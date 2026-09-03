Kim Kardashian, criticată după ce fiica sa, North West, a apărut cu un machiaj puternic pe internet

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Kim Kardashian a stârnit reacții de nemulțumire în rândul unor fani după ce a publicat un videoclip în care fiica sa, North West, în vârstă de 13 ani, pare să aibă chipul puternic modificat de filtre. North, al cărei tată este Kanye West, cel de-al treilea fost soț al lui Kardashian, a postat în această săptămână un videoclip pe contul de TikTok pe care îl împarte cu mama sa.

Purtând o perucă lungă albastră, un machiaj goth în tendințe și o ținută din piele neagră, adolescenta, pasionată de muzică și de experimentele cu produse cosmetice pe care le face atât pe ea, cât și pe membrii familiei și prietenii săi, a dansat veselă pe piesa „SOS”, lansată de Rihanna în 2006. Totuși, atenția unora dintre cei care au urmărit videoclipul s-a îndreptat către nasul lui North, iar aceștia și-au exprimat indignarea în secțiunea de comentarii.

„Faptul că își conturează nasul atât de frumos mă întristează foarte tare. Ce se întâmplă aici?”, a scris un utilizator, potrivit The US Sun. „Săraca fată, a fost influențată de rudele ei să creadă că fața ei nu este suficient de frumoasă așa cum este. /: Părinți iresponsabili”, a comentat un alt internaut.

În schimb, North a fost ferm apărată de fanii săi. „Fiți drăguți, oameni buni, are doar 13 ani”, a scris unul dintre aceștia, însoțindu-și mesajul de emoji-uri cu mâinile împreunate în semn de rugăciune. „Și eu am avut o perioadă în care eram obsedată de Hot Topic”, a glumit o admiratoare, în timp ce o alta a scris: „Doamne, mi-aș fi dorit să fi avut bugetul ăsta la 13 ani, când eram în perioada mea alt. Voi chiar nu înțelegeți”.

Un alt fan a susținut cu și mai multă convingere alegerea lui North: „E evident că voi nu ați trecut printr-o perioadă alt la 13 ani și se vede. Imaginați-vă să aveți o astfel de perioadă la 13 ani, cu BUGET NELIMITAT ȘI CONEXIUNI. Bineînțeles că vrea să se exprime, lăsați-o să fie ea însăși. Nu este nimic nepotrivit aici.”

North, care și-a început deja propria carieră muzicală, a provocat o adevărată furtună pe rețelele sociale în august 2025, după ce a dezvăluit că și-a făcut un piercing dermal format din două mici bile metalice, poziționate sub o articulație a degetului mijlociu de la mâna dreaptă. Spre deosebire de piercingurile obișnuite, cele dermale folosesc o mică ancoră introdusă sub piele pentru a menține bijuteria la locul ei. Acest tip de piercing vine, însă, cu anumite riscuri, printre care apariția cicatricilor cheloide, infecțiile și, în cazul unei îngrijiri necorespunzătoare, respingerea bijuteriei de către organism.

Mama lui North, care a vorbit în repetate rânduri despre faptul că este principalul ei tutore, a fost aspru criticată pentru că i-ar fi permis fiicei sale să își facă un piercing dermal la o vârstă atât de fragedă.

Foto: Getty Images

North a răspuns criticilor în decembrie, când a publicat pe TikTok un videoclip în care mima pe un fragment audio care spunea: „De ce plângi? Câți ani ai? Revino-ți”, adăugând descrierea: „Asta este pentru toți cei care sunt supărați din cauza piercingului din deget”.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

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