Calvin Klein SS27: Mai puțin, mai bine

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Cât de simplă poate fi o haină fără să devină banală? La Calvin Klein, răspunsul pare să fie: foarte simplă, dacă proporția, materialul și croiala sunt corecte. Pentru SS27, Veronica Leoni renunță la layering-ul mai complicat al sezonului trecut și la ornamentele colecției anterioare de primăvară și se concentrează pe câteva piese esențiale: slip dress-ul, fusta dreaptă, pantalonii, tricoul, sacoul și trenciul.

Este o alegere deliberată. Leoni revine la una dintre ideile fundamentale ale lui Calvin Klein: dacă design-ul și silueta funcționează, nu mai este nevoie de prea multe în jurul lor. Blazer-ul este realizat din bumbac în loc de lână, jeanșii au talie înaltă, croială dreaptă și un denim foarte deschis, iar trenciul în carouri gri introduce discret un imprimeu în această garderobă construită în jurul simplității.

Una dintre referințele colecției este garderoba Georgiei O’Keeffe. Artista își construise în timp un fel de uniformă din haine simple, bine făcute, pe care le purta cu consecvență, iar Leoni preia tocmai această idee a repetiției. Tricourile din jerseu de mătase apar atât în ținutele de zi, cât și în cele de seară, iar topurile bandeau sunt purtate fie peste cămăși încheiate până sus, fie cu fuste în aceeași nuanță. Sunt puține elemente, dar multe feluri de a le combina.

Minimalismul nu exclude însă senzualitatea. O rochie neagră lungă deschide show-ul, fustele creion urmăresc linia corpului, iar rochiile tăiate pe bie și topurile scurte aduc o doză bine măsurată de sex-appeal. Printre cele mai frumoase apariții se numără un slip dress alb din mătase, care alternează partea mată și cea lucioasă a materialului.

Paleta pornește de la alb, negru, gri, kaki și denim foarte deschis, dar nu rămâne complet neutră. Roșul, galbenul și albastrul intens aduc accente puternice de culoare. Totul rămâne însă curat și echilibrat, fără să devină auster.

Aceeași idee a continuat și în decor. În spațiul industrial al Terminal Warehouse, lucrările minimaliste ale lui Walter De Maria au însoțit colecția, iar pe soundtrack vocea lui Solange formula întrebarea din centrul show-ului: ce este, de fapt, absolut necesar?

Răspunsul lui Leoni pare simplu: mai puține haine, dar unele pe care chiar vrei să le porți. După un an și jumătate la conducerea creativă a Calvin Klein Collection, designer-ul își definește tot mai clar direcția. Pentru SS27, a revenit asupra pieselor și a eliminat treptat ceea ce era în plus, lăsând în prim-plan croiala, proporția și materialul.

Iar într-un sezon în care moda încearcă adesea să ne convingă că avem nevoie de încă ceva, Calvin Klein propune contrariul. Poate că ai nevoie doar de lucrurile potrivite.

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Foto: Profimedia, Getty

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