Ești singură și, cu regret, crezi că nu vei mai fi niciodată într-o relație? De ce e important să schimbi perspectiva

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Există o diferență importantă între sunt singură acum și voi rămâne singură pentru totdeauna. Prima afirmație descrie o realitate prezentă. Cea de-a doua este o predicție despre viitor, făcută într-un moment de dezamăgire, oboseală emoțională sau teamă. Dacă ai avut relații care nu au funcționat, au trecut ani de când nu ai mai întâlnit pe cineva potrivit sau dacă ai ajuns să privești în jur și să ai senzația că toată lumea și-a găsit pe cineva, mai puțin tu, este ușor să transformi singurătatea actuală într-o concluzie definitivă despre viața ta sentimentală. Dar perspectiva din care privești această perioadă contează mai mult decât ai crede.

Predicția despre viitor

Este firesc să te întrebi dacă lucrurile se vor schimba vreodată. Mai ales dacă experiențele recente nu au fost grozave. Problema apare atunci când experiența de astăzi devine automat o concluzie despre tot ceea ce urmează. Nu am întâlnit pe nimeni potrivit se transformă în nu mai există nimeni potrivit pentru mine. Ultima relație nu a funcționat devine nu sunt capabilă să construiesc o relație. Sunt singură de câțiva ani devine probabil voi rămâne singură. Mintea are această tendință de a extrapola, de a găsi o explicație și, uneori, o concluzie definitivă pare mai ușor de suportat decât incertitudinea. Doar că nu ai suficiente informații pentru a ști cum va arăta viitorul tău sentimental. Și poate că de aici trebuie să pornești. Adică nu trebuie să fii convinsă că vei întâlni pe cineva, ci doar să crezi că nu e imposibil.

Presiunea lui cum trebuie să fie

La vârsta x ar fi trebuit să întâlnești pe cineva. La vârsta y, să ai deja o relație stabilă. Iar dacă lucrurile nu s-au întâmplat conform scenariului, ești convinsă că s-a încheiat. Mai ales atunci când vezi prieteni că se căsătoresc, construiesc familii sau par să fi bifat toate etapele pe care și le-au propus. Iar comparația nu doar că e dureroasă, nu te ajută cu nimic, nu are niciun beneficiu. Nu-ți mai privești viața prin prisma a ceea ce există în ea, ci prin prisma a ceea ce crezi că îi lipsește. Iar viața sentimentală nu funcționează după un calendar universal, nu există un moment anume în care posibilitatea unei relații expiră. Sigur, există contexte, oportunități și provocări diferite. Dar mai dificil nu înseamnă prea târziu sau niciodată.

Singurătatea nu e un eșec

Da, poate ai făcut anumite alegeri iar astăzi ai proceda diferit. Poate ai tolerat anumite comportamente prea mult timp sau ai investit în oameni indisponibili emoțional. Dar cu toții facem alegeri în acord cu nivelul de informație, maturitate și cu resursele emoționale pe care le avem în acel moment. Poți învăța din trecut fără să te pedepsești pentru el. Poți regreta anumite lucruri fără să transformi regretul într-o identitate. Poți să îți dorești o relație fără să consideri că viața ta este incompletă până când o vei avea.

Schimbă întrebarea

Din oare voi întâlni pe cineva în cum vreau să arate viața mea indiferent de răspunsul la această întrebare? Da, există riscul să îți pui viața pe pauză. Să amâni călătorii pentru că nu ai cu cine să mergi. Să refuzi experiențe pentru că ți se pare trist să le trăiești singură. Să consideri că viața începe cu adevărat doar atunci când va apărea partenerul potrivit. Dar viața ta nu este sala de așteptare pentru o relație. Nu putem controla când întâlnim o persoană compatibilă și nici nu este sănătos să ne construim liniștea emoțională în jurul unei promisiuni pe care nimeni nu o poate face.

Atenție la cum îți construiești identitatea

Poți fi singură fără ca singurătatea să devină definiția ta. Una e să spui: în acest moment nu sunt într-o relație. Alta e să te percepi ca: eu sunt persoana care nu reușește să își găsească pe cineva. Când această idee devine parte din identitatea ta, începe să îți influențeze și comportamentul. Poate nu mai accepți invitații pentru că presupui că nu vei întâlni pe nimeni. Poate intri într-o interacțiune nouă deja convinsă că nu va funcționa. Sau, dimpotrivă, începi să investești prea repede emoțional pentru că fiecare posibilitate pare ultima șansă. Iar frica de a rămâne singură poate face ca o relație să pară mai importantă decât compatibilitatea. Și atunci nu mai alegi neapărat persoana potrivită pentru tine, ci persoana disponibilă.

Foto: PR

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