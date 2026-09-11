Beyoncé, criticată dur după ce a scos la vânzare o cutie din lemn în valoare de aproape 1.000 de dolari. Cum au reacționat fanii: „Este absurd”

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Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardară anul trecut, vinde o cutie din lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de 948,01 dolari.

Produsul, numit Bey Keeper Collector’s Box, a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Beyoncé a împlinit 45 de ani vineri, 4 septembrie, iar lansarea marchează și aniversarea a două decenii de la apariția celui de-al doilea album al său, „B’Day”, potrivit Page Six.

Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru „a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé”, iar designul este „inspirat de frumusețea stupilor tradiționali”. Cutia are „detalii personalizate gravate”, precum și o „curea din piele artificială și accesorii metalice aurii”.

În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei. Iar cei 948,01 dolari nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Page Six estimează costurile de livrare la 60,50 dolari, iar taxele la aproximativ 103,38 dolari. Astfel, prețul total ar putea ajunge la 1.111,89 dolari.

Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea.

„Aproape o mie de dolari și nici măcar nu primesc piele adevărată?”, a scris un utilizator pe X, potrivit Page Six.

Alți utilizatori au comparat cutia cu „un sicriu pentru un hamster”, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să „își golească spațiile de depozitare”.

„Ar fi avut sens dacă vinilurile ar fi fost incluse, dar aproape 1.000 de dolari doar pentru cutie…? Fată, nu”, a comentat o altă persoană pe Instagram, conform Page Six.

De-a lungul carierei sale alături de Destiny’s Child, Beyoncé a lansat 13 materiale discografice, printre care cinci albume de studio, cinci compilații, două albume de remixuri și un EP. După ce și-a început cariera solo, artista a mai lansat 26 de materiale discografice: opt albume de studio, cinci albume live, cinci compilații, un album cu coloană sonoră, două albume karaoke și cinci EP-uri, potrivit Page Six.

Reacțiile critice au continuat, iar unii utilizatori au descris prețul drept „un jaf de-a dreptul nebunesc”.

„Este absurd, pentru că știți cât de IEFTIN este lemnul de pin? Ai putea face cu ușurință așa ceva cu poate 30 de dolari”, a scris un fan pe X, citat de Page Six.

Nu toate reacțiile au fost însă negative. Unii dintre fanii soției lui Jay-Z au început să speculeze că Bey Keeper Collectors Box ar putea ascunde diferite „Easter eggs”. Pe rețelele sociale au apărut teorii potrivit cărora în interior s-ar afla, de fapt, „niște lucruri”, care ar urma să fie descoperite ca o „surpriză”.

Alți fani ai artistei au apărat produsul și nu s-au lăsat descurajați de preț.

„Nu știu ce faceți voi, dar eu o să fac CE VREAU!”, a scris un fan, care a publicat și o captură de ecran în care arăta că adăugase cutia în coșul de cumpărături, potrivit Page Six.

Un alt utilizator, care a precizat că „o iubește pe B”, a avut însă un mesaj categoric pentru cei care intenționează să cumpere produsul, îndemnându-i să nu „fie proști” și să nu „cumpere nenorocita aia de cutie”.

„Dacă voi, idioților, plătiți 948,01 dolari pentru o cutie goală… care are o albină pe ea, sunteți nebuni. M-ați înțeles?”, a spus acesta, potrivit Page Six.

Foto: Getty, Instagram

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