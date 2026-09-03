Kim Kardashian, criticată după ce fiica sa, North West, a apărut cu un machiaj puternic pe internet

North West, fiica în vârstă de 13 ani a lui Kim Kardashian și Kanye West, a stârnit controverse pe rețelele sociale după ce a apărut într-un videoclip cu un look goth și un machiaj puternic.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kim Kardashian, criticată după ce fiica sa, North West, a apărut cu un machiaj puternic pe internet

Kim Kardashian a stârnit reacții de nemulțumire în rândul unor fani după ce a publicat un videoclip în care fiica sa, North West, în vârstă de 13 ani, pare să aibă chipul puternic modificat de filtre. North, al cărei tată este Kanye West, cel de-al treilea fost soț al lui Kardashian, a postat în această săptămână un videoclip pe contul de TikTok pe care îl împarte cu mama sa.

Purtând o perucă lungă albastră, un machiaj goth în tendințe și o ținută din piele neagră, adolescenta, pasionată de muzică și de experimentele cu produse cosmetice pe care le face atât pe ea, cât și pe membrii familiei și prietenii săi, a dansat veselă pe piesa „SOS”, lansată de Rihanna în 2006. Totuși, atenția unora dintre cei care au urmărit videoclipul s-a îndreptat către nasul lui North, iar aceștia și-au exprimat indignarea în secțiunea de comentarii.

„Faptul că își conturează nasul atât de frumos mă întristează foarte tare. Ce se întâmplă aici?”, a scris un utilizator, potrivit The US Sun. „Săraca fată, a fost influențată de rudele ei să creadă că fața ei nu este suficient de frumoasă așa cum este. /: Părinți iresponsabili”, a comentat un alt internaut.

În schimb, North a fost ferm apărată de fanii săi. „Fiți drăguți, oameni buni, are doar 13 ani”, a scris unul dintre aceștia, însoțindu-și mesajul de emoji-uri cu mâinile împreunate în semn de rugăciune. „Și eu am avut o perioadă în care eram obsedată de Hot Topic”, a glumit o admiratoare, în timp ce o alta a scris: „Doamne, mi-aș fi dorit să fi avut bugetul ăsta la 13 ani, când eram în perioada mea alt. Voi chiar nu înțelegeți”.

Un alt fan a susținut cu și mai multă convingere alegerea lui North: „E evident că voi nu ați trecut printr-o perioadă alt la 13 ani și se vede. Imaginați-vă să aveți o astfel de perioadă la 13 ani, cu BUGET NELIMITAT ȘI CONEXIUNI. Bineînțeles că vrea să se exprime, lăsați-o să fie ea însăși. Nu este nimic nepotrivit aici.”

North, care și-a început deja propria carieră muzicală, a provocat o adevărată furtună pe rețelele sociale în august 2025, după ce a dezvăluit că și-a făcut un piercing dermal format din două mici bile metalice, poziționate sub o articulație a degetului mijlociu de la mâna dreaptă. Spre deosebire de piercingurile obișnuite, cele dermale folosesc o mică ancoră introdusă sub piele pentru a menține bijuteria la locul ei. Acest tip de piercing vine, însă, cu anumite riscuri, printre care apariția cicatricilor cheloide, infecțiile și, în cazul unei îngrijiri necorespunzătoare, respingerea bijuteriei de către organism.

Mama lui North, care a vorbit în repetate rânduri despre faptul că este principalul ei tutore, a fost aspru criticată pentru că i-ar fi permis fiicei sale să își facă un piercing dermal la o vârstă atât de fragedă.

Foto: Getty Images

North a răspuns criticilor în decembrie, când a publicat pe TikTok un videoclip în care mima pe un fragment audio care spunea: „De ce plângi? Câți ani ai? Revino-ți”, adăugând descrierea: „Asta este pentru toți cei care sunt supărați din cauza piercingului din deget”.

