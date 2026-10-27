MBA, Masterat, Diplomă sau Certificat? Descoperă ce program ELLE Education ți se potrivește

Pe măsură ce Mindway își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare, instituția oferă o reducere de 20% la toate programele ELLE Education timp de 20 de zile, creând o oportunitate specială pentru a explora noi parcursuri de carieră în modă, lux, design și nu numai.
Prin intermediul programelor de MBA, Masterat, Diplomă și Certificat, ELLE Education by Mindway pune la dispoziție căi de învățare adaptate pentru a răspunde unei varietăți de interese profesionale și obiective de carieră.
Concepute pentru profesioniștii care doresc să își aprofundeze expertiza și să își dezvolte abilitățile strategice și de leadership. Oferta include:
Ideale pentru dezvoltarea unor abilități practice, specifice industriei:
Destinate celor care doresc să exploreze domenii noi sau să obțină cunoștințe de specialitate:
ELLE Education by Mindway oferă un model de învățare flexibil și conectat la industrie, prin formate Online și Executive.
Pentru a sărbători aniversarea de 20 de ani a Mindway, toate programele ELLE Education sunt disponibile cu o reducere de 20% timp de 20 de zile.
Ofertă valabilă până pe 8 noiembrie 2026, pentru seria din martie 2027, folosind codul promoțional 20YEARS.
Descoperă programele, găsește opțiunea potrivită pentru tine și bucură-te de reducerea de 20% înainte ca oferta să expire!
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*Se aplică termeni și condiții.