Copenhagen Fashion Week SS27: tendințele care definesc următorul sezon

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Copenhagen Fashion Week și-a consolidat poziția drept una dintre cele mai dinamice scene ale modei nordice, iar ediția SS27 a venit cu o energie care duce estetica scandinavă dincolo de minimalismul cu care a fost asociată atât de mult timp. Culoarea, volumele, texturile și combinațiile neașteptate au conturat un sezon eclectic, în care funcționalitatea și estetica coexistă firesc.

În locul unor direcții dominante, podiumurile au propus multiple idei pentru garderoba de vară: piese familiare reinterpretate, tehnici artizanale aduse în prim-plan și contraste între delicat și structurat. Astfel, am selectat șase dintre tendințele care merită urmărite sezonul următor.

Buline reinventate

Polka dots revin fără nostalgia retro cu care sunt asociate de obicei. De la imprimeuri clasice la cercuri supradimensionate și aplicații care captează lumina, motivul grafic devine un instrument de construcție vizuală și aduce ritm chiar și celor mai simple siluete.

Drapaje ample

Capa își pierde aerul solemn și intră într-un registru mult mai contemporan. Materialele se prelungesc peste umeri, înconjoară corpul sau cad asimetric, construind volume generoase care schimbă proporțiile siluetei. În variante monocrome și croieli fluide, efectul este mai degrabă sculptural decât teatral.

Structuri împletite

Împletirea devine parte din arhitectura hainelor. Benzi de material, fibre și fâșii textile se intersectează și construiesc suprafețe elaborate, transformând tehnica într-un element vizual în sine. Rezultatul oscilează între rigoarea geometrică și caracterul organic al lucrului manual.

Suprafețe tactile

În SS27, textura poate transforma complet o siluetă aparent simplă. Fire lungi, franjuri, suprafețe destrămate și materiale cu relief introduc volum și mișcare, iar hainele capătă o prezență aproape tridimensională. Detaliul nu mai completează ținuta, ci devine punctul ei central.

Sport urban

Track jacket-ul părăsește registrul strict sportiv și intră în combinații mult mai sofisticate. Este purtat peste piese minimaliste, alături de pantaloni cu volum sau integrat în ținute care mizează tocmai pe contrastul dintre funcțional și elegant. Familiară și ușor de purtat, jacheta sport capătă astfel o identitate nouă.

Straturi transparente

Transparențele nu mai au doar rolul de a dezvălui corpul, ci devin un instrument de styling. Voalurile și materialele translucide sunt suprapuse peste tricouri, pantaloni sau alte straturi opace, iar ceea ce se află dedesubt intră deliberat în compoziția ținutei. Jocul dintre vizibil și ascuns transformă transparența într-un exercițiu de construcție, nu doar de seducție.

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Foto: Profimedia, Getty Images

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