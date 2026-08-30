Topul-bijuterie, cea mai cool piesă vestimentară a sezonului

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.
Bijuteriile se confundă cu piesele vestimentare. Designerii sunt atât de creativi încât au ajuns să creeze piese foarte elaborate, astfel încât un simplu top poate deveni o adevărată operă de artă.
Olivier Rousteing de la Balmain sau Miguel Castro Freitas de la Mugler au excelat în a acoperi corpurile modelelor lor cu adevărate bijuterii în loc de haine.
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Peste zece ani, algoritmii ne-ar putea cunoaște garderoba, gusturile și următoarea achiziție înaintea noastră. Pe măsură ce moda devine tot mai personalizată, apare însă o întrebare neașteptată: vom mai dori cu toții aceleași lucruri?+ Mai multe
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