Ruxandra Ion nu a adoptat-o cu acte pe Cristina Ciobănașu

Viața Cristinei Ciobănașu a luat-o pe un alt drum de când a venit în București și a intrat în familia Ruxandrei Ion. Producătoarea și soțul ei s-au asigurat că actrița are parte de tot ceea ce își dorește și i-au oferit toată dragostea lor. Actrița a locuit o lungă perioadă alături de Ruxandra Ion și soțul ei, inclusiv pe parcursul relației pe care a avut-o cu Vlad Gherman. Cristina Ciobănașu a decis să se mute împreună cu iubitul ei, Alexandru Mureșan, însă, această schimbare nu a afectat deloc relația ei cu producătoarea.

În cadrul unui interviu, Cristina Ciobănașu a vorbit cu emoție despre cum i s-a schimbat viața de când a intrat în familia producătoarei Ruxandra Ion.

„Perioada aceea a fost un moment de cotitură în viața mea. Totul s-a schimbat cu o viteză pe care, la vârsta aceea, nici nu știam cum să o gestionez. Faptul că am fost remarcată de doamna Ruxandra Ion a fost o șansă uriașă, care mi-a schimbat destinul. M-a primit în casa ei, în familia ei, cu generozitate și iubire și m-a tratat ca pe propriul copil. Desigur, începutul nu a fost ușor. Eram într-un oraș nou, departe de familie, într-o școala nouă, într-un ritm de viață complet diferit. Dar am avut parte de sprijin, de iubire, de oameni care au crezut în mine. Amintirile din acea perioadă sunt foarte dragi sufletului meu și, privind în urmă, îmi dau seama că toate emoțiile, fricile și momentele de adaptare au făcut parte dintr-un drum care m-a format nu doar ca artist, ci și ca om”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru VIVA!

De asemenea, Cristina Ciobănașu a mai vorbit și despre faptul că Ruxandra Ion nu a înfiat-o niciodată cu acte.

„Nu, nu a fost vorba niciodată despre înfiere cu acte. Legătura dintre mine și Ruxandra Ion s-a construit firesc, din iubire, respect și încredere reciprocă, fără să fie nevoie de un cadru legal care să o valideze. A devenit o a doua mamă pentru mine, iar familia ei mi-a devenit și mie familie, cu toată naturalețea din lume. În ceea ce privește părinții mei biologici, relația lor cu familia mea adoptivă este una bazată pe respect. Fiecare a înțeles rolul celuilalt în viața mea, și cred că asta a fost esențial pentru echilibrul meu emoțional. Am avut norocul să fiu înconjurată de oameni care m-au iubit sincer și care au pus mereu binele meu pe primul loc și pentru asta le voi fi profund recunoscătoare ambelor familii.”

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Foto: Instagram

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