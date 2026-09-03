Jennifer Garner, mărturisiri oneste despre perioada de după divorțul de Ben Affleck: „Am intrat în panică”

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Jennifer Garner a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după despărțirea de Ben Affleck și despre temerile pe care le-a avut în privința carierei și a stabilității sale financiare. Invitată în podcastul Aspire with Emma Grede, actrița a mărturisit că finalul căsniciei a făcut-o să privească pentru prima dată cu adevărat serios modul în care urma să își susțină familia.

Jennifer Garner și Ben Affleck s-au căsătorit în 2005 și și-au anunțat despărțirea zece ani mai târziu, iar divorțul lor a fost finalizat în 2018. Cei doi au împreună trei copii, Violet, Fin și Samuel.

În timpul interviului, Garner a recunoscut că, după încheierea căsniciei, a conștientizat cât de mult se retrăsese din plan profesional pentru a se dedica familiei.

„Am intrat în panică atunci când căsnicia mea s-a încheiat și mi-am dat seama că făcusem un pas atât de mare înapoi în ceea ce privește cariera. Dintr-odată, mi-am dat seama că nu știu cât timp voi mai putea lucra. Aceasta nu este o carieră în care cineva îți spune: ‘Hei, ai 60 de ani, ai 55, ai 43, haide să te plătim mai mult decât ai câștigat vreodată’. În mod tradițional, lucrurile nu au funcționat așa”, a declarat actrița în podcastul Aspire with Emma Grede.

În acel moment, Jennifer Garner a început să se gândească mai serios la responsabilitățile sale financiare și la viitorul celor trei copii.

„Dintr-odată mi-am spus: ‘Stai puțin, trebuie să am grijă de mine. Trebuie să am grijă de copiii aceștia. Așadar, ce voi face?'”, a povestit ea.

Actrița și managera sa au început atunci să analizeze ce proiecte ar putea accepta, ținând cont de faptul că Garner nu voia să petreacă perioade lungi departe de copii.

„Ea m-a întrebat: ‘Cum poți să lucrezi?’. Iar eu i-am spus: ‘Pot să lucrez în Los Angeles. Nu pot să-i las pe copiii aceștia timp de șase luni. Mi-ar plăcea să o fac, îmi place să filmez în alte locații, dar nu este momentul potrivit în cariera mea pentru asta’. Așa că ne-am întrebat: ‘Bine, ce putem face? Cum putem face să funcționeze?’. Și pur și simplu am devenit foarte concentrate și foarte atente în privința asta”, a explicat Garner.

Una dintre direcțiile asupra cărora actrița și-a concentrat energia a fost Once Upon a Farm, brand-ul de produse alimentare pentru copii pe care l-a co-fondat. Garner a explicat în podcast că proiectul a făcut parte din strategia prin care încerca să își construiască o mai mare siguranță profesională și financiară.

„Once Upon a Farm a făcut parte în mare măsură din acest plan. Partea nebunească este că funcționează”, a spus ea.

Garner a vorbit și despre percepția potrivit căreia celebritatea vine automat la pachet cu siguranța financiară. Actrița a explicat că notorietatea nu elimină presiunea de a continua să muncești și să câștigi bani.

„Nu este ca și cum ai putea pur și simplu să nu mai fii faimos. Viața este scumpă și tot trebuie să îți dai seama cum vei trăi. Iar faptul că ești cunoscut de oameni nu înseamnă că ți se asigură automat un trai extraordinar. Pentru mine, lucrurile au devenit foarte serioase foarte repede, mai ales că eram o persoană care nu se gândise niciodată prea mult la bani. Mi-am spus: ‘Oh, trebuie să fiu eu cea care câștigă bani acum'”, a mărturisit Garner în Aspire with Emma Grede.

Actrița a recunoscut însă că relația sa cu banii are și o altă latură și că obișnuiește să ofere sume importante, motiv pentru care managerul său financiar a fost nevoit uneori să intervină.

„Problema mea este că… dau foarte mulți bani. Așa că, din când în când, managerul meu financiar îmi spune: ‘Poți să o lași puțin mai ușor?’. Așa că a trebuit să mă mai temperez în privința asta”.

Deși perioada de după divorțul de Ben Affleck a determinat-o să își reevalueze cariera și situația financiară, Garner a vorbit și despre avantajul pe care l-a avut în anii în care a putut să lucreze mai puțin și să petreacă mai mult timp alături de copii.

„Am fost atât de norocoasă să-mi permit să lucrez uneori și, în același timp, să stau acasă și să fiu mamă o mare parte din timp”, a spus actrița. „Am fost foarte recunoscătoare pentru această oportunitate. Am putut, într-un fel, să am ce era mai bun din ambele lumi, așa că nu pot să privesc în urmă și să mă plâng de nimic. Lucrurile sunt pur și simplu așa cum sunt.”

Foto: Getty

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