Asociația ACCEPT: Protecția și recunoașterea legală a tuturor familiilor din România, mai necesară decât oricând

Decizia Curții Constituționale a României cu privire la noua lege a integrității readuce în atenție o problemă pe care statul român continuă să o trateze selectiv: recunoașterea și protecția familiilor de facto.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Asociația ACCEPT: Protecția și recunoașterea legală a tuturor familiilor din România, mai necesară decât oricând

Amendamentul care extindea obligația de a-și declara averile și asupra partenerilor de viață ai persoanelor care ocupă funcții publice a fost declarat neconstituțional din motive de tehnică legislativă, dar nevoia de recunoaștere juridică a familiilor de facto rămâne urgentă și reală. Asociația ACCEPT cere Parlamentului să creeze un cadru legislativ coerent privind protecția vieții de familie, care să recunoască drepturile tuturor familiilor.

Aproape un milion de români formează la ora actuală familii care nu figurează în registrele de stare civilă. Vorbim despre cupluri care și-au construit o viață împreună, locuiesc la același domiciliu și, în cazul unora dintre ele, au chiar și copii împreună. În lipsa unui certificat de căsătorie, statul român nu le recunoaște statutul de familie și nu le acordă niciun fel de protecție în caz de boală, deces, drepturi patrimoniale, drepturi în caz de despărțire, drepturi succesorale, recunoașterea raporturilor de familie în fața instituțiilor, protecția partenerului vulnerabil din punct de vedere financiar sau protecția locuinței comune. Vorbim, de asemenea, de familii formate din persoane același sex care nu au dreptul să se căsătorească în România.

„Dincolo de jocuri politice, există sute de mii de familii de români pe care statul nu le protejează în niciun fel. Reamintim Parlamentului că o familie nu poate exista din punct de vedere juridic doar atunci când partidele politice au nevoie să o folosească pentru a se ataca reciproc. Nu putem permite instrumentalizarea familiilor noastre în interes politic. E momentul ca Parlamentul să își asume responsabilitatea de a acorda protecție și recunoaștere egală tuturor familiilor., declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT. „Solicităm Parlamentului să dezbată în noua sesiune parlamentară legislația de reglementare a parteneriatului civil, alături de modalitățile de implementare ale tuturor hotărârilor europene care vizează recunoașterea și protecția vieții de familie în Uniunea Europeană”, adaugă acesta.

Pentru familiile formate din persoane de același sex, nevoia recunoașterii juridice a familiilor de facto este și mai urgentă. Oricât de mult și-ar dori, în România, ele nu se pot căsători, nu au acces la parteneriat civil și nici la o formă de protecție a coabitării sau a familiei de facto, deși Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat încă din 2023 în cazul Buhuceanu, Ciobotaru și alte 20 de familii, stabilind că statul trebuie să le ofere protecție și recunoaștere. 

În plus, există mii de familii care s-au căsătorit în alte state membre UE, dar care nu mai sunt recunoscute la ele în țară odată ce au trecut granița pentru a se întoarce. Și în cazul acestora vorbim despre un eșec al statului român de a implementa jurisprudența europeană printr-o legislație nediscriminatorie. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât încă din octombrie 2025 că toate statele membre UE au obligația de a transcrie documentele de căsătorie emise în alte state europene.

Prin încercarea de a crea noi obligații, fără ca drepturile să fie în vreun fel asigurate, parlamentarii eșuează nu doar în privința implementării jurisprudenței UE, ci și în respectarea Constituției României. Articolul 26 din Constituție protejează viața de familie, iar Curtea Constituțională a României a confirmat că această protecție nu depinde de existența unei căsătorii.

În Decizia nr. 562/2017, judecătorii CCR au afirmat că există viață de familie și în cadrul unei relații de fapt echivalente căsătoriei și că protecția acesteia este relevantă „indiferent de existența unei înregistrări formale.” De asemenea, în Decizia nr. 534/2018 din cauza Coman-Hamilton, CCR a recunoscut că relația stabilă a unui cuplu de același sex intră și ea în sfera vieții private și de familie.

