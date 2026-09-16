RADAR 2026: FULL SPECTRUM – instalații internaționale de lumină, laser, AI și artă interactivă, în premieră în România

Cea de-a VII-a ediție a festivalului RADAR are loc între 24 și 27 septembrie, la ARCUB - Hanul Gabroveni din București și reunește instalații internaționale de lumină, laser, AI, sunet și artă interactivă, performance-uri live și o nouă ediție RADAR KIDS.

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  de  ELLE
RADAR 2026: FULL SPECTRUM - instalații internaționale de lumină, laser, AI și artă interactivă, în premieră în România

Ediția din acest an aduce la București artiști și studiouri din Japonia, Franța, Germania, Austria, Argentina, Republica Moldova și România, cu instalații prezentate în premieră în România. Printre artiștii invitați se numără nume cu prezență pe scena internațională, ale căror lucrări au fost prezentate în contexte culturale din New York, Montréal, Viena, Praga sau Riyadh.

De la structuri create exclusiv din laser și sculpturi de lumină și sunet până la instalații în care mișcarea, sunetul și chiar imaginea vizitatorului devin parte din artă, selecția RADAR 2026 explorează moduri diferite în care tehnologia devine mediu artistic.

Artiști internaționali și instalații prezentate în premieră în România

Printre artiștii invitați se numără Shohei Fujimoto (Japonia), cunoscut pentru instalațiile sale în care folosește lumina, laserul, codul și operații matematice pentru a explora limitele percepției. Lucrările sale au fost prezentate în contexte internaționale precum ARTECHOUSE New York, MUTEK Montréal, Signal Festival Praga și Noor Riyadh. La RADAR, artistul prezintă INTANGIBLE #FORM, o instalație în care fasciculele laser construiesc forme geometrice care par să capete volum în spațiu.

Artistul francez Guillaume Marmin, cunoscut pentru lucrările sale la intersecția dintre lumină, sunet și spațiu, vine la București cu Cloud Memory, o sculptură de lumină și sunet despre relația dintre memoria biologică și cea digitală, și II LINES, unde lumina și un soundscape pe opt canale modifică percepția asupra arhitecturii.

Sven Sauer (Germania), cu un parcurs de aproximativ 15 ani în industria internațională de efecte vizuale, inclusiv pentru producții precum Game of Thrones, Oblivion și Melancholia, prezintă DEVIATION, o instalație realizată din aproximativ 1.200 de fragmente de sticlă și lumină, care pornește de la cercetări despre solidaritate și cooperare în perioade de criză.

Selecția continuă cu Hydroscope, de Alexis Choplain (Franța), unde apa, electricitatea și sunetul creează o coregrafie continuă de valuri și reflexii; Siblings, de MOTS, care folosește inteligența artificială pentru a genera „dubluri' digitale ale vizitatorilor; SONOLUME, de Loomaland, unde fiecare notă muzicală devine culoare și lumină; și ECO, de Camilo Parisi (Argentina), unde mișcarea publicului modifică în timp real lumina și sunetul.

Line-up-ul este completat de lucrări semnate de OVVO, Steven Mark Kübler, Florencia Rocha, Alex Viju, RIZI Studios și Adistu.

FULL SPECTRUM: dincolo de alb și negru

Tema ediției, FULL SPECTRUM, pornește de la ideea unei lumi care tinde să împartă realitatea în extreme și propune o întoarcere către tot ceea ce există între acestea: nuanțe, tranziții, suprapuneri și perspective diferite asupra aceleiași realități.

Lucrările explorează relații precum fizic și digital, real și virtual, lumină și întuneric, sunet și imagine, corp și spațiu, individual și colectiv, memorie biologică și memorie digitală, transformând aceste contraste în experiențe vizuale, sonore și interactive.

