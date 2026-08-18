ELLE Fashion Voice: Viitorul modei: între creativitate și tehnologie

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Material de Diana Rus

Dacă în trecut inovația în modă era asociată cu noi materiale, siluete sau tehnici de construcție, astăzi aceasta include și algoritmi, inteligență artificială și dispozitive inteligente. Tehnologia nu mai este doar un instrument din culisele industriei, ci influențează designul, marketing-ul și experiența consumatorului.

Totuși, dialogul dintre modă și tehnologie nu este unul nou. Cu mult înainte ca AI-ul să transforme industria modei, designeri precum Hussein Chalayan explorau deja această relație. Rochii mecanizate, mobilier transformat în îmbrăcăminte și tehnologii avansate erau integrate în creațiile sale încă din anii 2000. Prin abordarea sa, Chalayan a demonstrat că tehnologia poate deveni un mijloc de exprimare artistică și continuă să inspire numeroși designeri contemporani.

Un exemplu recent este un bebeluș-cyborg prezentat de Schiaparelli în colecția primăvara/vară 2024, care reinterpretează componente electronice într-o piesă couture. Inovațiile tehnologice, care până nu demult păreau de ultimă generație, devin aici obiecte nostalgice și reprezintă o metaforă pentru cât de rapid evoluează tehnologia și, odată cu ea, limbajul modei. Dincolo de impactul vizual, întreaga colecție invită la o reflecție asupra rolului designerului în era inteligenței artificiale. Pentru Daniel Roseberry, directorul de creație Schiaparelli, haute couture reprezintă „ultimul bastion al lucrului realizat manual”, un loc în care cele mai îndrăznețe idei pot prinde viață datorită măiestriei umane.

În același timp, evoluția tehnologiei deschide în continuare noi direcții creative. Dispozitive precum Meta Glasses ilustrează direcția în care se îndreaptă tehnologia purtabilă, combinând designul cu funcțiile inteligente. Potrivit unei analize publicate de Forbes, acestea devin tot mai mult accesorii de lifestyle și indică una dintre zonele în care inovația va continua să transforme industria modei.

Influența tehnologiei depășește spațiul creației și se extinde și asupra modului în care brand-urile comunică, vând și interacționează cu publicul. Creșterea platformelor de social media a deschis astfel noi oportunități de promovare pentru designeri. Într-un peisaj digital aflat în continuă schimbare, un singur conținut viral poate transforma o creație într-un reper al sezonului și poate modela rapid direcția tendințelor.

În ceea ce privește AI-ul, părerile sunt împărțite. Pe de o parte, acesta poate contribui la eficientizarea fiecărei etape, de la dezvoltare de produs și producție, până la marketing și comerț online. Pe de altă parte, utilizarea sa ridică semne de întrebare privind originalitatea și rolul creativității umane. Într-o industrie în care valoarea creațiilor haute couture este strâns legată de măiestria artizanală și de intervenția umană, AI-ul este privit mai degrabă ca un instrument de sprijin decât ca un înlocuitor al designerului. Folosit în mod responsabil și transparent, AI-ul poate deveni un aliat al industriei modei, însă autenticitatea unui brand este definită de viziunea umană.

Chiar dacă tehnologia continuă să transforme industria, sursa creativității rămâne experiența umană, stilul personal și capacitatea designerilor de a interpreta lumea din jurul lor.

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Foto: realizată de Diana Rus, în expoziția Schiaparelli, Londra

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