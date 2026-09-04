Katy Perry, declarații rare despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau: „Piesa care lipsea din puzzle”

După un an pe care îl descrie drept unul dintre cei mai dificili din viața sa, Katy Perry vorbește deschis despre lecțiile învățate și noul capitol pe care îl traversează.

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  de  ELLE
Katy Perry, declarații rare despre despărțirea de Orlando Bloom și relația cu Justin Trudeau: "Piesa care lipsea din puzzle"

Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal, cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre „iubirea vieții mele”.

Într-un interviu acordat publicației People, cu ocazia lansării filmului-concert Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an.

Turneul Lifetimes Tour a început în aprilie 2025, într-un moment complicat pentru Perry. Cel mai recent album al său, 143, fusese primit cu numeroase critici, iar câteva luni mai târziu, a confirmat despărțirea de Orlando Bloom, după o relație de aproape 10 ani. Cei doi au împreună o fiică, Daisy, în vârstă de 6 ani.

Artista spune că prezența fiicei sale în turneu a avut o semnificație aparte pentru ea.

„Își vede mama făcând ceea ce simte că este menită să facă, iar asta este bine pentru ea; își vede mama fiind puternică. Dar, în același timp, nu fiecare zi a fost ușoară”, a declarat Perry pentru People. „Să fim serioși, anul trecut a fost foarte greu.”

Perry se afla în Australia atunci când despărțirea de Orlando Bloom a devenit publică, în iulie 2025. Privind acum în urmă, cântăreața recunoaște că acela a fost unul dintre cele mai dificile momente ale perioadei petrecute în turneu.

„Probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături.”

În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să își redescopere direcția.

„Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea. Și am primit cel mai frumos dar din acest turneu: am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele.”

Cum a început relația dintre Katy Perry și Justin Trudeau

Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci, artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică  în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreței.

„Am avut șansa să-l cunosc pe Justin în timpul turneului, iar apoi lucrurile s-au schimbat”, a povestit Perry.

Artista, care a vorbit în trecut despre faptul că este adepta manifestării, a dezvăluit pentru People și un detaliu surprinzător. În august anul trecut și-a scris o listă cu lucrurile pe care și le dorea. În timpul interviului video, Perry a scos din husa telefonului o bucată de hârtie, a despăturit-o și a citit ultimul punct.

„La numărul 10 scrie doar „Iubire adevărată”. Și cred că acolo ne aflăm acum.”

Relația celor doi a devenit publică în octombrie, când au fost văzuți împreună la Paris, cu ocazia zilei de naștere a artistei. În iunie 2026, Perry și Trudeau au făcut și prima lor apariție împreună pe covorul roșu, la Tribeca Festival, unde a avut loc premiera filmului-concert Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live From Paris.

În aceeași lună, artista a lansat piesa „Watch It Burn”, un cântec despre despărțire care pare să fi fost inspirat de încheierea relației sale cu Orlando Bloom. Perry privește însă cei nouă ani petrecuți alături de actor ca pe o etapă din care a avut lucruri importante de învățat.

„Nu aș fi rămas într-o relație timp de nouă ani dacă nu ar fi existat lucruri cu adevărat importante pe care trebuia să le învăț. Fiecare relație este un profesor, nu-i așa? A trebuit să-i dau drumul pentru a putea merge mai departe. Întotdeauna mi-am dorit această iubire epică, legendară și vorbeam despre asta cu terapeutul meu: totul în viața mea este epic, dar asta era, într-un fel, piesa care lipsea din puzzle. Și apoi a apărut.”

Trudeau a fost o prezență constantă și la concertele susținute de Perry în această vară. Potrivit People, fostul premier canadian a asistat la 10 dintre cele 20 de show-uri recente ale artistei.

„Știe versurile, mă susține și este impresionat; pentru mine, este ceva incredibil de vindecător”, a spus Perry. Artista a adăugat că Trudeau „este o persoană care se ghidează foarte mult după inimă și cred că ne potrivim din acest punct de vedere. Sunt atât de recunoscătoare.”

Perry a vorbit și despre criticile pe care le-a primit în ultimii ani și despre felul în care a ales să continue în ciuda lor.

„Mulți oameni au spus că nu voi reuși și m-au criticat foarte mult, dar am făcut-o. Unii spun: „Penibil, penibil, penibil. Dar eu îmi trăiesc viața din plin, la naiba!”

Acum, după încheierea turneului, cântăreața se bucură de o perioadă mai liniștită și de timpul petrecut alături de Daisy. Experiențele ultimului an au devenit deja o sursă de inspirație pentru muzica sa, iar Perry nu exclude ca noua etapă din viața ei să se regăsească în viitoarele sale piese.

„Îmi trăiesc viața”, a spus artista pentru People, „ca să pot scrie despre viața mea.”

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Foto: Getty Images

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