„Într-o perioadă în care tehnologia ne conectează mai mult ca oricând, dar riscă uneori să simplifice felul în care privim lumea, RADAR – FULL SPECTRUM ne invită să redescoperim complexitatea, dialogul și nuanțele care definesc experiența umană. Primăria Capitalei, prin ARCUB, susține proiectele care creează punți între artă și noile tehnologii, transformând actul cultural într-o experiență participativă și relevantă pentru publicul de astăzi. Ne bucurăm să găzduim la ARCUB artiști și lucrări de referință din scena internațională a new media art și să oferim publicului bucureștean ocazia de a explora perspective noi asupra relației dintre om, creativitate și mediul digital, într-un context care încurajează curiozitatea, schimbul de idei și dialogul dintre generații”, declară Mihaela Păun, director ARCUB – Arte și Evenimente Urbane București.

RADAR KIDS: artă, tehnologie și joacă

Între 25 și 27 septembrie, RADAR KIDS revine cu peste 14 instalații interactive, jocuri și ateliere de robotică, într-un spațiu în care copiii descoperă tehnologia prin joacă. Cei mici pot da viață propriilor desene, pedala pentru a crea lumină, explora natura prin joc sau interacționa cu personaje 3D.
Programul include și ateliere de robotică realizate împreună cu Coding Hub, adaptate grupelor de vârstă 4–5, 6–7 și 8–10 ani, în care copiii construiesc și programează roboți.

RADAR susține noua generație de artiști

RADAR continuă și în 2026 colaborarea cu UNATC. Publicul va putea descoperi o instalație realizată de un student al universității, căruia festivalul îi va oferi și o bursă pentru prezentarea lucrării într-un context internațional, alături de patru animații semnate de alți studenți UNATC.

Lansat în 2019, RADAR a adus până acum în fața a peste 55.000 de participanți mai mult de 230 de lucrări digitale, semnate de peste 170 de artiști locali și internaționali.

„RADAR a crescut mult în ultimii ani, dar pentru noi miza a rămas aceeași: să aducem publicului din România lucrări și artiști care circulă pe scena internațională de new media art și, în același timp, să contribuim la ce se construiește aici, în România. Ne bucură că putem crea contexte în care publicul descoperă lucrări noi, iar artiștii aflați la început de drum primesc vizibilitate și oportunități reale de a merge mai departe. Ediția a șaptea vine și cu o provocare specială pentru noi: să construim toate aceste experiențe într-un spațiu cu atât de multă istorie cum este Hanul Gabroveni”, declară organizatorii RADAR.

Artă și tehnologie într-o clădire istorică

Pentru ediția din acest an, traseul expozițional este construit în relație directă cu arhitectura Hanului Gabroveni, iar instalațiile transformă succesiv spațiile clădirii prin lumină, sunet și interacțiune.

„Dacă edițiile anterioare au consolidat RADAR pe harta europeană a festivalurilor de new media art, ediția de anul acesta, sub tema Full Spectrum, reprezintă o provocare arhitecturală și curatorială mult mai intimă: aducerea tehnologiei în dialog direct cu patrimoniul identitar al orașului. La ARCUB Hanul Gabroveni transformăm complet atmosfera clădirii istorice prin lucrări semnate de artiștii internaționali ai momentului alături de români remarcabili. Am gândit întregul parcurs expozițional ca pe o călătorie senzorială continuă, în care lumina și interacțiunea devin ghidul invizibil al vizitatorului”, spune Alina Rizescu (co-founder RIZI), arhitect de design expozițional al RADAR 2026.

Festivalul are loc între 24 și 27 septembrie 2026, la ARCUB – Hanul Gabroveni, Str. Lipscani 84–90, București.

Program RADAR:

24 septembrie: 19:00–23:00 – Exhibition Preview & Opening Party
25 și 26 septembrie: 11:00–23:00
27 septembrie: 11:00–22:00

RADAR KIDS:

25, 26 și 27 septembrie: 10:00–20:00

Biletele sunt disponibile pe tickets.radarnewmedia.art, iar informațiile despre festival și programul complet pot fi găsite pe radarnewmedia.art. La fața locului, biletele pot fi achiziționate și cu Cardul Cultural UP România.

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