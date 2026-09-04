Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna septembrie 2026

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Începutul de toamnă este marcat de adrenalină la HBO Max. În lumea sportului, US Open își desemnează câștigătorii ultimului Grand Slam al anului. La capitolul seriale, „American Hostage” (Ostatic american) vine cu povestea adevărată despre o criză care transformă o emisiune radio într-o negociere pe viață și pe moarte. Cinefilii au parte de „The Bikeriders: Clubul Vandalilor” (The Bikeriders), care explorează ascensiunea și transformarea unui club de motocicliști. Și, poveștile adevărate continuă în septembrie cu documentarul „9/11: Days That Shocked the World”.

SERIALE

Respins la un talent show, Doğu se luptă cu presiunile familiei, cu găsirea unui loc de muncă și cu încercarea secretă de a-și construi o carieră de comediant de stand-up. Povestea sa poate fi urmărită în „Doğu” din 4 septembrie pe HBO Max.

Viața jurnalistei Zoé este dată peste cap după moartea misterioasă a tatălui său, magnatul Miguel Ángel, iar un conflict pentru controlul companiei se aprinde între ea și mama sa. „Coliziune” (Collision) are premiera pe 7 septembrie și o urmărește pe Zoé în încercarea de a apăra viziunea tatălui său și propriul viitor.

„Străina: Sânge din sângele meu” (Outlander: Blood of My Blood) revine cu sezonul doi pe 19 septembrie. Noul sezon îi urmărește pe Ellen, Brian, Julia și Henry, care încearcă să rămână împreună și să-și protejeze viitorul în Munții Scoției. Pe măsură ce ies la iveală noi secrete, iar clanurile își aleg taberele în rebeliunea iacobită, cele două cupluri sunt puse din nou în fața unor alegeri dificile.

„Tinerețe” (Youth), disponibil din 21 septembrie, o urmărește pe Sharon Horgan, o femeie de 50 de ani, divorțată, prinsă între grija pentru părinți, relația cu fiul său adult și dorința de a-și regăsi locul în iubire.

„Ostatic american” (American Hostage) are premiera pe 21 septembrie și urmărește cum o emisiune radio se transformă într-o criză pe viață și pe moarte. Inspirat de un caz real din anii 1970, thrillerul psihologic îl urmărește pe Fred Heckman (Jon Hamm), un reporter radio îndrăgit din Indianapolis, care ajunge în mijlocul unei situații periculoase atunci când infractorul Tony Kiritsis (Giovanni Ribisi) cere să fie intervievat în direct.

Berlinul anilor 1990 devine decorul poveștii familiei Hamady în „4 Blocks Zero”, disponibil din 25 septembrie. După ce fuge din Liban împreună cu cei patru copii și soacra sa, Malik Hamady încearcă să construiască o viață mai bună în Germania, dar prejudecățile și obstacolele îi complică planurile. Eliberarea din închisoare a cumnatului său, Ibrahim, scoate la iveală un secret periculos și declanșează o reacție în lanț.

Pe 25 septembrie, „Paolo” are premiera pe HBO Max. O întâlnire întâmplătoare îl apropie pe Paolo de Téophane Tolbiac, un politician local ambițios. Admirația însă se transformă treptat în obsesie.

SPORT

Luna septembrie aduce pe HBO Max momente decisive din ciclism și tenis. La Vuelta continuă până pe 13 septembrie, iar Tadej Pogacar confirmă statutul de favorit pentru tricoul roșu. El, alături de alte nume mari din ciclism, precum Remco Evenepoel, Richard Carapaz sau Demi Vollering, vor fi prezenți și la Campionatul Mondial de la Montreal, desfășurat între 20 și 27 septembrie.

Ultimul Grand Slam al anului, US Open, își va desemna câștigătorii în septembrie, cu marea finală de simplu feminin programată pe 12 septembrie și cea de simplu masculin pe 13 septembrie. Tot în tenis, Laver Cup pune față în față cei mai buni jucători din Europa și cei mai buni din restul lumii, într-o serie de meciuri palpitante, în weekendul 25–27 septembrie, la Londra.

FILME

Familia, amintirile și puterea vindecătoare a artei se află în centrul filmului „Valoare sentimentală” (Sentimental Value), disponibil din 4 septembrie pe HBO Max. Surorile Nora și Agnes se reunesc cu tatăl lor înstrăinat, Gustav, un regizor odinioară renumit, care îi oferă Norei un rol în ceea ce speră să fie filmul său de revenire. După ce aceasta refuză, Gustav apelează la o tânără vedetă de la Hollywood, iar apariția ei în mijlocul familiei le obligă pe cele două surori să se confrunte cu relația complicată pe care o au cu tatăl lor.

„Y” are premiera pe 3 septembrie. Moartea neașteptată a unei foste avocate dezvăluie secrete de familie. Olga, tatăl ei și cele două surori trăiesc fără griji datorită averii bunicii sale, Ileana, până când aceasta moare subit și îi lasă nepoatei o mărturisire tulburătoare. Dosarele de adopție internațională de care Ileana s-a ocupat după Revoluția Română ridică întrebări despre soarta unor copii, iar Olga este nevoită să dezgroape trecutul pentru a descoperi adevărul.

Cât de departe ești dispus să mergi pentru a supraviețui? „Marșul cel lung” (The Long Walk) ajunge pe HBO Max pe 18 septembrie și urmărește un concurs anual în care cincizeci de adolescenți pornesc la drum, știind că doar unul dintre ei va supraviețui. Un thriller intens și înspăimântător, filmul transformă competiția într-o cursă dusă până la limită.

O călătorie în Nepal se transformă într-o luptă pentru supraviețuire în „Drumul terorii: Răzbunarea” (Ice Road: Vengeance), disponibil din 25 septembrie. Pentru a îndeplini ultima dorință a fratelui său, șoferul Mike McCann merge în Nepal pentru a-i împrăștia cenușa pe Muntele Everest. Într-un autobuz care traversează infamul Drum către Cer, Mike și ghidul său montan întâlnesc un grup de mercenari și trebuie să lupte pentru propria supraviețuire, dar și pentru a-i proteja pe ceilalți călători și comunitățile locale.

Ascensiunea unui club de motocicliști din Vestul Mijlociu este în centrul filmului „The Bikeriders: Clubul Vandalilor” (The Bikeriders), disponibil din 26 septembrie. Văzută prin ochii membrilor săi, povestea urmărește transformarea grupului de-a lungul unui deceniu, de la un loc de întâlnire pentru proscrișii locali la o bandă tot mai sinistră, care ajunge să amenințe chiar modul de viață al grupării originale.

Alte filme: „Antrenorul meu de tenis” (Il Maestro), „Astfel de lucruri mărunte” (Small Things Like These), „Modificat” (Altered), „Pistolari” (Gunslingers), „Îmi pare rău, draga mea” (Sorry, Baby), „Problemista”, „Charlie și puiul de cangur” (Kangaroo), „Creed”, „Creed II”, „Creed III”, „Marea mahmureală” (The Hangover), „Marea mahmureală 2” (The Hangover Part II), „Marea mahmureală 3” (The Hangover Part III), „Stăpânii străzilor” (Street Kings), „Clovnul din lanul de porumb” (Clown in a Cornfield), „Cyborg”, „Sport sângeros” (Bloodsport), „Dublu impact” (Double Impact), „Sub acoperire” (Plainclothes), „Luptând alături de familie” (Fighting with My Family), „Ficțiunea americană” (American Fiction), „Raportul” (The Report) și „Mâinile tatălui meu” (Winter’s Bone).

Filme românești: „Două lozuri”, „Încă două lozuri”, „Efectul Pufi”, „Hoții de subiecte”, „Ink Wash”, „Săptămâna Mare”, „Luca”, „Cazul Samca”, „Nunți, botezuri, înmormântări”.

DOCUMENTARIES & REALITY

Pe 11 septembrie, „11 septembrie: Dezastrul care a zguduit lumea” (9/11: Days That Shocked the World) revine asupra uneia dintre cele mai dramatice zile din istoria recentă, reconstruind evenimentele prin imagini și mărturii care surprind momentele ce au schimbat lumea.

O condamnare pentru crimă și dorința de a demonstra nevinovăția unei femei se află în centrul producției originale HBO „O poveste criminală” (A Killer Story), disponibilă din 11 septembrie. Câțiva detectivi amatori din Kansas lucrează împreună cu un jurnalist din New York pentru a demonstra nevinovăția Danei Chandler, condamnată pentru uciderea fostului soț, Mike Sisco, și a partenerei acestuia, Karen Harkness, în 2002.

Pe 13 septembrie, „Patrula cartierului” (Neighborhood Watch) are premiera. Camerele video surprind uneori mai mult decât ne-am aștepta. Producția vine cu o colecție de momente amuzante, șocante și chiar bizare, surprinse în viața de zi cu zi.

Viața, cariera și problemele mintale ale lui Shelley Beattie sunt explorate în „Sirena: Vocile lui Shelley Beattie” (Siren: The Voices of Shelley Beattie), o producție originală HBO disponibilă din 23 septembrie. Actriță, bodybuilder și American Gladiator, Shelley Beattie și-a pierdut auzul în copilărie, dar a devenit o atletă de excepție și o adevărată forță a naturii.

Paisprezece bărbați din medii diverse își spun poveștile în „Duhul bun: în culisele Opus Dei” (The Good Spirit: Behind the Door of the Opus Dei), care are premiera pe 25 septembrie. Serialul-documentar, realizat de echipa din spatele miniseriei „How I Left the Opus Dei”, aduce mărturii despre experiențe de abuz spiritual, psihologic și financiar trăite în cadrul grupului religios Opus Dei. Prin reconstituiri și poveștile supraviețuitorilor, producția explorează modul în care novicii erau manipulați, vocile feminine erau reduse la tăcere și taina confesională era încălcată.

KIDS

Dinozaurii, aventura și munca în echipă se întâlnesc în „Dino Ranch: Exploratori pe insulă” (Dino Ranch: Island Explorers), disponibil din 18 septembrie. Clanul Cassidy trebuie să își folosească toate resursele și să dea dovadă de curaj pentru a înfrunta numeroase pericole și a proteja Insula Dinozaurilor și locuitorii săi preistorici.

În septembrie, cei mici se pot bucura și de filme precum „Băieții răi” (The Bad Guys), „Motanul încălțat” (Puss in Boots) și „Motanul încălțat: Ultima dorință” (Puss in Boots: The Last Wish).

Foto: PR

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