Foto: Getty Images

Citește și:
Monica Bîrlădeanu, apariție elegantă alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță. Cum arată ținutele cu care cei doi au atras toate privirile

Foto: Getty Images

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Daiana Anghel a apelat la o intervenție estetică. Cum se simte acum vedeta: "Mi-au depășit toate așteptările"
People
Daiana Anghel a apelat la o intervenție estetică. Cum se simte acum vedeta: "Mi-au depășit toate așteptările"
Ramona Bădescu, declarații despre creșterea fiului ei. Ce reguli îi impune vedeta: "Să-l învăț și pe el responsabilitatea"
People
Ramona Bădescu, declarații despre creșterea fiului ei. Ce reguli îi impune vedeta: "Să-l învăț și pe el responsabilitatea"
Pepe, noi detalii despre mutarea la Kanal D. Artistul a renunțat la colaborarea cu Antena 1: "Am ales acum o altă cale"
People
Pepe, noi detalii despre mutarea la Kanal D. Artistul a renunțat la colaborarea cu Antena 1: "Am ales acum o altă cale"
Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan. Cu ce problemă inedită s-a confruntat prezentatoarea Asia Express: "Își iau avânt și apoi te scuipă"
People
Irina Fodor, filmare cu peripeții în Uzbekistan. Cu ce problemă inedită s-a confruntat prezentatoarea Asia Express: "Își iau avânt și apoi te scuipă"
Andreea Bălan, alături de Victor Cornea la un turneu important. Cum au sărbătorit victoria sportivului
People
Andreea Bălan, alături de Victor Cornea la un turneu important. Cum au sărbătorit victoria sportivului
Liviu Teodorescu, emoționat pentru fiica lui. Ce etapă importantă începe Ecaterina
People
Liviu Teodorescu, emoționat pentru fiica lui. Ce etapă importantă începe Ecaterina
Publicitate
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Ce este baby blues și cum îl deosebim de depresia post-partum. Anastasia Puiu, medic ginecolog: „O mamă abia devenită mamă nu trebuie lăsată singură”
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un bucătar român a gătit 24 de ani în Anglia și Italia, i-a servit pe primarul Londrei și actori celebri, dar s-a întors în țară pentru propria afacere
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Antena 1
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
Ce avere a lăsat în urmă Anca Pandrea, soția lui Iurie Darie. Cine o va moșteni pe artistă. Detaliul din testament ce schimbă tot
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
EXCLUSIV | S-a aflat primul invitat din noul sezon „Furnicuțele”! Apariție-surpriză alături de Scama, Blană și Cătălin Măruță
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt”. Se iubeau de ani de zile, dar s-a ales praful de relația lor
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
După Dan Alexa, Andreea Popescu a fost surprinsă recent, de mai multe ori, în compania lui Radu Ciucă. Întrebat ce relație are cu fosta dansatoare, DJ-ul emisiunii "Furnicuțele" a fost cât se poate de direct. Ce a mărturisit
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce crede Donald Trump despre Kate Middleton? Dezvăluirea făcută de un biograf al casei regale britanice
Ce crede Donald Trump despre Kate Middleton? Dezvăluirea făcută de un biograf al casei regale britanice
People

Donald Trump a avut câteva lucruri interesante de spus despre Kate Middleton după cea mai recentă vizită a sa în Regatul Unit. Acum, părerile sale despre Prințesa de Wales au ieșit la iveală.

+ Mai multe
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, imagini superbe din vacanța în Santorini. Ipostazele tandre în care au apărut împreună
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, imagini superbe din vacanța în Santorini. Ipostazele tandre în care au apărut împreună
People

Cleopatra Stratan și Edward Sanda le-au arătat fanilor care îi urmăresc pe rețelele de socializare cum s-au distrat în vacanța pe care au petrecut-o recent în Santorini.

+ Mai multe
Richard Gere a împlinit 77 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția sa, Alejandra Silva, și ce fotografii speciale a dezvăluit
Richard Gere a împlinit 77 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția sa, Alejandra Silva, și ce fotografii speciale a dezvăluit
People

Richard Gere și-a sărbătorit împlinirea vârstei de 77 de ani alături de soția sa, Alejandra Silva, iar imaginile publicate de aceasta pe rețelele sociale au surprins tandrețea dintre cei doi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC