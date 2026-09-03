Dan Alexa, reacție surprinzătoare după declarațiile făcute de Andreea Popescu despre relația lor: „Rar am întâlnit”

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Andreea Popescu a vorbit deschis despre povestea pe care a avut-o cu Dan Alexa, în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”. Discuția a adus în prim-plan detalii despre relația dintre cei doi, dar și despre felul în care antrenorul a făcut-o să se simtă într-o perioadă importantă din viața sa.

Andreea Popescu, detalii despre relația cu Dan Alexa

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Andreea Popescu a răspuns întrebărilor legate de Dan Alexa și de relația lor, după o perioadă în care cei doi au fost în centrul atenției. Ea a povestit ce a apreciat la antrenor și a explicat că unul dintre lucrurile care au contat pentru ea a fost timpul pe care acesta i l-a acordat.

Andreea a făcut și o comparație cu perioada în care era căsătorită cu Rareș Cojoc, explicând că Dan Alexa a făcut-o să se simtă femeie și că prezența lui a avut un impact asupra ei. Cătălin Măruță a încercat să afle și cine a fost mai greu de uitat pentru Andreea: fostul soț sau Dan Alexa. Răspunsul ei a rămas însă unul rezervat. În ceea ce îl privește pe Rareș Cojoc, aceasta a spus că nu are cum să îl uite, în timp ce despre Dan Alexa a preferat să lase lucrurile într-o zonă mai ambiguă.

Întrebată direct dacă l-a iubit pe Dan Alexa, Andreea Popescu nu a oferit un răspuns clar, alegând să nu dezvăluie mai mult despre sentimentele pe care le-a avut pentru antrenor.

„Timp. Faptul că mă făcea să mă simt importantă. Și că mă făcea să simt că trăiesc. Timp și faptul că m-am simțit femeie”, a mărturisit Andreea. „Ne cunoaștem. Suntem prieteni, amici. Amici mici.”, a spus ea în cadrul podcastului „Măruță și prietenii”.

„Dar fii sinceră cu mine, te vedeai făcând familie cu el?”, a mai întrebat Cătălin Măruță.

„Vai de capul meu.”, a răspuns ea.

„Ce întrebare tâmpită.”, a spus Cătălin Măruță.

„Haide măi. Nu mai avem, gata?”, a mai spus ea.

Potrivit presei mondene, Andreea Popescu nu a întrerupt legătura cu Dan Alexa, ba din contră. Conform Cancan, aceasta i-a făcut mai multe vizite antrenorului, la Timișoara, acolo unde locuiește acesta. Mai mult, acolo ar fi avut loc o petrecere, iar Andreea Popescu s-ar fi oferit să achite o bună parte dintre cheltuieli, pentru a se asigura că este acceptată în cercul de prieteni al antrenorului.

Reacția lui Dan Alexa

După apariția podcastului, Dan Alexa a fost contactat de CANCAN.RO pentru a vorbi despre relația sa cu Andreea și despre modul în care o percepe. Antrenorul a avut numai cuvinte de apreciere la adresa ei și a pus accent pe sinceritatea acesteia, pe care o consideră una dintre calitățile sale cele mai importante.

„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială. Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni. Despre Andreea, doar de bine, mereu!”, a mărturisit Dan Alexa pentru CANCAN.RO.

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Foto: Arhiva ELLE

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