Protecția vieții de familie în alte state

În alte state europene, lipsa unui certificat de căsătorie nu înseamnă automat lipsa protecției juridice. Cuplurile neînregistrate pot beneficia, în funcție de legislația națională, de drepturi asociate vieții de familie – de la moștenire și drepturi asupra locuinței comune, până la decizii medicale și protecție socială.

În Croația, de exemplu, o relație de familie poate produce efecte juridice după trei ani de conviețuire, chiar și fără semnarea unui document de căsătorie sau parteneriat civil, iar în Belgia, coabitarea legală oferă cuplurilor care nu se căsătoresc protecție juridică asupra locuinței și bunurilor comune.

Există modele de sisteme de protecție a familiilor de facto și în Franța, Spania, Olanda sau Portugalia. Multe țări au înțeles deja că familiile există în realitate înainte de a exista în registrele statului. Legea trebuie să le protejeze, nu să le recunoască doar atunci când intenționează să le impună noi obligații.

Alături de Slovacia, Polonia și Bulgaria, România a rămas printre ultimele patru țări din Uniunea Europeană care nu oferă familiilor formate din persoane de același sex dreptul de a se căsători sau de a-și oficializa relația printr-un parteneriat civil. Căsătoria egală este posibilă astăzi în 16 țări membre UE, iar parteneriatul civil este un instrument juridic adoptat în 20 de state. 

DESPRE ACCEPT

Înființată în 1996, Asociația ACCEPT este prima și cea mai longevivă organizație LGBTQIA+ din România. De-a lungul a 30 de ani, ACCEPT a luptat pentru decriminalizarea homosexualității, a documentat discriminarea și violența, a construit servicii de sprijin pentru comunitate și a adus an de an Bucharest Pride în stradă ca act de rezistență și celebrare.

Foto: Larisa Baltă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Filme care au schimbat în mod major traiectoria profesională a unui actor
Lifestyle
Filme care au schimbat în mod major traiectoria profesională a unui actor
Partenerul trece printr-o situație de criză? Ce să nu (mai) faci, chiar dacă vrei să-l ajuți
Lifestyle
Partenerul trece printr-o situație de criză? Ce să nu (mai) faci, chiar dacă vrei să-l ajuți
Cum evaluezi dacă aveți întâlniri reușite și te poți gândi la o eventuală relație
Lifestyle
Cum evaluezi dacă aveți întâlniri reușite și te poți gândi la o eventuală relație
Diferențe între bărbații extrovertiți și cei introvertiți atunci când au o relație de cuplu
Lifestyle
Diferențe între bărbații extrovertiți și cei introvertiți atunci când au o relație de cuplu
10 actrițe care au cerut să fie scoase din seriale îndrăgite de public
Lifestyle
10 actrițe care au cerut să fie scoase din seriale îndrăgite de public
Când îți place cineva insiști și pui presiune? De ce să-i lași celuilalt mai mult spațiu de a acționa
Lifestyle
Când îți place cineva insiști și pui presiune? De ce să-i lași celuilalt mai mult spațiu de a acționa
Publicitate
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
„Ce bărbat a devenit!”. Cum arată acum Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf. Oamenii au rămas surprinși
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
10 filme bune care nu merită impresia greșită pe care au primit-o
10 filme bune care nu merită impresia greșită pe care au primit-o
Lifestyle

Aceste filme au fost afectate de impresiile proaste.

+ Mai multe
Te consideri superioară partenerului tău? Ce probleme va genera asta în relație
Te consideri superioară partenerului tău? Ce probleme va genera asta în relație
Lifestyle

O relație sănătoasă nu presupune ca partenerii să fie identici sau să exceleze în aceleași domenii. Iar percepția de superioară va pune multe piedici.

+ Mai multe
10 thrillere fascinante, care îți vor pune mintea la încercare
10 thrillere fascinante, care îți vor pune mintea la încercare
Lifestyle

În aceste thrillere vei întâlni intrigi captivante, povești care te vor pune pe gânduri și răsturnări de situație ambigue.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC