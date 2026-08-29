Îți spui că ești o femeie puternică? Ce ai nevoie de la partenerul tău deși nu vrei să recunoști

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Viața ți-a oferit suficiente încercări astfel încât să îți dovedești că ești o femeie puternică. Știi că indiferent ce s-ar întâmpla tu te vei descurca și vei găsi cumva o soluție. Partenerul apreciază asta la tine, dar în același timp nu își dorește să rămână în plan secund, ci să poarte el în continuare pantalonii. Și deși ai această tărie de caracter, care uneori te face să intri în luptă de putere (total ineficientă) cu partenerul, este în regulă să recunoști că ai nevoi emoționale care este firesc să fie împlinite în relație cu bărbatul pe care îl iubești.

Conexiunea

Nevoia de conexiune emoțională hrănește relația, o ajută să crească, să devină mai solidă, și te încarcă pe tine pozitiv. Știi că aparții, formați o echipă, nu te simți singură, ci mai degrabă înțeleasă, văzută, auzită, acceptată, apreciată.

Manifestările afecțiunii

De ce a fi o femeie puternică exclude afecțiunea evidentă? Nu te face slabă să vrei să fii luată în brațe, sărutată, mângâiată. Să ți se spună că ești frumoasă, este mândru de tine, te iubește. Reziliența este o trăsătură care te ajută în viață, să faci față situațiilor grele, ce nu intră în contradicție cu nevoia de a fi iubită. Mai mult, afecțiunea primită funcționează ca o resursă pentru situațiile dificile.

Suport

Este o bucățică din tine dornică să dețină controlul, să organizeze, să rezolve ea tot. Pe de-o parte te face să te simți ușurată că ai tu hățurile, pe de altă parte este foarte obositor, chiar epuizant. Și nu este drept față de tine să duci tu toate responsabilitățile, și nici sănătos față de partener. Căci nu îi sunt acordate libertatea, autonomia, spațiul de inițiativă, posibilitatea de a-și demonstra că este eficient și că poate. Se creează un dezechilibru de implicare relațională ce în final este dăunător cuplului.

Să iei o pauză

S-au adunat prea multe și efectiv nu mai poți. Măcar pentru o perioadă scurtă de timp este eliberator să se ocupe altcineva de majoritatea lucrurilor. Efectiv să iei un răgaz care să-ți permită să te reîncarci. Sau s-a întâmplat ceva semnificativ, care te-a afectat emoțional foarte puternic, iar partenerul a devenit ca o stâncă pentru tine în vremuri grele. Și cea mai puternică femeie are nevoie (să i se poarte) de grijă.

Ghidaj

Nu ai cum să le știi tu pe toate, să iei mereu cele mai bune decizii, să nu greșești. Sfatul, viziunea partenerului de cuplu pot aduce o perspectivă nouă, obiectivă, mai proaspătă. Să te ajute să vezi un context diferit sau mai limpede. Să luați decizii împreună, să negociați forma lor agreabilă pentru fiecare presupune împărțirea responsabilității și construirea unui drum comun.

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Foto: PR

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