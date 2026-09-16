Prințul Archie și Prințesa Lilibet, retrași de la școală după doar două zile. Motivul deciziei luate de Prințul Harry și Meghan Markle

Prințul Archie și Prințesa Lilibet au fost retrași de la noua lor școală după doar două zile. Prințul Harry și Meghan Markle au luat această decizie la recomandarea echipei de securitate.

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  de  ELLE.ro
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, retrași de la școală după doar două zile. Motivul deciziei luate de Prințul Harry și Meghan Markle

Prințul Archie și Prințesa Lilibet vor schimba școala după doar două zile, în urma unor probleme de securitate legate de deplasarea lor către și de la instituția de învățământ aleasă inițial. Copiii Ducelui și Ducesei de Sussex au petrecut două zile la noua școală și și-au cunoscut colegii săptămâna trecută, însă părinții lor au luat, cu reticență, decizia de a-i retrage, la recomandarea echipei de securitate.

Surse apropiate cuplului au precizat că nu a existat nicio problemă legată de școala în sine, ci de dificultățile practice privind transportul copiilor către și de la aceasta.

Traficul intens din zonă și distanța dintre școală și locuința familiei s-ar fi numărat printre factorii care au contribuit la această hotărâre, punând presiune asupra echipei restrânse de securitate privată. În timpul unui incident, vehiculele lor au întâmpinat dificultăți în a rămâne în convoi, ceea ce a generat îngrijorări suplimentare. Gărzile de corp ale familiei Sussex au efectuat verificări la prima școală în timpul vacanței de vară, când Harry și Meghan au luat decizia de a reveni, însă nu au putut evalua în mod corespunzător traseul până în prima zi de școală.

„Este cu adevărat păcat, pentru că le-a plăcut enorm școala, copiii și părinții acestora. Era perfectă pentru ei din toate punctele de vedere, iar copiii s-au simțit foarte bine în timpul petrecut acolo. Și-au dorit foarte mult să găsească o soluție, însă au fost nevoiți să ia o decizie dificilă, deoarece echipa nu putea asigura, din punct de vedere operațional, securitatea deplasărilor la și de la școală”, a declarat pentru HELLO! un prieten al cuplului.

Archie, în vârstă de șapte ani, și Lili, de cinci ani, vor merge acum la o altă școală din zonă, după ce luni au participat la o sesiune de acomodare. Prințul Harry a fost văzut în timp ce o ajuta pe Lili să se acomodeze în clasa pregătitoare, iar cuplul a fost deja adăugat în grupurile de WhatsApp ale părinților.

„Decizia ca cei mici să schimbe școala a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei, privind aspectele practice ale actualelor aranjamente. Părinții le rămân extrem de recunoscători tuturor profesorilor și membrilor personalului pentru afecțiunea, grija și eforturile pe care le-au oferit familiei lor. Această decizie nu ar trebui interpretată în niciun caz ca o reflecție asupra școlii sau asupra grijii excepționale de care copiii au beneficiat acolo.”, a declarat un purtător de cuvânt al cuplului.

Cei din anturajul Prințului Harry vor considera probabil această schimbare bruscă drept o nouă dovadă a nevoii sale de măsuri de securitate mai bune în perioada în care locuiește în Marea Britanie.

Vestea schimbării școlii vine în contextul în care Meghan a obținut prima reevaluare a securității sale susținută de autorități de când a renunțat la îndatoririle regale, în 2020. Ea și Harry au fost rugați de Royal and VIP Executive Committee (Ravec) să furnizeze informații despre rutina lor zilnică, inclusiv despre deplasările la și de la școală, pentru a putea fi evaluate eventualele schimbări privind nivelul amenințărilor la adresa lor.

Harry încearcă să obțină din nou protecție din partea poliției, la nivelul acordat persoanelor VIP, încă din septembrie 2021 și a contestat decizia în instanță până în mai 2025, când a pierdut procesul la Curtea de Apel.

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foto: Getty Images

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