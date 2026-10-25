Comportamente toxice ale partenerului de cuplu care te destabilizează, indiferent cât ești tu de echilibrată

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Ești o persoană care rareori intră în mecanisme disfuncționale de a face față situațiilor delicate. Sigur că ai și tu derapaje, însă izolate, iar la modul general poți spune despre tine că ești echilibrată. Iar atunci când reacționezi într-un mod nesănătos îți asumi partea ta de responsabilitate și faci pașii necesari în direcția reparării. Doar că există anumiți factori declanșatori, comportamente toxice ale partenerului tău care te tulbură și ar produce asta în oricine.

Critică intensă

Poate că ai o imagine bună despre tine, iar criticul tău intern nu este extrem de pronunțat. Dar un partener extrem de critic în mod constant îți declanșează propriul critic interior în legătură cu care faci eforturi conștiente de a-l domoli. Să ignori mesajele lui de tipul: nu sunt suficient de valoroasă, nu sunt suficient de bună, nu sunt îndeajuns, nu fac bine etc. Îți reușește asta într-o anumită măsură? Tot este extrem de toxic să ai pe cineva care se dezlănțuie mereu asupra ta cu nemulțumiri necontenite și critici.

Neasumare

Ai avut răbdare și înțelegere, uneori chiar peste limită căzând fără să îți dai seama în capcana capitulării. Iar neasumarea partenerului de cuplu este foarte dureroasă. Neasumarea propriilor lui greșeli, comportamente toxice, neasumarea completă a relației, promisiuni care nu se concretizează la nivel real.

Detașarea

După un conflict pedeapsa lui preferată este tratamentul tăcerii. În plus se comportă ca și cum a ridicat un zid gros de apărare în jurul lui, de care nu trece nimic de la interior la exterior și de la exterior către el. Este detașat emoțional, conexiunea ruptă, ca și cum nimic din ceea ce te privește nu îl interesează.

Lipsa afecțiunii

Uneori ai impresia că ai alături un amic sau un coleg de apartament. Nu există gesturi de tandrețe, de drăgălășenie, de atenție din partea lui. Dacă i le ceri spune că ești prea needy, dacă i le oferi alături de dovezi de grijă se plânge că e prea mult, că îl sufoci. Te trezești întrebându-te ce simte el cu adevărat pentru tine, deoarece semnele nu duc către iubire.

Nu te poți baza pe el

Sentimentul singurătății în doi este foarte pregnant. Dacă îi ceri să te ajute cu ceva, o face doar cu jumătate de măsură și asta în disconfort evident. Sau amână până faci tu singură lucrurile respective. E nervos, are răutăți la adresa ta, nu are răbdare și vrea să terminați treaba respectivă cât mai repede.

Umilință în public

Atitudinea înjositoare în public la adresa ta se repetă atunci când face ceva ce nu îi convine prea tare, eventual unul dintre lucrurile cu care l-ai rugat să te ajute. Nu are filtru și nu își dă seama nici de felul în care comportamentul respectiv se reflectă asupra lui la nivel de imagine.

Control

Manifestă un control exagerat în ceea ce privește desfășurarea lucrurilor. Ele trebuie să se întâmple cum vrea el, când vrea el și abaterea de la această ordine pe care o are în minte îl face să se dezlănțuie cu furie.

Foto: PR

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