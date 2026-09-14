Românca Teodora Sava a întors toate scaunele la „The Voice UK”. Artista a impresionat întregul juriu

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Teodora Sava a reușit o performanță importantă pe scena „The Voice UK”. Artista originară din Piatra-Neamț este prima româncă ajunsă în competiția muzicală din Marea Britanie, iar audiția sa pe nevăzute i-a convins pe toți jurații să întoarcă scaunele.

Teodora Sava a uimit la The Voice UK

Momentul Teodorei Sava a fost difuzat sâmbătă, 12 septembrie, în cadrul celui de-al 14-lea sezon al show-ului. În actuala formulă a juriului se află Kelly Rowland, Sir Tom Jones și will.i.am, alături de Tom Fletcher și Danny Jones, membrii trupei McFly, care împart un scaun dublu.

După ce a primit aprecierea întregului juriu, artista în vârstă de 24 de ani a avut de ales echipa în care își va continua parcursul și a decis să meargă mai departe alături de will.i.am, în Team Will. Înainte ca momentul său să fie difuzat la televiziunea britanică, Teodora Sava le-a transmis un mesaj celor care o urmăresc din România și din diaspora, mărturisind cât de importantă a fost pentru ea participarea la concurs.

„Am muncit enorm și mi-am pus sufletul pe tavă pentru momentul pe care sper să-l urmăriți sâmbătă”, a spus Teodora într-un mesaj publicat înaintea emisiunii.

Teodora Sava a participat și la concursuri muzicale din România

Apariția la The Voice UK vine după mai mulți ani în care Teodora Sava și-a construit experiența atât în România, cât și în străinătate. Publicul român a cunoscut-o încă din adolescență. În 2013, artista a ajuns până în finala emisiunii „Next Star”, iar patru ani mai târziu a concurat în sezonul șapte al „X Factor România”, unde s-a calificat în etapele live. În 2024, Teodora Sava a obținut Premiul II la concursul „Români Talentați în Diaspora”, organizat de EventUp.

Pregătirea sa muzicală a început la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț și a continuat la Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București. Ulterior, tânăra s-a stabilit în Marea Britanie, unde a absolvit BIMM University London. În prezent, locuiește la Londra și își dezvoltă proiectul muzical sub numele TÉODORA, activând ca interpretă, compozitoare și producătoare.

Într-un interviu acordat UD Music în august 2026, artista își caracteriza muzica drept o combinație între dark pop și R&B, completată de influențe balcanice. Teodora Sava vorbea atunci și despre intenția de a aduce tot mai multe elemente inspirate de originile sale românești în proiectele muzicale pe care le pregătește.

„Simt că este greu să-mi descriu stilul muzical. Spun mereu că este un amestec de dark pop și R&B, uneori cu influențe balcanice. (…) Când m-am mutat la Londra, acum aproximativ patru ani, m-am trezit dintr-odată înconjurată de atât de multe culturi diferite și mi-am zis: ‘Doamne, și eu am o cultură de care nu mi-a păsat niciodată cât timp am fost acasă’. Nu m-a interesat niciodată în mod deosebit cultura românească sau balcanică, în general, dar, după ce m-am mutat aici, nu știu cum s-a întâmplat, pur și simplu am devenit foarte pasionată de ea. Am început să o studiez și să o descopăr cu adevărat, iar acum sunt foarte mândră că fac parte din această cultură. O iubesc. Îmi amintesc cum bunicul meu îmi spunea tot felul de povești incredibile, iar acum le prețuiesc la un cu totul alt nivel. Mi-am promis că voi aduce câte puțin din spiritul balcanic în toate show-urile mele live.”, a spus ea.

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Foto: Instagram

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