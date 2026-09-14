Céline Dion, în lacrimi la revenirea pe scenă după mai bine de șase ani

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Revenirea lui Céline Dion pe scenă a fost una extrem de emoționantă. Sâmbătă, 12 septembrie, artista în vârstă de 58 de ani a susținut primul său concert complet după o pauză de peste șase ani, după ce activitatea sa live a fost întreruptă mai întâi de pandemia de COVID-19, iar ulterior de diagnosticul de sindrom al persoanei rigide (stiff-person syndrome).

Céline Dion a deschis prima seară a rezidenței sale de 26 de concerte de la Plenitude Arena (fosta Paris La Défense Arena), din Nanterre, Franța, cu piesa „On Ne Change Pas”, lansată în 1998. La doar câteva secunde după ce a început să cânte, artista s-a oprit, vizibil copleșită de emoții.

Interpreta hitului „My Heart Will Go On” și-a luat câteva momente pentru a-și reveni și a părut că își șterge lacrimile. La un moment dat, și-a dus mâna la piept, apoi și-a împreunat mâinile într-un gest prin care părea să le transmită recunoștința fanilor. După momentul emoționant, Céline Dion a continuat și a dus piesa până la capăt, după care a interpretat o altă melodie din anii ’90, „Destin”.

Ulterior, artista s-a adresat publicului mai întâi în franceză, apoi în engleză.

„Sunteți atât de mulți aici în această seară și ați venit din toate colțurile lumii. Vă mulțumesc enorm că ați venit. Dacă este prima voastră vizită la Paris, sper să vă îndrăgostiți de acest oraș, așa cum m-am îndrăgostit și eu. În sfârșit, este extraordinar că suntem cu toții împreună. Am făcut o promisiune. Am promis că mă voi întoarce, că voi reveni pe scenă. Așa că iată-mă aici, cântând pentru voi și cântând pentru mine, cântând viața!”, le-a spus Dion fanilor.

Céline Dion le-a mulțumit apoi celor care i-au fost alături în ultimii ani: „Vă mulțumesc enorm pentru sprijin, pentru răbdare și, dacă îmi permiteți să spun asta: sunt tot ceea ce sunt pentru că voi m-ați iubit.”

Prin ultimele cuvinte, artista a făcut trimitere la hitul său din 1996, „Because You Loved Me”, pe care a început apoi să îl interpreteze. Ultimul concert complet susținut de Céline Dion înaintea acestei reveniri a avut loc în martie 2020, la Prudential Center din New Jersey. După acel show, restul turneului a fost suspendat odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19. Concertele reprogramate au fost ulterior anulate din cauza problemelor de sănătate asociate diagnosticului artistei.

În 2022, Céline Dion a dezvăluit că a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide, o afecțiune autoimună și neurologică rară și progresivă, care poate provoca rigiditate musculară, probleme de mobilitate, spasme dureroase și dificultăți de respirație. Artista a mai urcat pe scenă după primirea diagnosticului. În 2024, a avut o revenire spectaculoasă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, când a cântat la baza Turnului Eiffel. Mai târziu, în același an, a participat și la show-ul „1001 Seasons of Elie Saab” din Arabia Saudită. Concertul de sâmbătă a reprezentat însă prima sa revenire pentru un show complet.

Într-un interviu acordat revistei Harper’s BAZAAR, publicat în luna august, Céline Dion a vorbit despre pregătirile intense pentru concertele de la Paris. Artista a dezvăluit că urmează un nou tratament medicamentos și face terapie fizică, terapie vocală și imunoterapie. De asemenea, face Pilates de trei ori pe săptămână și ia lecții de balet. În același interviu, Dion a explicat că noile concerte reprezintă și modul său de a le mulțumi fanilor care au continuat să o susțină în perioada în care nu a putut urca pe scenă.

„A trecut atât de mult timp. Aș vrea să le ofer ceva prin care să le arăt cât de mult mi-au lipsit”, a spus Céline Dion.

Foto: Dior/Nicolas Gerardin

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