Oficial: Irina Rimes părăsește juriul emisiunii „Vocea României.” Primele declarații: „Este foarte serios”

Irina Rimes pleacă din juriul show-ului Vocea României de la PRO TV începând cu sezonul următor, confirmând, astfel, zvonurile care au circulat în ultima perioadă despre acest subiect. Artista a vorbit despre această schimbare majoră din cariera ei.

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  de  ELLE.ro
Vocea României
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Irina Rimes a confirmat în mod oficial zvonurile care circulă de ceva vreme despre prezența ei din juriul emisiunii „Vocea României” din sezonul următor. 

Irina Rimes, despre plecarea ei de la „Vocea României”

Doar câteva ore ne mai despart de prima ediție Vocea României! Cu o istorie remarcabilă și momente care au reușit să ajungă la inimile celor de acasă, unul dintre cele mai iubite show-uri revine în această seară, de la 20:30, cu un sezon spectaculos, concurenți cu voci uimitoare și surprize pe măsură! De 14 ani, Vocea României se aude la PRO TV și pe VOYO, iar în acest sezon… se aude cine ești!

„Începem audițiile pe nevăzute cu vești excelente – am păstrat temutul buton SUPERBLOK, dar și butonul MUTE – care lasă fără glas adversarii, reducându-i la tăcere. Avem totodată o noutate absolută: butonul „a doua șansă”, iar fiecare antrenor îl poate folosi o singură dată! Și încă ceva: în premieră absolută! Am și eu o armă secretă, dar… dacă e secretă, așa să rămână până la momentul oportun!”, va spune Pavel Bartoș.

Cu toți așii din mânecă, pentru antrenori tot vor fi momente în care vor simți că nu au suficiente arme pentru a se lupta pentru vocile uriașe care vor urca pe scenă!

„Nu mă gândeam în viața mea că o să aud această piesă în halul ăsta! Mi se pare extraordinar! Nu știu dacă realizați ce ați făcut în seara asta. E un exemplu pentru generații care vor veni. Eu nu știu dacă mai pot să mai aud vreodată piesa asta așa cum e ea cântată simplu. Mi-aș dori foarte tare să te am la mine în echipă. Ai găsit calea spre inima mea”, îi va spune Smiley unui concurent.

Nici Irina Rimes nu se va lăsa mai prejos și va avea o pledoarie care îi va lăsa pe toți fără cuvinte:

„Anul ăsta e ultimul meu an la „Vocea României.” Este foarte serios, dacă vreți vă zic și motivul (…) M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public, și față de colegii mei. Și fiind ultimul meu an, nu-mi permit să scap o voce bună.”

Irina Rimes, despre schimbările de la Vocea României

Noul sezon „Vocea României”, care revine la PRO TV din data de 4 septembrie, aduce o regulă care le permite antrenorilor să își corecteze una dintre deciziile luate în timpul audițiilor pe nevăzute. PRO TV introduce „Butonul de a doua șansă”, prin intermediul căruia un concurent poate reveni în competiție după ce a părăsit scena fără ca vreun scaun să se întoarcă.

Mai exact, dacă unul dintre antrenori își schimbă părerea și consideră că vocea respectivă merita să meargă mai departe, poate folosi noua opțiune pentru a aduce concurentul în echipa sa. Astfel, o prestație care părea să marcheze finalul participării se poate transforma într-un nou început.

Irina Rimes se numără printre antrenorii care au profitat deja de această regulă. Artista a dezvăluit că a apelat la „Butonul de a doua șansă” pentru un concurent pe care l-a considerat suficient de talentat pentru a continua în concurs.

„Noul sezon vine cu un nou buton, o mică unealtă numită „Butonul de a doua șansă.” Practic, dacă nu suntem complet convinși de prestația unui concurent, dar ulterior simțim că totuși ar fi trebuit să ne întoarcem, îl putem folosi. Eu m-am bucurat foarte mult de acest nou buton și chiar l-am folosit cu plăcere pentru un concurent foarte talentat”, a detaliat artista pentru tvmania.ro.

Deși noua regulă poate influența alcătuirea echipelor, Irina Rimes nu și-a schimbat abordarea. Artista spune că va continua să își aleagă concurenții în funcție de instinct și de conexiunea pe care o simte încă din primele momente ale interpretării.

„Nu am arme secrete, cred că sezonul ăsta voi merge tot pe intuiție. Cei care trebuie să fie în echipa mea vor simți asta și de multe ori reușesc să mă conectez cu anumiți concurenți chiar de la primele acorduri”, a explicat Irina Rimes.

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Foto: Arhiva ELLE, Instagram

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