Abordări sănătoase atunci când ești în cuplu și ai nevoie de timp pentru tine

Nu trebuie să alegi între intimitate și autonomie, o relație sănătoasă are nevoie de amândouă. Și a avea timp pentru tine e un drept.

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  de  Cristescu Catalina
Abordări sănătoase atunci când ești în cuplu și ai nevoie de timp pentru tine

Să îți dorești timp pentru tine atunci când ești într-o relație nu înseamnă că îți iubești mai puțin partenerul, că te-ai plictisit de el sau că te îndepărtezi emoțional. Ai nevoie de spațiu personal pentru a te reconecta cu tine, pentru a-ți cultiva interesele și pentru a-ți regla emoțiile. Chiar dacă apropierea este importantă într-un cuplu, la fel de importantă este și capacitatea fiecăruia de a funcționa autonom. Dificultățile apar atunci când timpul petrecut separat este interpretat ca o respingere sau când nevoia de intimitate devine un motiv de conflict.

Nu trebuie să ajungi la epuizare…

… pentru a-ți lua o pauză. Asta e lecția numărul 1 de care trebuie să ții cont. Există timp pentru responsabilități, dar există și timp pentru odihnă, pentru relaxare, tocmai pentru a putea face față acelor responsabilități. Și, da, există activități în cuplu care induc relaxare sau se aliniază cu ceea ce înseamnă odihna, dar și lectură fără să te deranjeze nimeni o oră sau două, un curs pe care să îl încadrezi în zona de hobby la care să mergi singură sau cu prietenele, o plimbare de 30 de minute în care să stai cu gândurile tale sau pur și simplu să admiri parcul, strada, locul în care te afli, și doar să fii prezentă.

Timpul pentru tine nu e o pedeapsă pentru partener

Este important să faci diferența între a-ți dori spațiu personal și a te retrage din relație pentru a-ți pedepsi partenerul. Dacă te îndepărtezi intenționat după o ceartă, refuzi orice comunicare pentru a-l face să se simtă vinovat sau folosești tăcerea pentru a obține ceea ce vrei, nu mai vorbim despre o nevoie sănătoasă de autonomie, independență, libertate. Dar poți să ai nevoie de o pauză scurtă pentru a te calma după un conflict. În acest caz, spune-i partenerului că ai nevoie de timp să îți organizezi gândurile și stabilește când veți relua discuția. Astfel, nu îl lași să interpreteze retragerea ta ca pe o amenințare la adresa relației. Spațiul personal te ajută să te regăsești, nu ar trebui să devină un instrument prin care să controlezi comportamentul celuilalt.

Măsura corectă pentru voi

Nevoia ta de spațiu personal și nevoia partenerului de apropiere nu trebuie să se transforme într-o luptă în care unul câștigă, iar celălalt pierde. Dacă aveți așteptări și perspective diferite, discutați concret despre cum vă puteți organiza timpul împreună, dar și timpul individual. Stabiliți ce înseamnă pentru fiecare dintre voi timp de calitate, cât de des vă doriți să aveți activități separat și ce momente vreți să păstrați pentru cuplu. Nu este necesar să aveți aceleași preferințe, ci să găsiți o formulă în care niciunul să nu se simtă neglijat sau sufocat. Poți să fii apropiată de partener fără să simți că te pierzi pe tine și poți să fii singură fără să te temi că pierzi relația. Un cuplu echilibrat îți oferă atât sentimentul apartenenței, cât și libertatea de a rămâne tu însăți.

Îți cultivi real o viață personală?

Cât de mult din viața ta personală ai pus pe plan secund de când ești în relație? Oare acesta este un tipar pe care l-ai repetat în fiecare relație de cuplu? Iar imediat după despărțire descopereai că nu te mai regăsești, nu mai știi cine ești, te-ai îndepărtat de oamenii dragi? O relație sănătoasă nu presupune să renunți la identitatea ta pentru a demonstra că ești implicată. Dimpotrivă, este benefic să ai preocupări proprii, să întreții relații de prietenie, să îți construiești experiențe care nu îl implică întotdeauna pe celălalt. Și nu trebuie să aștepți ca partenerul să fie ocupat astfel încât să îți aloci timp pentru ceva ce-ți place.

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Foto: PR

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