John Galliano își anulează retrospectiva de la Met. Poate moda să separe creația de creator?

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Pe 31 iulie, The Metropolitan Museum of Art anunța John Galliano: Horizons, prima mare expoziție dedicată întregii cariere a designer-ului și doar a treia retrospectivă monografică pe care Costume Institute urma să o consacre unui designer în viață, după Yves Saint Laurent și Rei Kawakubo. O lună mai târziu, proiectul a fost oprit.

Retrospectiva urma să acopere patru decenii de creație, de la colecția de absolvire Les Incroyables, din 1984, la anii Givenchy și Dior și până la Maison Margiela. Haine, accesorii, schițe și materiale de arhivă ar fi documentat opera lui Galliano și procesul său creativ. The Met intenționa să includă în discursul expoziției și episoadele antisemite, rasiste și anti-asiatice din 2010 și 2011, care au dus la concedierea sa de la Dior și de la propriul brand.

Anunțul a fost primit cu entuziasm de o parte a industriei modei, dar a declanșat și un backlash puternic. În ultimele săptămâni, criticile au venit inclusiv din partea unor lideri politici și civici din New York și a unor susținători ai muzeului. Julie Menin, președinta New York City Council, numise proiectul „o greșeală gravă.”

Galliano și-a explicat decizia într-un statement amplu:

„După multă reflecție și discuții cu The Met și cu toți cei implicați, am decis, cu mare tristețe, că este mai bine ca expoziția să nu aibă loc în acest moment.” Designer-ul a revenit și asupra trecutului său, spunând că își asumă în continuare durerea provocată, „în special suferința cauzată comunităților evreiești și asiatice”, și că regretă profund acest lucru.

Poate cea mai importantă parte a declarației sale privește ideea de asumare. Galliano spune că aceasta nu se poate rezuma la o expoziție, la validarea venită din partea unui instituții sau la un singur gest public, ci presupune un proces continuu, în care contează disponibilitatea de a asculta, de a învăța și, mai ales, felul în care alegi să acționezi de acum înainte. El a adăugat că nu dorește ca dezbaterea din jurul său să pună The Met într-o poziție dificilă și recunoaște că o expoziție dedicată operei sale ar putea fi dureroasă pentru unii.

Max Hollein, directorul The Met, a confirmat că decizia a fost luată împreună cu Galliano, iar Anna Wintour a numit gestul designer-ului „foarte curajos” și și-a exprimat susținerea pentru ambele părți.

John Galliano: Horizons nu va mai avea loc în 2027, însă controversa readuce în discuție o întrebare cu care moda și instituțiile culturale se confruntă tot mai des: cum poate fi recunoscută importanța operei unui creator fără a ignora părțile problematice ale istoriei sale? The Met va anunța ulterior noul proiect al Costume Institute și detaliile Met Gala 2027.

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Foto: Getty Images

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