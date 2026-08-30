Topul-bijuterie, cea mai cool piesă vestimentară a sezonului

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

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  de  ELLE
Mugler
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Bijuteriile se confundă cu piesele vestimentare. Designerii sunt atât de creativi încât au ajuns să creeze piese foarte elaborate, astfel încât un simplu top poate deveni o adevărată operă de artă.

Olivier Rousteing de la Balmain sau Miguel Castro Freitas de la Mugler au excelat în a acoperi corpurile modelelor lor cu adevărate bijuterii în loc de haine.

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Foto: Profimedia

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