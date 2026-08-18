ELLE Fashion Voice: Eticheta viitorului: Human Made

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Material de Maria Apostolie

Dacă ultimii ani au fost despre digitalizarea modei, următorul deceniu va fi despre redefinirea valorii. Inteligența artificială generează deja moodboard-uri, analizează tendințe și optimizează procese de design și producție. Brand-uri precum Mango au experimentat cu modele generate de AI în campanii, iar designeri precum Iris van Herpen sau Coperni explorează de ani buni granița dintre modă și tehnologie. În retail, algoritmii personalizează experiența de cumpărare, iar social media a devenit locul în care se nasc și se validează tendințele.

În același timp, tehnologia începe să devină parte din ceea ce purtăm. Ray-Ban Meta Smart Glasses sunt doar începutul unei noi generații de accesorii inteligente, capabile să fotografieze, să traducă sau să ofere informații în timp real despre lumea din jur. Moda încetează să fie doar expresie personală, ea devine o interfață digitală.

Evoluția este firească. Trăim într-o eră în care tehnologia mediază fiecare experiență. Această evoluție, inevitabil, vine la pachet cu întrebări incomode. Când o cameră video este ascunsă într-o pereche de ochelari, iar inteligența artificială vede și interpretează lumea alături de noi, unde se termină confortul și unde începe supravegherea? Dispozitivele wearable aduc beneficii evidente, dar și riscul normalizării unei culturi în care colectarea permanentă de date devine aproape invizibilă. Mă întreb dacă, odată ce astfel de dispozitive vor deveni obișnuite, vom mai observa cât de mult ne schimbă comportamentul și stilul de viață.

Cu toate acestea, nu cred că tehnologia este viitorul care va defini moda.

Istoria ne arată că fiecare revoluție tehnologică produce și o contra-mișcare: vinilurile au revenit într-o lume dominată de streaming, filmul analog coexistă cu fotografia digitală, obiectele realizate manual au devenit mai valoroase tocmai pentru că sunt rare. Nu sunt mai eficiente, dar spun o poveste autentică despre timp, intenție și imperfecțiune. Paradoxal, tocmai într-o perioadă în care discutăm obsesiv despre AI, continuăm să căutăm obiectele în care se vede intervenția omului.

Peste zece ani, AI nu va mai fi un avantaj competitiv, va fi infrastructură. Va fi prezent în aproape fiecare etapă a procesului creativ și comercial, iar faptul că un produs este realizat cu ajutorul inteligenței artificiale nu va mai reprezenta un argument de marketing. Ceea ce cred că va deveni cu adevărat exclusiv va fi creația umană. Așa cum astăzi căutăm etichete precum „handcrafted” sau „locally made”, nu m-ar surprinde ca viitorul luxului să vină cu o nouă certificare: Human Made. Nu ca o respingere a tehnologiei, ci ca o garanție că, într-un proces dominat de algoritmi, omul a rămas în centrul creației.

Atunci poate nu vom mai întreba dacă un produs a fost realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, ci unde a intervenit omul. Răspunsul la această întrebare ar putea deveni cea mai valoroasă etichetă din industria modei și nu numai.

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Foto: EssilorLuxottica

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