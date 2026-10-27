MBA, Masterat, Diplomă sau Certificat? Descoperă ce program ELLE Education ți se potrivește

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Pe măsură ce Mindway își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare, instituția oferă o reducere de 20% la toate programele ELLE Education timp de 20 de zile, creând o oportunitate specială pentru a explora noi parcursuri de carieră în modă, lux, design și nu numai.

Prin intermediul programelor de MBA, Masterat, Diplomă și Certificat, ELLE Education by Mindway pune la dispoziție căi de învățare adaptate pentru a răspunde unei varietăți de interese profesionale și obiective de carieră.

Care program este opțiunea potrivită pentru tine?

MBA & Masterate

Concepute pentru profesioniștii care doresc să își aprofundeze expertiza și să își dezvolte abilitățile strategice și de leadership. Oferta include:

MBA: axat pe branding, marketing digital și strategie de business în modă, lifestyle și lux.

axat pe branding, marketing digital și strategie de business în modă, lifestyle și lux. Master’s in Fashion Marketing: acoperă e-commerce-ul, strategiile de vânzare integrată (omnichannel) și comunicarea digitală.

acoperă e-commerce-ul, strategiile de vânzare integrată (omnichannel) și comunicarea digitală. Master’s in Interior Design and Decoration: explorează proiectele de design interior, de la concept până la execuție.

Diplome (Diplomas)

Ideale pentru dezvoltarea unor abilități practice, specifice industriei:

Diploma în Marketing and Communications for Fashion & Luxury Brands: explorează strategia de brand, comunicarea și comportamentul consumatorului.

explorează strategia de brand, comunicarea și comportamentul consumatorului. Diploma în Visual Merchandising and Fashion Styling: se concentrează pe styling, amenajarea vitrinelor, coolhunting și consultanță de imagine.

Certificate

Destinate celor care doresc să exploreze domenii noi sau să obțină cunoștințe de specialitate:

Certificate în Business and Branding: acoperă managementul de brand și strategia de afaceri.

acoperă managementul de brand și strategia de afaceri. Certificate în Image Consulting and Personal Shopping: se axeză pe styling personal și dezvoltarea imaginii.

ELLE Education by Mindway oferă un model de învățare flexibil și conectat la industrie, prin formate Online și Executive.

20 de ani. 20 de zile. 20% reducere.

Pentru a sărbători aniversarea de 20 de ani a Mindway, toate programele ELLE Education sunt disponibile cu o reducere de 20% timp de 20 de zile.

Ofertă valabilă până pe 8 noiembrie 2026, pentru seria din martie 2027, folosind codul promoțional 20YEARS.

Descoperă programele, găsește opțiunea potrivită pentru tine și bucură-te de reducerea de 20% înainte ca oferta să expire!

EXPLOREAZĂ TOATE PROGRAMELE ȘI PROFITĂ DE REDUCEREA DE 20%!

*Se aplică termeni și condiții.

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