ELLE Fashion Voice: Viitorul modei: între creativitate și tehnologie

De la creațiile experimentale ale designerilor până la inteligența artificială și tehnologia portabilă, moda își redefinește constant limitele. Descoperă cum inovația modelează viitorul unuia dintre cele mai dinamice domenii creative.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  ELLE.ro
ELLE Fashion Voice: Viitorul modei: între creativitate și tehnologie

Material de Diana Rus

Dacă în trecut inovația în modă era asociată cu noi materiale, siluete sau tehnici de construcție, astăzi aceasta include și algoritmi, inteligență artificială și dispozitive inteligente. Tehnologia nu mai este doar un instrument din culisele industriei, ci influențează designul, marketing-ul și experiența consumatorului.

Totuși, dialogul dintre modă și tehnologie nu este unul nou. Cu mult înainte ca AI-ul să transforme industria modei, designeri precum Hussein Chalayan explorau deja această relație. Rochii mecanizate, mobilier transformat în îmbrăcăminte și tehnologii avansate erau integrate în creațiile sale încă din anii 2000. Prin abordarea sa, Chalayan a demonstrat că tehnologia poate deveni un mijloc de exprimare artistică și continuă să inspire numeroși designeri contemporani.
Un exemplu recent este un bebeluș-cyborg prezentat de Schiaparelli în colecția primăvara/vară 2024, care reinterpretează componente electronice într-o piesă couture. Inovațiile tehnologice, care până nu demult păreau de ultimă generație, devin aici obiecte nostalgice și reprezintă o metaforă pentru cât de rapid evoluează tehnologia și, odată cu ea, limbajul modei. Dincolo de impactul vizual, întreaga colecție invită la o reflecție asupra rolului designerului în era inteligenței artificiale. Pentru Daniel Roseberry, directorul de creație Schiaparelli, haute couture reprezintă „ultimul bastion al lucrului realizat manual”, un loc în care cele mai îndrăznețe idei pot prinde viață datorită măiestriei umane.
În același timp, evoluția tehnologiei deschide în continuare noi direcții creative. Dispozitive precum Meta Glasses ilustrează direcția în care se îndreaptă tehnologia purtabilă, combinând designul cu funcțiile inteligente. Potrivit unei analize publicate de Forbes, acestea devin tot mai mult accesorii de lifestyle și indică una dintre zonele în care inovația va continua să transforme industria modei.

Influența tehnologiei depășește spațiul creației și se extinde și asupra modului în care brand-urile comunică, vând și interacționează cu publicul. Creșterea platformelor de social media a deschis astfel noi oportunități de promovare pentru designeri. Într-un peisaj digital aflat în continuă schimbare, un singur conținut viral poate transforma o creație într-un reper al sezonului și poate modela rapid direcția tendințelor.

În ceea ce privește AI-ul, părerile sunt împărțite. Pe de o parte, acesta poate contribui la eficientizarea fiecărei etape, de la dezvoltare de produs și producție, până la marketing și comerț online. Pe de altă parte, utilizarea sa ridică semne de întrebare privind originalitatea și rolul creativității umane. Într-o industrie în care valoarea creațiilor haute couture este strâns legată de măiestria artizanală și de intervenția umană, AI-ul este privit mai degrabă ca un instrument de sprijin decât ca un înlocuitor al designerului. Folosit în mod responsabil și transparent, AI-ul poate deveni un aliat al industriei modei, însă autenticitatea unui brand este definită de viziunea umană.
Chiar dacă tehnologia continuă să transforme industria, sursa creativității rămâne experiența umană, stilul personal și capacitatea designerilor de a interpreta lumea din jurul lor.

Citește și:
John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

Foto: realizată de Diana Rus, în expoziția Schiaparelli, Londra

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
ELLE Fashion Voice: Moda post-ecran: algoritmi sau emoție?
Fashion
ELLE Fashion Voice: Moda post-ecran: algoritmi sau emoție?
ELLE Fashion Voice: Mai avem nevoie de trend-uri?
Fashion
ELLE Fashion Voice: Mai avem nevoie de trend-uri?
ELLE Fashion Voice: Eticheta viitorului: Human Made
Fashion
ELLE Fashion Voice: Eticheta viitorului: Human Made
ELLE Fashion Voice: Viitorul poartă altceva. Ce rămâne uman?
Fashion
ELLE Fashion Voice: Viitorul poartă altceva. Ce rămâne uman?
ELLE Fashion Voice: Moda în 2035: artificială, dar indispensabil umană
Fashion
ELLE Fashion Voice: Moda în 2035: artificială, dar indispensabil umană
ELLE Fashion Voice: Viitorul - cea mai veche obsesie a modei
Fashion
ELLE Fashion Voice: Viitorul - cea mai veche obsesie a modei
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
ELLE Fashion Voice: Trend-urile mor. Stilul rămâne.
ELLE Fashion Voice: Trend-urile mor. Stilul rămâne.
Fashion

Moda se reinventează, dar nu în direcția pe care ai putea să o prezici. Într-o lume în care algoritmii anticipează gustul înainte să îl conștientizezi tu, reacția colectivă a devenit una singură: întoarcerea la autenticitate.

+ Mai multe
Ce păstrezi din garderoba SS26 pentru toamnă
Ce păstrezi din garderoba SS26 pentru toamnă
Fashion

Nu toate tendințele dispar odată cu schimbarea sezonului. Acestea sunt direcțiile lansate în primăvara-vara 2026 care continuă să definească și colecțiile de toamnă-iarnă 2026/2027.

+ Mai multe
Editorial fashion: Pirate state of mind
Editorial fashion: Pirate state of mind
Fashion

Dungile grafice, transparențele și volumele dramatice conturează o estetică de corsar reinterpretată într-o manieră fresh, actuală și nonconformistă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC