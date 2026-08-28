Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru soția lui, Daliana, de ziua ei

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Răzvan Simion i-a transmis soției sale, Daliana, un mesaj plin de iubire cu ocazia zilei sale de naștere. Prezentatorul TV a marcat momentul pe Instagram printr-o urare scurtă, dar încărcată de emoție, în care i-a mărturisit partenerei sale cât de mult își dorește să îi fie alături în toate etapele vieții.

Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daciana

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează un cuplu discret, care preferă să păstreze o parte importantă din viața personală departe de atenția publicului. Cu toate acestea, prezentatorul nu ratează ocaziile speciale pentru a-și arăta public sentimentele față de soția sa.

De ziua Dalianei, Răzvan a publicat pe Instagram o fotografie alături de aceasta și i-a transmis un mesaj simplu, dar cu o semnificație aparte. În doar câteva cuvinte, prezentatorul i-a urat să îi fie parteneră nu doar în prezent, ci și în toate capitolele care vor urma.

„La mulți ani, iubita mea soție! Să ne bucurăm împreună de toate viețile ce vor urma.”, a scris el pe Instagram.

Răzvan Simion și Daliana, o poveste de iubire discretă

Răzvan Simion și Daliana Răducan și-au oficializat relația în urmă cu mai mulți ani, iar povestea lor a evoluat treptat. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2024, într-o ceremonie restrânsă, după o perioadă în care au preferat să își trăiască relația departe de agitația din presă.

Daliana Răducan este arhitect și designer de interior, iar înainte de relația cu Răzvan Simion era deja cunoscută în domeniul său profesional. Prezentatorul a vorbit în mai multe rânduri despre relația cu soția sa și despre felul în care aceasta i-a schimbat perspectiva asupra vieții de cuplu.

Dezvăluirea făcută de Răzvan Simion și Daliana Răducan după doi ani de căsnicie

Răzvan Simion și Daliana Răducan au aniversat recent doi ani de căsnicie. Prezentatorul TV și soția lui formează un cuplu solid, iar cu ocazia acestei aniversări au făcut publice imagini de colecție din ziua nunții lor. De asemenea, arhitecta i-a transmis partenerul ei de viață o declarație de dragoste superbă.

„Dintre toate locurile, oamenii și experiențele pe care ni le-a adus viața, cred că cel mai frumos lucru este că ne-am găsit unul pe celălalt. Astăzi se împlinesc doi ani de când ne-am căsătorit. La mulți ani, dragoste”, se arată în mesajul scris de Daliana Răducan pentru soțul ei, Răzvan Simion.

Răzvan Simion și Daliana Răducan, declarații sincere despre conflicte

Inițial, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost discreți în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Cei doi au vrut să își trăiască relația departe de ochii curioșilor. Dar, după ce s-a aflat că formează un cuplu, au decis să se afișeze împreună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Răzvan Simion și Daliana Răducan au fost mai sinceri ca niciodată și au vorbit cu deschidere despre cum depășesc clipele tensionate din căsnicia lor.

„Ni le povestim mereu. Se spune că ar trebui să lași problemele la ușă, dar noi credem că e mai bine să vorbești despre ele. Altfel, tensiunea rămâne acolo. Ne sfătuim, ne descărcăm şi mergem mai departe”, au spus Răzvan Simion și Daliana Răducan pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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